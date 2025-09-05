t-online - Nachrichten für Deutschland
USA | 450 Festnahmen bei Razzia in Hyundai-Fabrik

Razzia von US-Einwanderungsbehörde
Hyundai muss Arbeiten auf Großbaustelle stoppen

Von t-online, dpa, tos
05.09.2025 - 11:28 UhrLesedauer: 1 Min.
Ein maskierter Beamter der US-Einwanderungsbehörde ICE: Auf einer Baustelle im US-Bundesstaat Georgia nahm die Behörde 450 Menschen fest.Vergrößern des Bildes
Ein maskierter Beamter der US-Einwanderungsbehörde ICE: Auf einer Baustelle im US-Bundesstaat Georgia nahm die Behörde 450 Menschen fest. (Quelle: IMAGO/Lev Radin)
Die Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE sorgen immer wieder für Aufsehen. Nun hat ICE den Bau einer Batteriefabrik im Bundestaat Georgia gestoppt.

Eine Großrazzia der US-Einwanderungsbehörde ICE hat im Bundesstaat Georgia vorübergehend zum Baustopp einer Batteriefabrik des südkoreanischen Autoherstellers Hyundai und seines Partners LG Energy Solution geführt. Nach Angaben des US-Justizministeriums wurden am Donnerstag rund 450 Arbeiter auf dem Baustellengelände festgenommen – darunter laut einem Bericht aus Südkorea auch etwa 30 südkoreanische Staatsangehörige.

Die südkoreanische Regierung forderte von den USA Aufklärung und warnte vor möglichen Verletzungen der Rechte ihrer Staatsbürger. Man erwarte, dass koreanische Arbeitnehmer, die in US-Projekten tätig sind, fair behandelt werden, hieß es aus Seoul.

Hintergrund des Einsatzes ist eine verstärkte Kontrolle illegaler Beschäftigung. Ein Sprecher des US-Heimatschutzministeriums betonte, der Einsatz sei von einem Gericht genehmigt worden. Hyundai erklärte, man arbeite vollständig mit den Behörden zusammen. Die geplante Produktion von Elektrofahrzeugen auf dem Gelände sei nicht betroffen.

Weitere 70 Festnahmen bei Razzia in New York

Die betroffene Batteriefabrik ist Teil eines milliardenschweren Investitionspakets, mit dem Hyundai seine Präsenz in den USA ausbaut. Ursprünglich sollte die Anlage noch in diesem Jahr in Betrieb gehen.

Unabhängig davon gab es auch im Bundesstaat New York einen großangelegten Einsatz der Einwanderungsbehörde: Dort wurden nach Informationen der "New York Times" mehr als 70 Beschäftigte in einer Proteinriegel-Fabrik festgenommen. Die Gouverneurin des Bundesstaates, Kathy Hochul, kritisierte das Vorgehen scharf.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
Georgia Hyundai Motor Intercity-Express (ICE) Razzien: Aktuelle News Südkorea USA
