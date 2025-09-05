Wohl doch kein Deutscher unter den Toten

"Lästerlich und verleumderisch" Abfällige Kommentare über Parade: Mann in China verhaftet

Von t-online 05.09.2025 - 13:28 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Darsteller bei der Parade zum Gedenken an den 80. Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg in Peking teil. (Quelle: Mahesh Kumar/dpa)

Ein Mann in China wurde wegen kritischer Kommentare zu einer Militärparade verurteilt. Der Fall zeigt erneut die strikte Kontrolle unter Präsident Xi Jinping.

Ein Mann in China ist wegen kritischer Online-Kommentare zur Chinesischen Militärparade anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet, wirft die Polizei einem 47-Jährigen vor, mit seinen Äußerungen die Parade unter der Leitung von Präsident Xi Jinping verunglimpft und damit die Gefühle der Nation verletzt zu haben. Die Behörden in Xiangyang, einer Stadt in der zentralchinesischen Provinz Hubei, erklärten in einer Mitteilung, der Mann habe sich online "lästerlich und verleumderisch" über das Ereignis geäußert.

Der Beschuldigte, dessen voller Name nicht genannt wurde, habe laut Polizei gestanden, "das Land beleidigt" und die nationale Ehre beschädigt zu haben. Die Ermittler stuften sein Verhalten als "Anstiftung zu Streit und Provokation" ein – eine vage formulierte Anklage, die in China häufig bei politisch sensiblen Fällen zum Einsatz kommt.

Vermehrt Repressionen gegen Regimekritiker

Unklar ist bislang, welche konkreten Aussagen der Mann veröffentlichte und wie lange er in Haft bleiben muss. Die Behörden kündigten jedoch an, künftig hart gegen Personen vorzugehen, die patriotische Gefühle verletzten. Man werde entsprechende Verstöße "streng durch die Organe der öffentlichen Sicherheit verfolgen", heißt es in der Erklärung.

Die Verhaftung reiht sich ein in eine Serie repressiver Maßnahmen gegen Regierungskritiker unter Präsident Xi Jinping. Seit seinem Amtsantritt vor rund zwölf Jahren hat Xi die staatliche Kontrolle über Medien, Bildungseinrichtungen und private Unternehmen deutlich ausgeweitet. Dissens wird zunehmend unterdrückt, Menschenrechtsaktivisten landen regelmäßig im Gefängnis.