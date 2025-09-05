Auch umstrittene Nuklearwaffe im Einsatz Belarus gibt Details bekannt: So wird Sapad-25 ablaufen

05.09.2025

Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin: Die Gemeinsame Militärübung soll vom 12. bis zum 14. Septmeber stattfinden. (Quelle: IMAGO/Gavriil Grigorov/imago-images-bilder)

Seit Monaten sorgt Sapad für Angst unter den Nachbarländern Belarus'. Jetzt hat Verteidigungsminister Chrenin Details bekannt gegeben.

Die belarussische Regierung hat erste Informationen zum Ablauf des gemeinsam mit Russland abgehaltenen Militärmanövers "Sapad-25" bekanntgegeben. Wie die staatseigene Nachrichtenagentur Belta unter Berufung auf ein Gespräch mit Verteidigungsminister Viktor Chrenin schreibt, wird die Übung in zwei Phasen vom 12. bis zum 16. September laufen.

Chrenin erklärte Belta, es werde erst die Abwehr von Aggressionen aus dem Ausland geübt. In einer zweiten Phase sollen die Rückeroberungen besetzten Staatsgebiets geübt werden. Er bestätigte zudem, dass Russland und Belarus die strategischen Oreschnik-Nuklearwaffen testen würden.

Einladung an Nato-Staaten

Weiter erklärte der Verteidigungsminister, dass die Übung im belarussischen Inland stattfinden wird, auf einem Übungsplatz nahe der Stadt Baryssau. Russland soll für die Übung bereits zwei Einheiten nach Belarus verlegt haben. Diese Truppenbewegung hatte der ukrainische Geheimdienst schon vor mehreren Tagen vermeldet, und mit einer Warnung an die Länder im Baltikum versehen.

Um die eigene Friedfertigkeit der Übung zu unterstreichen, habe Belarus laut Chrenin die Militärattachés mehrerer Natomitglieder eingeladen. Im Vorfeld der Übung gab es immer wieder Sorgen, dass die Übung nur ein Vorwand für einen Überfall ist – gerade weil es in der russischen Geschichte eine Reihe ähnlicher Fälle gibt.