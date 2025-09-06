Auf Trumps Befehl Geheimer US-Einsatz in Nordkorea endete wohl blutig

Von t-online , mk Aktualisiert am 06.09.2025 - 16:54 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Elitesoldaten der US-Marine aufgenommen durch ein Nachtsichtgerät: Eine Gruppe von Muscheltauchern überlebte den Einsatz der Navy Seals in Nordkorea nicht. (Symbolfoto) (Quelle: John Moore)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Präsident Donald Trump soll Elitesoldaten auf geheime Mission nach Nordkorea geschickt haben. Der Einsatz während seiner ersten Amtszeit endete offenbar tödlich – für eine Gruppe von Fischern.

Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich Anfang 2019 an der Küste Nordkoreas abgespielt haben sollen. US-Präsident Trump befand sich damals in Gesprächen mit Diktator Kim Jong Un über das Atomprogramm des Landes. Um die Kommunikation des Regimes mitzuhören, soll Trump Spezialtruppen geschickt haben. Sie sollten eine Abhöranlage vor der Küste installieren. Doch der Einsatz endete in einem blutigen Fiasko, wie die "New York Times" jetzt unter Berufung auf ein Dutzend Insider aus der damaligen Regierung berichtet.

Loading...

Demnach waren es Soldaten der Eliteeinheit "Seal Team 6", die sich in einer Winternacht mit zwei Mini-U-Booten der nordkoreanischen Küste näherten. 2011 erlangte die Einheit weltweite Bekanntheit durch einen spektakulären Geheimeinsatz in Pakistan, der mit der Tötung des Terroristen Osama bin Laden endete. Auch auf den Einsatz in Nordkorea sollen sich die Soldaten monatelang vorbereitet haben, schildert die "New York Times". Dennoch endete der nächtliche Einsatz offenbar in einer Tragödie.

Treffen zwischen Trump und Kim 2019 blieben folgenlos

Dem Bericht zufolge soll ein nordkoreanisches Boot mit Zivilisten an Bord die US-Soldaten überrascht haben, als diese gerade auf einem Felsen an der Küste gelandet waren. Die Koreaner, die nach Muscheln tauchen wollten, leuchteten die Umgebung mit ihren Taschenlampen ab. Um nicht entdeckt zu werden, eröffneten die Soldaten das Feuer und töteten alle Menschen an Bord, heißt es in dem Bericht. Wie viele Todesopfer es gab, ist unklar.

Loading... Embed

Die Soldaten sollen den Getöteten noch die Lungen durchstochen haben, damit ihre Leichen auf den Grund sinken. Dann wurde der Einsatz abgebrochen, die Abhöranlage nicht installiert. Die US-Soldaten funkten ein Notsignal und wurden schließlich von einem großen Atom-U-Boot abgeholt – unter hohem Entdeckungsrisiko im seichten Wasser vor der Küste.

Eine offizielle Bestätigung des Berichts gibt es weder von der US-Regierung noch aus Nordkorea. Ob das Regime von dem US-Einsatz weiß, ist unklar. Zwar sollen US-Satelliten nach dem Debakel eine verstärkte Aktivität des nordkoreanischen Militärs registriert haben; ob diese im Zusammenhang mit dem Einsatz der Navy Seals stand, ist aber ebenfalls unklar.