Wegen Trumps Zöllen Brief- und Paketverkehr in die USA bricht um 80 Prozent ein

Von dpa , afp , t-online 06.09.2025 - 17:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein DHL-Lieferwagen in Dublin wirbt für einen schnellen Versand in die USA: Wegen Trumps Zöllen stellen viele Postdienste den Versand in die USA jetzt ein. (Quelle: IMAGO/Artur Widak)

Seit Ende August erheben die USA Zölle auf Pakete mit einem Wert unter 800 Euro. Viele Postdienstleister sind überfordert – und stellen Lieferungen in die USA ein.

Der internationale Postverkehr in die USA ist nach der Einführung von neuen US-Zollvorschriften um 81 Prozent zurückgegangen. Das berichtet der Weltpostverein in Bern. Die UN-Organisation verglich die Daten vom 29. August, als die Zollfreiheit für Warenimporte mit einem Wert unter 800 Dollar abgeschafft wurde, mit dem Wert von einer Woche zuvor. Bei dem Weltpostverein gehe man davon aus, dass der Einbruch bis jetzt anhalte, sagte eine Sprecherin.

Als Reaktion auf die neuen Zollregeln haben nach Angaben des Weltpostvereins weltweit 88 Postdienstleister den Versand in die USA zumindest teilweise eingestellt. Unter anderem hat der Bonner Konzern DHL, der auch unter der Marke Deutsche Post auftritt, seinen Paketdienst deutlich eingeschränkt. Für einige Privatsendungen gelten aber weiter Ausnahmen.

Trump begründete neuen Zoll-Regeln mit Drogenschmuggel

Mit dem Wegfall der sogenannten De-minimis-Regel in den USA wird seit 29. August für viele Pakete nun der gleiche Zollsatz fällig wie für andere Einfuhren aus dem jeweiligen Herkunftsland – also beispielsweise 15 Prozent für Sendungen aus der EU. US-Präsident Donald Trump hatte den Zoll-Schritt damit begründet, dass in zollfreien Paketen in großem Stil gefährliche Drogen in die USA geschmuggelt worden seien. In den vergangenen Jahren waren zollfreie Paketlieferungen unter anderem dank chinesischen Plattformen wie Temu und Shein stark gestiegen.