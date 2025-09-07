30 Minuten für einen Abschuss Chinesische Laserwaffe hat offenbar große Schwächen

07.09.2025

Die Laserkomponente des chinesischen "SkyShield"-Systems in Diensten Saudi-Arabiens: "Schlechtere Effektivität als versprochen". (Quelle: Screenshot/X@abo_fahad500)

Saudi-Arabien will seine Ölanlagen mit einem Laserwaffensystem aus China schützen. Doch in der Praxis hat sich der "SkyShield" offenbar nicht bewährt.

Bei der Militärparade vorige Woche in Peking zeigte China stolz seine neueste Laserwaffe vor: den LY-1. Die Propaganda sprach vollmundig von der "stärksten Laserwaffe der Welt" – machte aber keinerlei Angaben zu den technischen Fähigkeiten des Geräts, das künftig von Schiffen aus Drohnen, Raketen und Marschflugkörper abfangen soll. Die Weltpresse zeigte sich dennoch beeindruckt von den militärischen Fähigkeiten, die China präsentierte. Doch nun bekommt das Bild von der neuen technologischen Supermacht Risse.

So berichten saudische Militärs von großen Problemen mit dem "SkyShield"-System, das der US-Verbündete nach verheerenden Angriffen der islamistischen Houthi-Miliz auf seine Ölanlagen 2019 in China beschaffte. "SkyShield" verfügt über unterschiedliche Radarsysteme, einen Störsender und einen Laser, um tief und langsam fliegende Drohnen rechtzeitig zu erkennen und abfangen zu können. Doch ausgerechnet der Laser des "SkyShield" erfüllt die Erwartungen Saudi-Arabiens offenbar nicht.

China "SkyShield" scheint praktisch unbrauchbar

"Trotz der guten Leistung während der Versuche hat ,SkyShield' unter realen Bedingungen eine schlechtere Effektivität als versprochen", zitiert das Fachportal "Defence Blog" einen saudischen Offizier, der mit dem System vertraut ist. "In einigen Fällen dauerte es zwischen 15 und 30 Minuten, in der das Ziel durchgehend mit dem Laser anvisiert und öfters beschossen werden musste, um eine Drohne auch wirklich zu zerstören." Damit scheint zumindest die Laser-Komponente des "SkyShield" so gut wie unbrauchbar zu sein.

Denn die maximale Reichweite des Systems zur Zerstörung einer Drohne wird mit vier Kilometern angegeben. Doch diese Distanz kann beispielsweise eine iranische Kamikazedrohne vom Typ Shahed, mit der Russland immer wieder ukrainische Städte angreift, in nur eineinhalb Minuten zurücklegen – mit "SkyShield" wäre sie also nicht abzufangen. Auch kleinere Drohnen mit nur 50 km/h Geschwindigkeit wären noch zu schnell für das chinesische Abfangsystem.

Viele Armeen arbeiten an Laserwaffen

In Saudi-Arabien leidet der "SkyShield" wohl vor allem unter den klimatischen Bedingungen des Wüstenstaats. Nach Angaben des Offiziers stören Staub und Sand die optische Zielverfolgung des Systems und beeinträchtigen die Stärke des Laserstrahls. Die lange Zielerfassung führe zudem zu einer übermäßigen Abnutzung des optischen Systems. Und die Hitze in Saudi-Arabien beansprucht die Kühlung des Lasers so stark, dass dieser nicht mit voller Stärke feuern könne, heißt es.