Vorfall in Polen Mit kyrillischer Schrift: Drohne stürzt auf Nato-Gebiet
Russische Drohnen verletzen wiederholt polnischen Luftraum. Nun ist ein Fluggerät an der Grenze zu Belarus abgestürzt. Die Militärpolizei ermittelt.
In Polen ist am Sonntagabend eine Drohne mit kyrillischen Schriftzeichen abgestürzt. Grenzschützer hätten die Trümmer der Drohne gegen 19.50 Uhr im Dorf Polatycze an der Grenze zu Belarus gefunden, teilte Staatsanwältin Agnieszka Kepka mit.
Die Drohne sei unbewaffnet gewesen und niemand verletzt worden. Nach Angaben des Senders Polsat News ging die Drohne 300 Meter entfernt vom Grenzübergang zu Boden. Nun untersucht die Militärpolizei den Vorfall.
- Drohnenabwehr: Jetzt nutzt die Ukraine Taktiken aus dem 2. Weltkrieg
- Geheimdienst-Vize packt aus: Auf diese Waffen setzt Russland jetzt im Ukraine-Krieg
Um welche Art von Drohne es sich handelte, ist bislang unklar. In der Vergangenheit sind mehrfach Drohnen in Polen eingeschlagen, die von russischen Truppen gegen Ziele in der Ukraine gestartet worden waren. Russland greift die Ukraine immer wieder mit großen Drohnenschwärmen an. Der bislang größte Drohnenangriff seit Kriegsbeginn erfolgte in der Nacht zu Sonntag, als Russland mehr als 800 Drohnen und mehrere Raketen auf ukrainische Städte feuerte.
Der ukrainischen Flugabwehr gelingt es meistens nicht, alle russischen Geschosse abzufangen. Einige Drohnen werden auch mit Störsendern von ihrem Kurs abgebracht und fliegen dann häufig in Richtung Belarus oder Polen.
Warschau verurteilt regelmäßig die Verletzungen seines Luftraums durch russische Geschosse. Militärisch eingreifen und beispielsweise einfliegende russische Drohnen abfangen will Polen aber nicht.
- Nachrichtenagentur Reuters
- polsatnews.pl: "Przy przejściu granicznym spadł dron. Prokuratura o szczegółach" (Polnisch)