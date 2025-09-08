Mann und zwei Kinder verbrennen in Tesla

Vorfall in Polen Mit kyrillischer Schrift: Drohne stürzt auf Nato-Gebiet

Von t-online , mk 08.09.2025 - 13:41 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Awacs-Flugzeug in Diensten der Nato: Am Sonntag ist eine Drohne mit kyrillischen Schriftzeichen in polnischen Luftraum eingedrungen. (Symbolfoto) (Quelle: MikeMareen via imago-images.de)

Russische Drohnen verletzen wiederholt polnischen Luftraum. Nun ist ein Fluggerät an der Grenze zu Belarus abgestürzt. Die Militärpolizei ermittelt.

In Polen ist am Sonntagabend eine Drohne mit kyrillischen Schriftzeichen abgestürzt. Grenzschützer hätten die Trümmer der Drohne gegen 19.50 Uhr im Dorf Polatycze an der Grenze zu Belarus gefunden, teilte Staatsanwältin Agnieszka Kepka mit.

Die Drohne sei unbewaffnet gewesen und niemand verletzt worden. Nach Angaben des Senders Polsat News ging die Drohne 300 Meter entfernt vom Grenzübergang zu Boden. Nun untersucht die Militärpolizei den Vorfall.

Der ukrainischen Flugabwehr gelingt es meistens nicht, alle russischen Geschosse abzufangen. Einige Drohnen werden auch mit Störsendern von ihrem Kurs abgebracht und fliegen dann häufig in Richtung Belarus oder Polen.