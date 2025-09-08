t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Ukraine-Krieg: Drohne mit kyrillischer Schrift stürzt in Polen ab

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSenior vier Tage in Fahrstuhl gefangen
TextDas ist jetzt der Lieblings-Oldtimer
TextWarnung vor gefährlicher Wanze
TextKatzenberger-Tochter in High Heels – Kritik
Text100-Kilo-Felsbrocken stürzt auf Bergsteiger

Vorfall in Polen
Mit kyrillischer Schrift: Drohne stürzt auf Nato-Gebiet

Von t-online, mk
08.09.2025 - 13:41 UhrLesedauer: 1 Min.
E-3 AWACS (Sentry) Airborne Warning and Control SystemVergrößern des Bildes
Ein Awacs-Flugzeug in Diensten der Nato: Am Sonntag ist eine Drohne mit kyrillischen Schriftzeichen in polnischen Luftraum eingedrungen. (Symbolfoto) (Quelle: MikeMareen via imago-images.de)
News folgen

Russische Drohnen verletzen wiederholt polnischen Luftraum. Nun ist ein Fluggerät an der Grenze zu Belarus abgestürzt. Die Militärpolizei ermittelt.

In Polen ist am Sonntagabend eine Drohne mit kyrillischen Schriftzeichen abgestürzt. Grenzschützer hätten die Trümmer der Drohne gegen 19.50 Uhr im Dorf Polatycze an der Grenze zu Belarus gefunden, teilte Staatsanwältin Agnieszka Kepka mit.

Loading...

Die Drohne sei unbewaffnet gewesen und niemand verletzt worden. Nach Angaben des Senders Polsat News ging die Drohne 300 Meter entfernt vom Grenzübergang zu Boden. Nun untersucht die Militärpolizei den Vorfall.

Um welche Art von Drohne es sich handelte, ist bislang unklar. In der Vergangenheit sind mehrfach Drohnen in Polen eingeschlagen, die von russischen Truppen gegen Ziele in der Ukraine gestartet worden waren. Russland greift die Ukraine immer wieder mit großen Drohnenschwärmen an. Der bislang größte Drohnenangriff seit Kriegsbeginn erfolgte in der Nacht zu Sonntag, als Russland mehr als 800 Drohnen und mehrere Raketen auf ukrainische Städte feuerte.

Der ukrainischen Flugabwehr gelingt es meistens nicht, alle russischen Geschosse abzufangen. Einige Drohnen werden auch mit Störsendern von ihrem Kurs abgebracht und fliegen dann häufig in Richtung Belarus oder Polen.

Warschau verurteilt regelmäßig die Verletzungen seines Luftraums durch russische Geschosse. Militärisch eingreifen und beispielsweise einfliegende russische Drohnen abfangen will Polen aber nicht.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
NatoPolenRusslandUkraine
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom