Zehntausende Flugausfälle Russland dreht die Störsender auf

Von t-online , mk 08.09.2025 - 15:03 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein schwedischer Marinesoldat schaut mit einem Fernglas auf die Ostsee: "Wir haben Beweise dafür, dass die Störungen von russischem Territorium ausgehen". (Quelle: IMAGO/Johan Nilsson / TT)

Allein von Januar bis April sind fast 123.000 Flüge über die Ostsee ausgefallen, weil Russland die GPS-Navigation stört. Seit 2022 nehmen die Vorfälle immer weiter zu.

Russland stört offenbar immer öfter die zivile Luftfahrt über der Ostsee. Das berichtet die schwedische Verkehrsbehörde. Demnach meldeten in diesem Jahr bisher 733 Flugzeuge Störungen der satellitengestützten Navigationssysteme an Bord. Im Jahr zuvor waren es insgesamt 495 Fälle und im Jahr 2023 55. In einer Untersuchung haben Schweden und vier andere Ostseeanrainer eindeutig Russland als Verursacher der Störungen ausgemacht.

"Wir können feststellen und haben auch Beweise dafür, dass die Störungen von russischem Territorium ausgehen", sagte Andreas Holmgren, Referatsleiter der schwedischen Verkehrsbehörde., dem schwedischen Sender SVT Nyheter. Durch Messungen sei festgestellt worden, dass die Störsender in der russischen Exklave Kaliningrad sowie in St. Petersburg, Smolensk und Rostow stationiert sind. Der Untersuchung zufolge blockieren die russischen Sender entweder die GPS-Signale von Flugzeugen oder sie senden falsche Positionsangaben, die die Navigation der Maschinen verwirren.

GPS-Störungen über Ostsee: Fast 123.000 Flüge ausgefallen

Durch die russischen Störattacken seien allein von Januar bis April fast 123.000 Flüge von 365 Fluggesellschaften ausgefallen. Im April fielen der Untersuchung zufolge im Schnitt 27,4 Prozent aller Flüge im betroffenen Luftraum aus, in manchen Gebieten seien es gar mehr als 42 Prozent aller Flüge gewesen. Die Störungen betreffen den Luftraum über Polen, dem Baltikum, Finnland und Schweden. Die Entwicklung stelle eine wachsende Gefahr für die Flugsicherheit dar, schreiben die Länder in ihrem Bericht an die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO).

"Wir halten die Lage für ernst, da die Zahl der Störungen weiterhin zunimmt und nicht abnimmt", sagte Andreas Holmgren bei SVT Nyheter. "Es ist besorgniserregend, dass ein globales System, das von vielen Teilen der Gesellschaft genutzt wird, absichtlich gestört wird." Auch Schwedens Verteidigungsminister Pål Jonson reagierte auf die Untersuchung: "Wir sind darauf vorbereitet, dass diese Art von Bedrohungen, Störungen und Druck anhält", sagt Jonson SVT Nyheter.

Die GPS-Störungen im Ostseeraum sind Teil von Russlands sogenannter hybrider Kriegsführung gegen die Nato. Schon kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 gab es die ersten Klagen über derartige Störungen im Baltikum. Voriges Jahr warnten die baltischen Länder, dass Russlands Störmanöver zu einer Flugkatastrophe führen könnten.