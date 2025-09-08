Sängerin soll es sehr schlecht gehen

Gesetzentwurf liegt vor Russland will Anti-Folter-Konvention verlassen

Von dpa Aktualisiert am 08.09.2025 - 13:54 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Gefängnis in der russischen Stadt Belgorod (Symbolbild): Immer wieder berichten Menschenrechtler und ehemalige Gefangene von Folter in russischen Gefängnissen. (Quelle: IMAGO/Sergei Fadeichev/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Kreml bereitet den Ausstieg aus der europäischen Anti-Folter-Konvention vor. Die Schuld dafür gibt er zum Teil der EU.

Russland plant, offiziell aus der europäischen Anti-Folter-Konvention auszusteigen. Präsident Wladimir Putin hat dem Parlament, der Staatsduma in Moskau, einen Gesetzentwurf dazu vorgelegt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Mit dem Ausstieg würde auch die letzte Möglichkeit für das Anti-Folter-Komitee des Europarates entfallen, die Lage in russischen Gefängnissen und den Umgang mit Gefangenen zu überwachen.

Loading...

Zwar gehört Russland der Konvention seit 1997 an, doch Bürgerrechtler haben immer beklagt, dass in russischen Polizeistationen und Haftanstalten Folter und entwürdigende Behandlung weit verbreitet sind. Auch fast alle ukrainischen Kriegsgefangenen, die freigetauscht wurden, berichten von Folter in Russland.