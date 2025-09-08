Sängerin soll es sehr schlecht gehen

Sie ist das Gesicht von Russia Today Putins Chefpropagandistin ist schwer krank

Von t-online 08.09.2025 - 14:55 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Margarita Simonyan auf einer Veranstaltung (Archivbild): Sie ist die Chefredakteurin des Senders Russia Today. (Quelle: IMAGO/Sergei Bobylev)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Margarita Simonyan, eine Schlüsselgestalt in Russlands Propaganda-Apparat, gibt überraschend eine schwere Erkrankung bekannt. Auch ihr Ehemann ist im Krankenhaus.

Eine von Putins einflussreichsten Propagandistinnen, Margarita Simonyan, ist schwer erkrankt. Wie der "Kyiv Independent" berichtet, gab die 45-Jährige dies in einer russischen Fernsehsendung bekannt und erklärte, dass sie bald operiert werden müsse.

Loading...

Simonyan sagte wörtlich: "Diese Woche wurde bei mir eine schreckliche, ernsthafte Krankheit diagnostiziert." Angaben zur Art der Erkrankung machte sie nicht. Ihren öffentlichen Auftritt begründete sie mit dem Wunsch, Gerüchten zuvorzukommen. Sie sei sich bewusst gewesen, dass ihre Entscheidung, sich zur Krankheit zu äußern, "viele Fragen aufwerfen" werde, sagte sie laut Bericht weiter.

Die 45-Jährige steht an der Spitze des russischen Auslandssenders RT sowie der Mediengruppe Rossija Sewodnja. In beiden Funktionen gilt sie als zentrale Figur der staatlichen russischen Propaganda. International ist sie unter anderem von der EU, den USA, Großbritannien und der Ukraine mit Sanktionen belegt.

Ehemann ebenfalls im Krankenhaus

In dem Fernsehauftritt erwähnte Simonyan auch den Gesundheitszustand ihres Ehemanns, des Filmregisseurs und ebenfalls im Propagandabereich tätigen Tigran Keosayan. Dieser liege seit neun Monaten im Koma, nachdem er im Dezember 2024 einen klinischen Herzstillstand erlitten habe.