Moskaus wichtigster Verbündeter Handel zwischen Russland und China geht stark zurück
Seit dem Überfall auf die Ukraine ist Russland stärker denn je auf China angewiesen. Doch in diesem Jahr schrumpft das Handelsvolumen deutlich.
Chinas Exporte nach Russland sind im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 16,4 Prozent eingebrochen. Laut Daten der chinesischen Zollbehörde ist das der stärkste Rückgang seit Februar. Die chinesischen Exporte nach Russland beliefen sich im August auf insgesamt 8,55 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 5,8 Prozent im Vergleich zu Juli entspricht.
Auch die russischen Lieferungen nach China sind stark zurückgegangen und sanken im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 17,8 Prozent auf 9,35 Milliarden US-Dollar. Gegenüber Julio entspricht das einem Rückgang von 6,9 Prozent, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass mitteilte. Insgesamt sank der bilaterale Handel zwischen Russland und China im August sank auf 17,9 Milliarden US-Dollar.
So erklärt Russland den Handelseinbruch
Von Januar bis August gingen Chinas Exporte nach Russland um 8,8 Prozent auf 64,8 Milliarden US-Dollar zurück, während die Importe aus Russland um 8,2 Prozent auf 79 Milliarden US-Dollar sanken. Dadurch ging der Gesamthandel für die acht Monate um 9,4 Prozent auf 143,8 Milliarden US-Dollar.
Der russische Industrie- und Handelsminister Anton Alichanow erklärte Ende August, dass Sanktionen und Marktsättigung den Handel mit China zu bremsen begännen und damit das seit dem Überfall auf die Ukraine anhaltende schnelle Wachstum dämpften.
Der Rückgang der chinesischen Exporte im vergangenen Monat erfolgte auch vor dem Hintergrund anhaltender Handelsspannungen zwischen Peking und Washington, die sich Anfang August darauf geeinigt hatten, die Zollpause um weitere 90 Tage zu verlängern.
- Nachrichtenagentur Reuters