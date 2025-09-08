t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandInternationale Politik

Äthiopien: So viel Strom erzeugt Afrikas größter Staudamm GERD

Eilmeldung
Französischer Premier Bayrou verliert Vertrauensfrage klar
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSylt: 252 km/h innerorts – keine Strafe
TextMillionenstrafe gegen Trump bestätigt
TextSturz aus 4.000 Metern – Mann überlebt
TextARD-Sender ändert das Programm
TextAutobahn: Polizei fasst Formel-2-Phantom

Größter Staudamm Afrikas
GERD soll Millionen Menschen mit Strom versorgen

Von dpa
08.09.2025 - 18:21 UhrLesedauer: 1 Min.
urn:newsml:dpa.com:20090101:250908-935-818795Vergrößern des Bildes
Der Grand-Ethiopian-Renaissance-Staudamm (GERD): Das 4,3 Milliarden Euro teure Projekt wurde 2011 begonnen und wird Äthiopien zum Energieexporteur machen. (Quelle: Yirga Mengistu)
News folgen

Er ist 1.800 Meter lang, 170 Meter hoch und liefert so viel Strom wie vier Atomkraftwerke: Am Dienstag geht Afrikas größer Staudamm in den Vollbetrieb.

Der größte Staudamm Afrikas wird an diesem Dienstag im Norden Äthiopiens am Blauen Nil offiziell in Betrieb genommen. Der 1.800 Meter lange sowie 170 Meter hohe "Grand Ethiopian Renaissance Dam" (GERD) ist ein Prestigeprojekt des Landes am Horn von Afrika und soll mit angeschlossenem Wasserkraftwerk Millionen Äthiopier mit Strom versorgen.

Loading...

Der Damm ist auf eine Kapazität von 6.000 Megawatt angelegt, das entspricht etwa vier modernen Atomkraftwerken. Seit Februar 2022 wurde bereits im Teilbetrieb mit zwei Turbinen mit einer Leistung von 375 Megawatt Strom produziert. Im Vollbetrieb werden 13 Turbinen im Einsatz sein.

Mit seinem größten Infrastrukturprojekt will Äthiopien zum Netto-Energieexporteur werden. Das 4,3 Milliarden Euro teure Bauprojekt wurde 2011 begonnen. Während der Damm für Äthiopien als entscheidend für seine wirtschaftliche Entwicklung gesehen wird, fürchten die Anrainerstaaten Ägypten und Sudan, dass ihnen buchstäblich das Wasser abgegraben wird.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Äthiopien
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom