Größter Staudamm Afrikas GERD soll Millionen Menschen mit Strom versorgen

Der Grand-Ethiopian-Renaissance-Staudamm (GERD): Das 4,3 Milliarden Euro teure Projekt wurde 2011 begonnen und wird Äthiopien zum Energieexporteur machen. (Quelle: Yirga Mengistu)

Er ist 1.800 Meter lang, 170 Meter hoch und liefert so viel Strom wie vier Atomkraftwerke: Am Dienstag geht Afrikas größer Staudamm in den Vollbetrieb.

Der größte Staudamm Afrikas wird an diesem Dienstag im Norden Äthiopiens am Blauen Nil offiziell in Betrieb genommen. Der 1.800 Meter lange sowie 170 Meter hohe "Grand Ethiopian Renaissance Dam" (GERD) ist ein Prestigeprojekt des Landes am Horn von Afrika und soll mit angeschlossenem Wasserkraftwerk Millionen Äthiopier mit Strom versorgen.

Der Damm ist auf eine Kapazität von 6.000 Megawatt angelegt, das entspricht etwa vier modernen Atomkraftwerken. Seit Februar 2022 wurde bereits im Teilbetrieb mit zwei Turbinen mit einer Leistung von 375 Megawatt Strom produziert. Im Vollbetrieb werden 13 Turbinen im Einsatz sein.