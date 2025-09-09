Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Heftige Unruhen in der Türkei Erdoğan setzt zum Todesstoß an
Die Polizei stürmt die Zentrale der größten türkischen Oppositionspartei CHP in Istanbul. Präsident Erdoğan lässt in der Türkei immer mehr seiner Gegner aus dem Weg räumen, weil er sich mit politischen Mitteln kaum mehr an der Macht halten kann.
Als die Polizei am Montagnachmittag an der CHP-Parteizentrale in Istanbul eintraf, wurde sie bereits von Hunderten Demonstranten erwartet. Im Gebäude befand sich CHP-Provinzchef Özgür Çeli̇k, der am 2. September von der regierungstreuen türkischen Justiz abgesetzt worden war – wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei seiner Wahl im Oktober 2023. Er wurde durch einen Zwangsverwalter ersetzt, der vom türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan bestimmt wurde. Der gesamte Vorgang gilt unter Beobachtern als politisch motiviert.
Doch die Absetzung lief nicht ohne Widerstand. Çeli̇k weigerte sich am Montag, die Parteizentrale in Istanbul freiwillig zu verlassen. CHP-Abgeordnete und Mitarbeiter errichteten Barrikaden aus Stühlen und Tischen. Die Polizei rückte vor, mit großen Schilden, Pfefferspray und Tränengas. Es flogen Steine und Stühle auf die Polizisten. Schreie waren zu hören, Verletzte lagen auf dem Boden.
Vor dem Gebäude stand zu diesem Zeitpunkt auch Gürsel Tekin, der neue Zwangsverwalter für die größte Oppositionspartei CHP in Istanbul. Tekin ist dafür bekannt, dass er mit der aktuellen CHP-Parteiführung im Streit liegt. Er wartete vor dem Gebäude, um seinen neuen Posten anzutreten. Mit ihm standen dort allerdings auch Hunderte CHP-Anhänger, die ihren Parteigenossen als "Verräter" beschimpften. "Tekin hat sich verkauft, er hat keine Ehre", riefen die Demonstranten.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Es herrschte immense Wut unter den Demonstranten, die sich gegenüber der Polizei entlud. Aber all der Widerstand war vergebens und die Einsatzkräfte stürmten am Ende die Parteizentrale. Es ist der nächste Tiefschlag, den Erdoğan der türkischen Demokratie versetzt.
Trotzdem ist die Eskalation kein Zeichen der Stärke Erdoğans, sondern vielmehr ein Akt der Verzweiflung. Der türkische Präsident greift zu repressiven Methoden, weil er sich mit seiner Politik kaum mehr an der Macht halten kann. Ein großer Teil der Türkinnen und Türken lehnt ihn mittlerweile ab. Das hilft der Opposition und dem Land allerdings wenig. Denn Erdoğan ist mit der Axt im politischen System unterwegs, auch weil er Gewalt anwenden kann, ohne internationalen Widerstand fürchten zu müssen.
- Krieg in der Ukraine: Die Wut auf Putins Generäle ist groß
- Interview mit Außenminister Wadephul: "Die Opferzahlen sind erschreckend"
Dilemma des türkischen Präsidenten
Der türkische Staatschef sieht sich aus eigener Perspektive mit großen Problemen konfrontiert. Seine Regierung bekommt die Wirtschafts- und Währungskrise seit Jahren nicht in den Griff. Die Kaufkraft in der Türkei ist trotz erster Erfolge bei der Senkung der Teuerungsrate seit Mai 2025 durch eine anhaltend hohe Inflation stark geschrumpft und schrumpft auch weiterhin. Der Verfall der türkischen Lira hat im September 2025 seinen bisherigen Höhepunkt erreicht. Mittlerweile ist ein Euro knapp 49 Lira wert, vor zehn Jahren bekam man noch für drei Lira einen Euro.
Die wirtschaftliche Schwäche entfremdet Erdoğans AKP von einem elementaren Teil ihrer Anhängerschaft. Denn viele wählten die AKP nicht nur aufgrund der Tatsache, dass sie sehr gläubigen Muslimen in der Türkei wieder eine politische Stimme gab. Sondern vor allem wegen ihrer Wirtschaftskompetenz.
In den vergangenen Jahren gelang es der CHP dagegen, sich in der öffentlichen Wahrnehmung in der Türkei erfolgreich zu verjüngen. Viele Jahre galt sie als Partei der alten Männer, auch davon profitierte Erdoğan. Doch mit dem abgesetzten Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu, dem Bürgermeister von Ankara Mansur Yavaş und Parteichef Özgür Özel hat die CHP gleich drei Politiker in der ersten Reihe, die teilweise beliebter sind als Erdoğan und ihm bei Wahlen gefährlich werden können. Vor allem die Bürgermeisterwahlen in den großen türkischen Metropolen wurden zum Warnschuss für den Präsidenten.
Erdoğan steht mit dem Rücken zur Wand, denn eigentlich darf er bei der Präsidentschaftswahl laut türkischer Verfassung nicht mehr antreten. Um ein drittes Mal kandidieren zu können, müsste er vorzeitige Neuwahlen ausrufen oder die Verfassung erneut ändern lassen. Dafür fehlen dem türkischen Präsidenten die nötigen Mehrheiten im Parlament, und auch deshalb umgarnt er die prokurdische Partei DEM. So wird in der Türkei auch über eine Freilassung des ehemaligen Chefs der Terrororganisation PKK, Abdullah Öcalan, spekuliert.
Eines liegt auf der Hand: Um sich an der Macht zu halten, ist Erdoğan auf einen Deal mit den Kurden angewiesen.
Erdoğan-Rivale weiterhin im Gefängnis
Doch selbst, wenn der Präsident sich keine dritte Amtszeit verschaffen kann, ist es in seinem Interesse, dass er einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin bestimmen kann. Denn Erdoğans Familie wird auch wiederholt mit Korruption in Verbindung gebracht und nach den Verhaftungswellen in den vergangenen zehn Jahren sind die Gefängnisse voll mit Oppositionellen, die Rache am Erdoğan-Regime einfordern würden.
Das könnte die Aggressivität erklären, mit der der Präsident gegen die CHP vorgeht. Sein größter CHP-Rivale İmamoğlu sitzt seit dem Frühjahr wegen Korruptionsvorwürfen im Gefängnis. Nun werden auch gegen den CHP-Vorsitzenden Özel Vorwürfe erhoben, dass er nicht legal an die Parteispitze gekommen sei. Laut der Anklage sollen damals bei der Wahl der neuen Parteiführung Bestechungsgelder geflossen sein.
Beweise liegen weder gegen İmamoğlu noch gegen Özel vor. Aber im Jahr 2017 hatte Erdoğan die maximale Länge einer Untersuchungshaft auf sieben Jahre ausgedehnt. Der türkische Präsident kann seine Rivalen aus dem Weg räumen und die Opposition nach seinem Ermessen formen. Als Nachfolger für Özel ist bereits der damalige CHP-Präsidentschaftskandidat Kemal Kılıçdaroğlu im Gespräch. Dieser hatte schon mehrfach Wahlen gegen Erdoğan verloren und ist in Teilen der CHP-Anhängerschaft in Ungnade gefallen. Für die aktuelle türkische Regierung wäre das sicherlich eine positive Option.
Türkische Opposition bekommt keine Unterstützung
Ganz ohne Risiko ist Erdoğans aggressive Machtpolitik dagegen nicht. Die CHP ist eine Partei, die über 100 Jahre alt ist. Sie ist die Partei von Staatsgründer Kemal Atatürk, der im Land einen unvergleichlichen Heldenstatus innehat. Die sozialdemokratische CHP steht außerdem nach der Einführung des Mehrparteiensystems 1945 wie keine zweite Partei als Symbol für die türkische Demokratie.
Und auch, wenn Erdoğan über die Jahre sehr viele treue Anhänger hatte, ist ein Großteil der Türkinnen und Türken stolz auf ihr demokratisches System. Auch deswegen ist der Widerstand groß und die CHP kann seit der Verhaftung von İmamoğlu regelmäßig Hunderttausende zum Protest gegen die Regierung mobilisieren – trotz Demonstrationsverbotes.
Es scheint am Ende nur einen Gewinner geben zu können: Erdoğan oder die Demokratie in der Türkei.
Der Ausgang ist ungewiss, denn die Opposition auf den Straßen im Land steht aktuell ziemlich alleine da. Polizei, Armee, Justiz, Medien. All diese Bereiche des türkischen Staates wurden in den vergangenen Jahren gesäubert und mit regierungstreuen Akteuren besetzt. Das nutzt Erdoğan nun aus. Während er anfangs noch mit dem Skalpell die türkische Demokratie beschädigte, ist er aktuell mit größerer Zerstörungswut unterwegs.
Zumindest internationalen Widerstand muss die türkische Regierung aktuell nicht fürchten. Die Verbündeten der Türkei – auch innerhalb der Nato – sind auffällig ruhig in der gegenwärtigen Situation. Das hat vor allem einen Grund: Die Türkei ist geopolitisch wichtig und die westlichen Partner möchten nicht riskieren, dass sich Erdoğan weiter Russland und China annähert. Deshalb sind Kommentierungen aus europäischen Hauptstädten rar, Erdoğan kann walten, wie er möchte.
Trotzdem möchte sich die CHP nicht geschlagen geben. Sie ruft auch weiterhin zum Widerstand und zu Protesten auf. Doch wie lange hält die Opposition diesen Kampf und diese Repressionen ohne Unterstützung noch durch? Der Montag endete damit, dass Tekin sein Amt als Zwangsverwalter der CHP in Istanbul antreten konnte – also mit einem Sieg Erdoğans. Cihan Aydin, stellvertretender Vorsitzender des CHP-Bezirks Beylikdüzü in Istanbul, äußerte sich im Gespräch mit dem "Spiegel" jedoch kämpferisch: "Trotzdem werden wir nicht kapitulieren oder unsere Partei an jemanden ausliefern, sondern hier weiterhin Wache stehen."
- spiegel.de: Erdoğans juristischer Putsch
- deutschlandfunk.de: Ausschreitungen vor CHP-Zentrale in Istanbul
- nzz.ch: Druck auf die türkische Opposition: Erdogan verschärft die Repression, weil er es kann
- zeit.de: Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten in Istanbul
- spiegel.de: Erdoğan schickt den Zwangsverwalter
- tagesspiegel.de: Erdogan setzt Verwalter bei Oppositionspartei ein: "Der autoritäre Staatsumbau hat sich durchgesetzt"
- tagesschau.de: CHP-Anhänger trotzen Demonstrationsverbot
- Nachrichtenagentur afp