Erdoğan setzt zum Todesstoß an

Die Polizei stürmt die Zentrale der größten türkischen Oppositionspartei CHP in Istanbul. Präsident Erdoğan lässt in der Türkei immer mehr seiner Gegner aus dem Weg räumen, weil er sich mit politischen Mitteln kaum mehr an der Macht halten kann.

Als die Polizei am Montagnachmittag an der CHP-Parteizentrale in Istanbul eintraf, wurde sie bereits von Hunderten Demonstranten erwartet. Im Gebäude befand sich CHP-Provinzchef Özgür Çeli̇k, der am 2. September von der regierungstreuen türkischen Justiz abgesetzt worden war – wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei seiner Wahl im Oktober 2023. Er wurde durch einen Zwangsverwalter ersetzt, der vom türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan bestimmt wurde. Der gesamte Vorgang gilt unter Beobachtern als politisch motiviert.

Doch die Absetzung lief nicht ohne Widerstand. Çeli̇k weigerte sich am Montag, die Parteizentrale in Istanbul freiwillig zu verlassen. CHP-Abgeordnete und Mitarbeiter errichteten Barrikaden aus Stühlen und Tischen. Die Polizei rückte vor, mit großen Schilden, Pfefferspray und Tränengas. Es flogen Steine und Stühle auf die Polizisten. Schreie waren zu hören, Verletzte lagen auf dem Boden.

Vor dem Gebäude stand zu diesem Zeitpunkt auch Gürsel Tekin, der neue Zwangsverwalter für die größte Oppositionspartei CHP in Istanbul. Tekin ist dafür bekannt, dass er mit der aktuellen CHP-Parteiführung im Streit liegt. Er wartete vor dem Gebäude, um seinen neuen Posten anzutreten. Mit ihm standen dort allerdings auch Hunderte CHP-Anhänger, die ihren Parteigenossen als "Verräter" beschimpften. "Tekin hat sich verkauft, er hat keine Ehre", riefen die Demonstranten.

Es herrschte immense Wut unter den Demonstranten, die sich gegenüber der Polizei entlud. Aber all der Widerstand war vergebens und die Einsatzkräfte stürmten am Ende die Parteizentrale. Es ist der nächste Tiefschlag, den Erdoğan der türkischen Demokratie versetzt.