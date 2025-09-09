t-online - Nachrichten für Deutschland
Gaza-Hilfe: Feuer auf dem Boot von Greta Thunberg

Drohnenangriff vermutet
Explosion auf Gaza-Boot von Greta Thunberg

Von t-online, cc
Aktualisiert am 09.09.2025 - 16:59 UhrLesedauer: 2 Min.
Umgeben von zahlreichen anderen Aktivisten und empfangen von Vertretern internationalen Medien kam Greta Thunberg am Montag im tunesischen Hafen Sidi Bou Said an.Vergrößern des Bildes
Umgeben von zahlreichen anderen Aktivisten und empfangen von Vertretern internationalen Medien kam Greta Thunberg am Montag im tunesischen Hafen Sidi Bou Said an. (Quelle: Jihed Abidellaoui/Reuters)
News folgen

Feuer an Bord eines Schiffes der "Global Sumud Flotilla". Das von Greta Thunberg unterstützte Projekt soll von einer israelischen Drohne getroffen sein. Die Empörung ist groß.

Ein Boot der Gaza-Hilfsflottille "Global Sumud Flotilla" (GSF) der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg ist nach eigenen Angaben im tunesischen Hafen von Sidi Bou Said von einer mutmaßlichen Drohne getroffen worden. Alle sechs Passagiere und Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit, teilt die Organisation in einer Pressemitteilung mit.

Loading...

"Ein Feuer verursachte Schäden auf dem Hauptdeck und auch in Lagerräumen unter Deck", hieß es in der Mitteilung, die unter anderem von Thunberg in den sozialen Medien geteilt wurde. "Solche Akte der Aggression, die darauf abzielen, uns einzuschüchtern, werden uns von unserer Mission nicht abhalten".

Derzeit laufe eine Untersuchung, wer hinter dem Angriff stecke, teilte GSF mit. Ergebnisse würden mitgeteilt, sobald sie vorlägen. In arabischen Medien wurde daraufhin bereits spekuliert, dass Israel hinter der Attacke stecken könnte.

Mit insgesamt 20 Booten ist die GSF-Flotte am 1. September im Hafen von Barcelona Richtung Gaza ausgelaufen. Auch an Bord: Greta Thunberg.Vergrößern des Bildes
Mit insgesamt 20 Booten ist die GSF-Flotte am 1. September im Hafen von Barcelona Richtung Gaza ausgelaufen. Auch an Bord: Greta Thunberg. (Quelle: Bruna Casas/Reuters)

Albanese: "Es gibt Drohungen Israels"

An Bord des Schiffes, das unter portugiesischer Flagge fuhr und am 1. September im Hafen von Barcelona ausgelaufen war, befanden sich demnach Mitglieder des Lenkungsausschusses der Flottille. Die Flottille ist eine Initiative internationaler Aktivisten, die mit zivilen Schiffen humanitäre Hilfe in den Gazastreifen bringen wollen. Ihr Ziel sei es, die Seeblockade des Gazastreifens zu durchbrechen und Solidarität mit den Bewohnern des Palästinensergebiets zum Ausdruck zu bringen.

Als sich der Vorfall ereignete, eilte Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, sofort zum Ort des Geschehens, um sich ein Bild zu machen. Sie sprach von einer "Attacke" gegen das Boot mittels einer Drohne. "Natürlich muss das erst noch bestätigt werden, aber es gibt eine Vorgeschichte in Hinblick auf Angriffe gegen die Flotilla", sagte Albanese in einer Stellungnahme bei Instagram. "Es gibt aktuelle Verlautbarungen gegen die Flotilla, Drohungen, und zwar von Israel".

Laut israelischen Medien soll es sich bei dem Vorfall allerdings nicht um eine Drohne, sondern um einen technischen Defekt an Bord des Schiffes gehandelt haben, der zu einer Explosion führte. Albanese befand sich in Tunesien, um die Pro-Gaza-Aktivisten zu unterstützen. Sie forderte verstärkten Schutz für die Flottille.

Zahlreiche antisemitische Hass-Kommentare

Videoaufnahmen, die Albanese später ins Netz stellte, zeigen Bilder einer Überwachungskamera auf dem Boot. Darauf zu sehen ist, wie Crewmitglieder ein Geräusch wahrnehmen, einer von ihnen ruft: "Wir werden angegriffen". Dann wird ein Alarm ausgelöst, kurz darauf ist eine Explosion zu hören.

Von der tunesischen Küstenwache hieß es, sie habe keine Drohne entdeckt. Nach vorläufigen Erkenntnissen sei ein Feuer in den Rettungswesten an Bord eines rund 80 Kilometer vor dem Hafen von Sidi Bou Said gelegenen Schiffes ausgebrochen, das aus Spanien gekommen sei, sagte ein Sprecher der Küstenwache zur Nachrichtenagentur AFP.

In den Kommentarspalten des Instagram-Kanals der Flotilla (GSF) kam zunächst viel Solidarität mit den Aktivisten und Erleichterung über deren körperliche Unversehrtheit zum Ausdruck. Es fanden sich aber auch zahlreiche antisemitische Parolen, von der Forderung nach einer militärischen Intervention durch die EU, bis zum Wunsch nach der Auslöschung Israels.

