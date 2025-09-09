19 Menschen starben Nach tödlichen Protesten: Nepal gibt Online-Plattformen wieder frei
Nachdem die Polizei 19 Menschen bei Protesten gegen die nepalesische Regierung getötet hat, reagiert die Politik: Ein Minister tritt zurück, Online-Plattformen sind wieder zugänglich.
Nach den landesweiten Protesten in Nepal mit mindestens 19 Todesopfern hat die Regierung in Kathmandu die Sperrung sozialer Netzwerke wieder aufgehoben. Gleichzeitig wurde für die Hauptstadt eine unbefristete Ausgangssperre verhängt. Das teilte Kommunikationsminister Prithvi Subba Gurung am Dienstag mit. Die Nutzung der betroffenen Apps sei ab dem Morgen wieder möglich gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.
Die Proteste richteten sich gegen die Entscheidung der Regierung, 26 Online-Plattformen, darunter Facebook und Instagram, zu blockieren. Begründet wurde das Vorgehen mit dem Vorwurf, die Plattformen hätten sich nicht ordnungsgemäß bei den Behörden registrieren lassen. Zudem wirft die Regierung einigen Nutzern vor, mit gefälschten Identitäten Hassrede, Falschinformationen und Betrug verbreitet zu haben.
Ausgangssperre in Kathmandu
Die Entscheidung zur Aufhebung der Sperre erfolgte nach einer Eskalation der Proteste, die sich vor allem gegen die Einschränkung der digitalen Meinungsfreiheit richteten. In Kathmandu seien nach Polizeiangaben mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 100 Menschen wurden verletzt – darunter auch Polizisten. Landesweit starben laut lokalen Medien mindestens 19 Personen, mehr als 400 wurden verletzt. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Tränengas und nach Medienberichten auch scharfe Munition ein.
Die Bezirksverwaltung verhängte eine unbefristete Ausgangssperre über Kathmandu. Proteste und Versammlungen sind während dieser Zeit untersagt.
Minister tritt zurück
Infolge der Gewalt hat Nepals Innenminister Ramesh Lekhak seinen Rücktritt erklärt. Er habe diesen am Montagabend während einer Kabinettssitzung eingereicht, berichtete die Zeitung "The Kathmandu Post". Der Minister trat demnach aus "moralischen Gründen" zurück, nachdem sich besonders die Opposition kritisch zum Vorgehen der Sicherheitskräfte geäußert hatte.
Die Proteste wurden maßgeblich von jungen Menschen organisiert, die sich selbst als Teil der "Generation Z" verstehen. Nach Angaben der Organisatoren spiegelten die Demonstrationen die verbreitete Frustration über Korruption und fehlende wirtschaftliche Perspektiven im Land wider. Auch in anderen Städten wie Itahari kam es zu Zusammenstößen, bei denen zwei weitere Menschen ums Leben kamen.
