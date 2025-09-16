t-online - Nachrichten für Deutschland
Nord Stream-Anschlag: Das ist über Serhii K. bekannt

Mutmaßlicher Drahtzieher
Er soll den Anschlag auf Nord Stream koordiniert haben

Von t-online
16.09.2025 - 11:40 UhrLesedauer: 2 Min.
3D render of a damaged pipe Nord Stream 2Vergrößern des Bildes
Künstlerische Darstellung der beschädigten Nord-Stream-Pipeline: Einer der mutmaßlichen Drahtzieher des Anschlags wird nach Deutschland ausgeliefert. (Symbolfoto) (Quelle: EvgeniyShkolenko via imago-image)
Er machte Urlaub in Italien, als ihn die Polizei festnahm. Jetzt wird Serhii K. nach Deutschland ausgeliefert. Was ist über den mutmaßlichen Drahtzieher hinter den Nord Stream-Anschlägen bekannt?

Im August hatte Serhii K. Urlaub mit seiner Frau und zwei Kindern in Italien gemacht, als die Behörden zuschlugen: Im Badeort Misano Adriatico in der Region Rimini wurde der 49-jährige Ukrainer gefasst, der zuvor mit einem europäischen Haftbefehl gesucht wurde. K. soll bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet haben.

Die deutsche Bundesanwaltschaft wirft K. vor, einer der Drahtzieher der Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines zu sein. Die Anwaltschaft in Karlsruhe wirft ihm das gemeinschaftliche Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, die verfassungsfeindlich Sabotage und die Zerstörung von Bauwerken vor. K. hat bislang alle Vorwürfe bestritten.

Vergrößern des Bildes

Jetzt hat ein Gericht in Bologna entschieden, dass K. nach Deutschland ausgeliefert wird. Was ist über den mutmaßlichen Drahtzieher des vermutlich größten Sabotageaktes in der jüngeren Geschichte Europas bekannt?

K. soll nach Medienberichten zuletzt in der Solarbranche tätig gewesen sein und daneben eine Porzellanfabrik betrieben haben. Allerdings soll er auch gute Kontakte in die ukrainischen Sicherheitsbehörden besitzen: Nach Informationen des "Spiegel" war K. in der Vergangenheit für den ukrainischen Geheimdienst SBU tätig, aus dem er 2015 ausgeschieden sein soll. Seit Beginn der russischen Vollinvasion soll K. allerdings für ukrainische Spezialkräfte aktiv gewesen sein.

Laut der Bundesanwaltschaft soll K. einer der Koordinatoren der Nord Stream-Operation "Diameter" gewesen sein. Die Mission der siebenköpfigen Gruppe wurde laut Informationen des "Spiegel" war auch Thema in der obersten Militärführung der Ukraine. K. soll am 26. September 2022 an Bord der in Rostock angemieteten Segeljacht "Andromeda" gewesen sein, die für den Anschlag genutzt wurde. Der 49-Jährige soll allerdings nicht zu den Tauchern gehört haben, die die Sprengsätze an den Röhren angebracht hatten.

Telekom