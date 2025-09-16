Nord-Stream-Anschläge im Verlauf Auch nach fast drei Jahren bleiben Fragen

Von t-online 16.09.2025 - 11:31 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Durch die Explosionen im September 2022 wurden drei der vier Stränge der beiden Nord-Stream-Leitungen schwer beschädigt. (Archivbild) (Quelle: -/Danish Defence Command/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Anschläge auf die Ostseepipelines sind eines der spektakulärsten Sabotageakte der jüngeren Geschichte. Ein Überblick über die wichtigsten Ereignisse.

Ein italienisches Gericht hat am Dienstag die Auslieferung eines mutmaßlichen Drahtziehers der Anschläge auf die Nord-Stream-Gaspipelines nach Deutschland angeordnet.

Loading...

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann vor, die Anschläge auf die Ostseepipelines im September 2022 koordiniert zu haben. Noch immer sind einige Fragen hinsichtlich der Explosionen offen.

Was sind die wichtigsten Ereignisse, seitdem die Röhren in der Ostsee beschädigt wurden? t-online hat die wichtigsten Ereignisse zusammengestellt:

26. September 2022: Am frühen Morgen kommt es zu mehreren Explosionen an den beiden Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in der Ostsee. Betroffen sind beide Stränge der Pipeline Nord Stream 1 und ein Strang in der zweiten Röhre. Die Leitungen waren zu dem Zeitpunkt nicht in Betrieb, allerdings mit Gas gefüllt, das dann in die Ostsee austrat. Deutschland, Dänemark und Schweden nehmen daraufhin Ermittlungen auf.

18. – 23. November 2022: Die schwedischen Ermittlungsbehörden teilen mit, dass sie von einem Sabotageakt ausgehen. Von den dänischen Ermittlern heißt es, dass die Löcher in den Pipelines durch Explosionen verursacht wurden.

7. – 10. März 2023: Wer für den mutmaßlichen Anschlag verantwortlich sein soll, blieb bislang unklar. Die "New York Times" veröffentlicht eine Recherche, die eine Gruppe aus der Ukraine als Verantwortliche ins Spiel bringt. Allerdings soll laut dem Bericht weder die politische noch die militärische Führung des Landes über den Anschlag informiert gewesen sein. Laut dem "Spiegel" soll die Gruppe in Rostock eine Segeljacht mit dem Namen "Andromeda" für den Anschlag angemietet haben.

27. März 2023: Im UN-Sicherheitsrat fordert Russland eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls. Der Antrag wird abgelehnt.

Februar 2024: Sowohl Schweden als auch Dänemark schließen ihre Ermittlungen in dem Fall ab. Während die dänischen Behörden keinen Grundlage für die Einleitung eines Strafverfahrens sehen, geben die schwedischen Ermittler ihre Ergebnisse nach Deutschland, da sie sich in dem Fall nicht zuständig fühlen.

14. August 2024: Ein Verdächtiger wird laut Medienberichten per europäischem Haftbefehl gesucht. Bei dem Verdächtigen handelt es sich demnach um Wolodymyr Z., einen ukrainischen Staatsbürger, der sich zuletzt in Polen aufhielt.

21. August 2025: In Italien wird Serhii K. festgenommen. Laut Bundesanwaltschaft soll der 49-jährige Ukrainer einer der mutmaßlichen Koordinatoren des Anschlags gewesen sein. Weitere internationale Haftbefehle gegen mutmaßliche Täter bleiben aktiv.