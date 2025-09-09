Neuer Job in New York Baerbock bei der UN: Das steht nun in ihrem Terminkalender

Die damalige Bundesaußenministerin Annalena Baerbock läuft im September 2023 durch New York (Archivbild): Die 44-Jährige wird am Dienstag als Präsidentin der UN-Generalversammlung vereidigt.

Annalena Baerbock übernimmt das Amt der Präsidentin der UN-Generalversammlung. Schon im ersten Monat hat sie zahlreiche wichtige Termine.

An diesem Dienstag tritt die frühere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ihren neuen Job an: Die 44-Jährige sitzt nun als Präsidentin der UN-Generalversammlung vor. Zum Auftakt der 80. Sitzungsperiode der Vollversammlung soll Baerbock das Amt von ihrem Vorgänger Philemon Yang, dem früheren Premierminister Kameruns, übernehmen.

Bei einer für 17 Uhr MESZ angesetzten Sitzung soll Yang offiziell verabschiedet und Baerbock vereidigt werden. Im Anschluss will Baerbock sich Fragen von Journalistinnen und Journalisten stellen. Für 21 Uhr MESZ ist dann die erste Sitzung unter dem Vorsitz von Baerbock geplant, bei der sie auch eine Eröffnungsrede halten will.

Das ist Baerbocks Programm im September

Doch danach geht das Programm für Baerbock erst richtig los. Schon in ihrem ersten Monat im neuen Amt hat die Politikerin laut dem auf der Webseite der UN abrufbaren vorläufigen Plan eine Reihe wichtiger Termine. t-online gibt einen Überblick über Baerbocks Terminkalender im September:

9. September 2025

– Eröffnung der 80. Sitzungsperiode der Generalversammlung der Vereinten Nationen

– Hochrangiges Treffen zum 80. Jahrestag der Vereinten Nationen

– Treffen zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung ("Sustainable Development Goals Moment")

– Hochrangiges Treffen zum 30. Jahrestag der Vierten Weltfrauenkonferenz

– Allgemeine Generaldebatte

– Gipfeltreffen für eine nachhaltige, inklusive und widerstandsfähige Weltwirtschaft mit dem Schwerpunkt Entwicklungsfinanzierung

– Klimagipfel

– Hochrangiges Treffen zur Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten sowie zur Förderung psychischer Gesundheit und Wohlbefinden

– Hochrangiges Treffen zum dreißigsten Jahrestag des Weltaktionsprogramms für Jugend

– Hochrangiges Treffen zum Internationalen Tag für die vollständige Abschaffung von Atomwaffen

– Hochrangige Konferenz zur Lage der Rohingya und anderer Minderheiten in Myanmar

Baerbock will "ehrliche Vermittlerin" sein

Im Juni war Baerbock mit deutlicher Mehrheit und trotz eines russischen Störmanövers auf den Posten gewählt worden. In ihrer Dankesrede hatte Baerbock damals gesagt, dass sie das Gremium als "ehrliche Vermittlerin" und mit einender Kraft leiten wolle. Die 44 Jahre alte Grünen-Politikerin, die bis Mai Bundesaußenministerin war, ist erst die fünfte Frau in diesem Amt. Die Amtszeit beträgt ein Jahr.