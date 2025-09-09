Macron-Vertrauter Kaum im Amt droht schon Chaos

Bis vor Kurzem war Sébastien Lecornu noch Frankreichs Verteidigungsminister. (Quelle: Abdul Saboor/Reuters)

In Frankreich droht nach dem Sturz der Regierung Chaos im Land. Macrons Vertrauter wird neuer Premier – doch gleich am ersten Tag stehen ihm massive Streiks ins Haus.

Es ist eine echte Herausforderung, vor der Frankreichs designierter Premierminister steht: Gleich am Tag seiner Amtseinführung erwarten den frisch ernannten Sébastien Lecornu Protestblockaden im ganzen Land, von denen die Behörden schon lange fürchten, dass sie im Chaos enden könnten. Zudem muss er irgendwie versuchen, im gespaltenen Parlament Mehrheiten zu finden. Und dann wäre da noch der Sparhaushalt, den das hoch verschuldete Land dringend auf den Weg bringen muss. Kann die Ernennung im Eiltempo durch Präsident Emmanuel Macron die erhoffte Stabilität bringen?

Wer ist Lecornu?

Lecornu gehört mit seinen 39 Jahren zu den jüngeren Kandidaten, die für die Nachfolge auf François Bayrou gehandelt worden waren. Er gilt als Vertrauter Macrons und war als Verteidigungsminister im engen Austausch mit dem Staatschef.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius wünschte seinem bisherigen Amtskollegen Erfolg und Glück als neuer Premierminister von Frankreich. "Ich freue mich sehr, dass Dir diese große Ehre zuteilwird. In den vergangenen Jahren hast Du Dich mit aller Kraft für die Stärkung der europäischen Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit eingesetzt - und dabei immer auch auf den deutsch-französischen Motor gesetzt", schrieb der SPD-Politiker am Dienstagabend.

Von den Konservativen kommend, wurde Lecornu 2017 in die Mitte-Regierung von Édouard Philippe berufen. Lecornu wird nachgesagt, einen gewissen Draht zu und Respekt von der rechtsnationalen Führungsfigur Marine Le Pen zu haben. Er gilt als Politiker, der von der bürgerlichen Rechten toleriert wird und dem im linken Lager zumindest keine Komplett-Ablehnung entgegenschlägt.

Lecornu erntet negative Reaktionen von Linken und Rechtsnationalen

Zunächst einmal soll der neue Premier nun mit den verschiedenen politischen Kräften beraten, um den Haushalt auf die Beine zu stellen und Vereinbarungen für kommende Entscheidungen zu treffen, hieß es aus dem Élysée-Palast. Gemeint sein dürfte, dass Lecornu sondiert, welche Parteien Teil einer Koalition sein könnten, wer ihn dulden könnte oder zumindest bei einzelnen Themen bereit wäre, gemeinsame Sache zu machen.

Macron stellt Lecornus Amtszeit unter das Zeichen der Verteidigung der Unabhängigkeit und der Stärke Frankreichs. Er zeigte sich überzeugt, dass auf dieser Grundlage ein Einvernehmen zwischen den politischen Kräften möglich sei. Die ersten Reaktionen der bisherigen Opposition fielen jedoch alles andere als positiv aus.