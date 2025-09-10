Umstrittener Angriff in Katar Israel wollte ihn töten – doch das misslang offenbar

Von dpa , reuters , afp Aktualisiert am 10.09.2025 - 07:04 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Bei einer Kundgebung forderte Terroristenführer Chalil al-Haja in Gaza das Blut islamistischer Märtyrer (Archivbild). (Quelle: Mohammed Salem/Reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Offenbar blieb das Verhandlungsteam der Hamas in Katar bei einem israelischen Angriff unverletzt. Unter den sechs Toten soll allerdings der Sohn eines führenden Hamas-Mitglieds sein.

Die islamistische Terrororganisation Hamas hat den israelischen Angriff auf ihre Führungsspitze in Katar als "gescheitert" bezeichnet. Kein Mitglied ihres Verhandlungsteams sei dabei getötet worden, hieß es in einer Mitteilung der Hamas. Auch der arabische Sender "Al-Jazeera" berichtete, dass keines der hochrangigen Politbüro-Mitglieder der Hamas bei dem Angriff ums Leben gekommen sei.

Loading...

Bei der Attacke in Doha, die von der Hamas als "abscheuliches Verbrechen" beschrieben wurde, seien aber sechs Menschen getötet worden. Darunter auch ein Sohn des höchstrangigen Hamas-Anführers im Ausland, Chalil al-Haja, sowie dessen Büroleiter.

Der Angriff auf die Verhandlungsdelegation der Hamas, die gerade über einen Vermittlungsvorschlag von US-Präsident Donald Trump beraten wollte, beweise einmal mehr, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Regierung nicht die Absicht hätten, ein Abkommen zu erzielen, hieß es weiter in der Hamas-Mitteilung.

Israels Führung versuche, ohne Rücksicht auf das Leben der Geiseln jegliche Bemühungen um ein Ende des Krieges zu vereiteln. Die USA seien durch ihre fortwährende Unterstützung für Israel mitverantwortlich.

Trump bedauert Angriff

Die Hamas halte an ihren Bedingungen für ein Kriegsende fest: ein sofortiger Stopp der israelischen Angriffe, ein vollständiger Rückzug aus dem Gazastreifen, ein Tausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge, humanitäre Hilfe sowie ein Wiederaufbau des weitgehend zerstörten Küstenstreifens.

Friedrich Merz (CDU) hatte den Angriff in Katar verurteilt. In einem Telefonat mit Emir Tamim bin Hamad Al Thani bezeichnete der Kanzler die Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Katars durch den israelischen Angriff als "nicht akzeptabel", wie Regierungssprecher Stefan Kornelius mitteilte.

Katar teilte mit, es behalte sich eine "Reaktion" vor. Al-Thani sprach am Dienstagabend vor Journalisten von einem "eklatanten Angriff" und forderte eine "Antwort aus der gesamten Region auf solch barbarische Handlungen". Der israelische Angriff sei ein "entscheidender Moment" für die Region.

US-Präsident Donald Trump bedauerte, dass Katar zum Schauplatz einer Attacke wurde. Der Republikaner betrachte Katar als engen Verbündeten und Freund der USA, teilte das Weiße Haus mit. Die Entscheidung für den Angriff habe Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu getroffen, so Trump.