Angriff auf Polen in der Nacht Tusk: Zerstörte Drohnen sind aus Russland

Von dpa , afp Aktualisiert am 10.09.2025 - 09:24 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Donald Tusk: Der polnische Regierungschef sieht in den feindlichen Drohnen im polnischen Luftraum eine "Provokation großen Ausmaßes". (Quelle: Rafal Guz)

In der Nacht zerstörten polnische und Nato-Kampfflugzeuge mehrere Drohnen über Polen. Polens Regierungschef ist sich sicher: Die Flugobjekte kamen aus Russland.

Die im Luftraum über Polen abgeschossenen Drohnen stammen nach Angaben der polnischen Regierung aus Russland. Es sei das erste Mal, dass russische Drohnen über dem Territorium der Nato abgeschossen worden seien, sagte Regierungschef Donald Tusk am Mittwochmorgen. Alle Bündnispartner nähmen den Vorfall sehr ernst.

Der polnische Ministerpräsident verurteilt die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen als "Provokation großen Ausmaßes". In der Nacht zum Mittwoch hatte das Nato-Mitglied Polen während eines russischen Angriffs auf die Westukraine ein Dutzend Drohnen in seinem Luftraum registriert.