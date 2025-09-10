Angriff auf Polen in der Nacht Tusk: Zerstörte Drohnen sind aus Russland
In der Nacht zerstörten polnische und Nato-Kampfflugzeuge mehrere Drohnen über Polen. Polens Regierungschef ist sich sicher: Die Flugobjekte kamen aus Russland.
Die im Luftraum über Polen abgeschossenen Drohnen stammen nach Angaben der polnischen Regierung aus Russland. Es sei das erste Mal, dass russische Drohnen über dem Territorium der Nato abgeschossen worden seien, sagte Regierungschef Donald Tusk am Mittwochmorgen. Alle Bündnispartner nähmen den Vorfall sehr ernst.
Der polnische Ministerpräsident verurteilt die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen als "Provokation großen Ausmaßes". In der Nacht zum Mittwoch hatte das Nato-Mitglied Polen während eines russischen Angriffs auf die Westukraine ein Dutzend Drohnen in seinem Luftraum registriert.
Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas schließt im Kontext der Vorfälle in Polen eine vorsätzliche Verletzung des polnischen Luftraums nicht aus. Es gebe "Anzeichen, dass es absichtlich war, nicht aus Versehen", schrieb Kallas am Mittwoch im Onlinedienst Bluesky. Es handele sich um die "schwerwiegendste Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland seit Kriegsbeginn", fügte sie hinzu.
- Nachrichtenagenturen dpa und afp