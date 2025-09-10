t-online - Nachrichten für Deutschland
Polen | Ministerpräsident Tusk: Drohnen kamen aus Russland

Angriff auf Polen in der Nacht
Tusk: Zerstörte Drohnen sind aus Russland

Von dpa, afp
Aktualisiert am 10.09.2025 - 09:24 UhrLesedauer: 1 Min.
Donald Tusk: Der polnische Ministerpräsident vertrat Polen in den jüngsten Gesprächen mit Trump nicht.Vergrößern des Bildes
Donald Tusk: Der polnische Regierungschef sieht in den feindlichen Drohnen im polnischen Luftraum eine "Provokation großen Ausmaßes". (Quelle: Rafal Guz)
In der Nacht zerstörten polnische und Nato-Kampfflugzeuge mehrere Drohnen über Polen. Polens Regierungschef ist sich sicher: Die Flugobjekte kamen aus Russland.

Die im Luftraum über Polen abgeschossenen Drohnen stammen nach Angaben der polnischen Regierung aus Russland. Es sei das erste Mal, dass russische Drohnen über dem Territorium der Nato abgeschossen worden seien, sagte Regierungschef Donald Tusk am Mittwochmorgen. Alle Bündnispartner nähmen den Vorfall sehr ernst.

Der polnische Ministerpräsident verurteilt die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen als "Provokation großen Ausmaßes". In der Nacht zum Mittwoch hatte das Nato-Mitglied Polen während eines russischen Angriffs auf die Westukraine ein Dutzend Drohnen in seinem Luftraum registriert.

Auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas schließt im Kontext der Vorfälle in Polen eine vorsätzliche Verletzung des polnischen Luftraums nicht aus. Es gebe "Anzeichen, dass es absichtlich war, nicht aus Versehen", schrieb Kallas am Mittwoch im Onlinedienst Bluesky. Es handele sich um die "schwerwiegendste Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland seit Kriegsbeginn", fügte sie hinzu.

  • Nachrichtenagenturen dpa und afp
