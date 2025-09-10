Rede zur Lage der Union Von der Leyen: EU stoppt Zahlungen an Israel

Aktualisiert am 10.09.2025

Ursula von der Leyen auf einer Pressekonferenz (Archivbild): Die EU-Kommissionspräsidentin fordert ein "neues Europa". (Quelle: IMAGO/Dursun Aydemir/imago-images-bilder)

Die EU-Kommission setzt die Unterstützung für Israel aus. Darüber hinaus fordert sie ein souveränes Europa.

Wegen Israels Vorgehen im Gazastreifen setzt die EU-Kommission ihre Unterstützung für das Land aus. Man werde alle entsprechenden Zahlungen stoppen, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor den Abgeordneten im Europaparlament in Straßburg. Es solle allerdings keine Auswirkungen für die Arbeit mit der israelischen Zivilgesellschaft oder der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geben.

Zudem werde die Kommission Sanktionen gegen extremistische Minister sowie eine teilweise Aussetzung des Assoziierungsabkommens in Handelsfragen vorschlagen. Im kommenden Monat solle eine Gebergruppe für Palästina eingerichtet werden, die auch ein Instrument für den Wiederaufbau des Gazastreifens umfassen werde.

Viele Mächte stünden EU feindselig gegenüber

Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Welt forderte von der Leyen ein "neues Europa". Denn es zeichne sich eine neue, "auf Macht basierende" Weltordnung ab. "Dies muss der Moment der europäischen Unabhängigkeit sein", sagte von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union. Sie rief die Abgeordneten des EU-Parlaments dazu auf, um Europas Platz in der Welt zu kämpfen.

Viele wichtige Mächte der Welt seien Europa gegenüber "entweder zwiegespalten" oder "offen feindselig", sagte die Kommissionspräsidentin.

Von der Leyen verwies in diesem Zusammenhang auf den seit mehr als dreieinhalb Jahren andauernden Kampf der Ukraine gegen Russland. Es sei mehr Unterstützung für die Ukraine notwendig. Allerdings sollten nicht nur die europäischen Steuerzahler und Steuerzahlerinnen dafür zahlen, forderte die Kommissionspräsidentin: "Dies ist Russlands Krieg. Und Russland sollte dafür bezahlen."

Keine Beschlagnahmung russischen Vermögens

Die ehemalige Bundesverteidigungsministerin schlug vor, auf Basis der "liquiden Anteile" der in Europa eingefrorenen russischen Vermögenswerte der Ukraine ein "Reparationsdarlehen" zu gewähren. "Die Vermögenswerte selbst bleiben unberührt", stellte sie klar. Kiew werde das Darlehen aber erst zurückzahlen müssen, "wenn Russland Reparationsleistungen leistet".

In der EU war zuletzt kontrovers über die mehr als 210 Milliarden Euro eingefrorener russischer Vermögenswerte diskutiert worden. Einige EU-Länder wollen das Geld beschlagnahmen, um damit die Unterstützung zu finanzieren. Andere Länder, darunter Deutschland, befürchten hingegen juristische Folgen sowie negative Auswirkungen auf den Finanzplatz EU.

Neues Militärprogramm angekündigt

Trotzdem, betonte die Kommissionspräsidentin, müsse "dringend an einer neuen Lösung" gearbeitet werden, um auf Grundlage der eingefrorenen russischen Vermögen "die ukrainischen Kriegsanstrengungen zu finanzieren".