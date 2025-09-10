Mit den Ankündigungen von der Leyens könnte jedoch eine neue Dynamik entstehen. Jetzt ist nicht mehr nur von der Streichung von Forschungsgeldern die Rede, sondern von Handelsbeschränkungen für Israel – die deutlich härtere Variante. Die Kommissionschefin ließ sich in ihrer Rede auch einen Seitenhieb unter anderem gegen Deutschland nicht nehmen: "Lähmung können wir uns nicht leisten", sagte sie in Bezugnahme auf die gescheiterten Sanktionen im Forschungsbereich.

Lage in der gesamten Region "besorgniserregend"

Auch in der SPD will man nicht länger warten – und den Druck auf Israels Regierung erhöhen. "Die Lage in Gaza, im Westjordanland und in der gesamten Region ist besorgniserregend. Der Krieg in Gaza muss schnellstmöglich enden, um das dramatische humanitäre Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung zu lindern und die verbliebenen Geiseln aus den Händen der terroristischen Hamas zu befreien", sagt der SPD-Außenpolitiker Ahmetović.

Zudem kritisiert er den jüngsten israelischen Angriff in Doha scharf. "Das Völkerrecht gilt universell: Die territoriale Integrität souveräner Staaten darf nicht verletzt werden." Israel hatte am Montag mit einem Luftangriff laut eigenen Angaben mehrere Funktionäre der Terrororganisation Hamas in der katarischen Hauptstadt Doha getötet. Der Militärschlag hatte international Empörung ausgelöst – und könnte nun auch die Debatte um weitere Sanktionen befeuern.

Linke: "Verbrechen gegen die Menschlichkeit"

Unterstützung für die Pläne der EU-Kommission kommt auch aus der Linkspartei. Lea Reisner, Sprecherin für Internationale Beziehungen der Linksfraktion im Bundestag, sagt t-online: "Die Aussetzung von EU-Zahlungen an Israel ist ein längst überfälliges Signal: Völkerrechtliche Normen sind nicht verhandelbar." Wer die Urteile des Internationalen Gerichtshofs missachte, systematisch gegen das humanitäre Völkerrecht verstoße und "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" begehe, dürfe nicht von europäischer Unterstützung profitieren".

Klar ist: Ob die Bundesregierung beim Thema Israel-Sanktionen zu einer neuen Haltung findet, hängt vor allem auch von der Kanzlerpartei ab. Außenminister Wadephul sagte kürzlich im Interview mit t-online, dass er vorerst keine weiteren Maßnahmen gegen Israel plane.