Von Martin Küper Aktualisiert am 10.09.2025 - 17:41 Uhr Lesedauer: 4 Min.

US-Präsident Donald Trump: Seine Drohungen und Ultimaten Richtung Russland sind bisher verpufft. (Quelle: IMAGO/JIM LO SCALZO)

Bei dem Drohnenvorfall in Polen hat sich um einen gezielten russischen Angriff gehandelt, darin sind sich Experten einig. Und sie ahnen, was Putin damit bezweckt.

Es scheint eine neue Eskalationsstufe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sein: Mindestens zwölf russische Drohnen sind in der Nacht zu Mittwoch in den polnischen Luftraum eingedrungen, die genaue Zahl ist noch immer unklar. Polnische Kampfjets haben mindestens drei der Drohnen abgeschossen, heißt es aus Warschau.

Es ist nicht das erste Mal seit dem Überfall auf die Ukraine 2022, dass russische Geschosse in Polen eingeschlagen sind – doch nach Angaben der polnischen Führung hat der jüngste Vorfall eine neue Qualität.

"Dies ist das erste Mal in diesem Krieg, dass die Drohnen nicht aufgrund von Fehlern oder kleineren russischen Provokationen aus der Ukraine kamen. Zum ersten Mal kam ein erheblicher Teil der Drohnen direkt aus Belarus", sagte Polens Ministerpräsident Donald Tusk am Morgen vor dem Parlament in Warschau.

Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) schloss sich der Einschätzung an: "Diese Drohnen sind ganz offenkundig gezielt auf diesen Kurs gebracht worden. Um in die Ukraine zu fliegen, hätten sie diesen Weg nicht fliegen müssen", sagte Pistorius am Morgen im Bundestag. "Sie waren offenkundig, so die Ansagen aus Polen, auch entsprechend munitioniert. Es hätte also auch jederzeit etwas passieren können."

"Sie wollten die Luftverteidigung Polens testen"

Auch westliche Militärexperten halten den Vorfall für eine bewusste Aktion, die mutmaßlich aus Russland gesteuert wurde. "Es war auf jeden Fall ein gezielter Angriff, dafür sprechen die große Anzahl an Drohnen, ihre Reichweite und die Tatsache, dass sie aus Belarus und der Ukraine kamen", sagt Militärexperte Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München zu t-online. "Es ging den Russen aber nicht darum, in Polen ein bestimmtes Ziel zu treffen. Sie wollten die Luftverteidigung Polens und damit auch die Nato testen und Informationen gewinnen über deren Strukturen, Abläufe und Reaktionen."

Für Masala steht der Drohnenangriff in Polen auch in Zusammenhang mit dem russisch-belarussischen Militärmanöver "Sapad 2025", das am Freitag in Belarus beginnt. 13.000 Soldaten haben beide Länder für die mehrtägige Übung bei Minsk zusammengezogen. Die Nato verfolgt die Übung genau, nicht zuletzt, weil das Sapad-Manöver 2021 zur Vorbereitung für den Überfall auf die Ukraine diente.