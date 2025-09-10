Polen schießt Drohnen aus Russland ab "Der US-Präsident wird vorgeführt"
Bei dem Drohnenvorfall in Polen hat sich um einen gezielten russischen Angriff gehandelt, darin sind sich Experten einig. Und sie ahnen, was Putin damit bezweckt.
Es scheint eine neue Eskalationsstufe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sein: Mindestens zwölf russische Drohnen sind in der Nacht zu Mittwoch in den polnischen Luftraum eingedrungen, die genaue Zahl ist noch immer unklar. Polnische Kampfjets haben mindestens drei der Drohnen abgeschossen, heißt es aus Warschau.
Es ist nicht das erste Mal seit dem Überfall auf die Ukraine 2022, dass russische Geschosse in Polen eingeschlagen sind – doch nach Angaben der polnischen Führung hat der jüngste Vorfall eine neue Qualität.
"Dies ist das erste Mal in diesem Krieg, dass die Drohnen nicht aufgrund von Fehlern oder kleineren russischen Provokationen aus der Ukraine kamen. Zum ersten Mal kam ein erheblicher Teil der Drohnen direkt aus Belarus", sagte Polens Ministerpräsident Donald Tusk am Morgen vor dem Parlament in Warschau.
Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) schloss sich der Einschätzung an: "Diese Drohnen sind ganz offenkundig gezielt auf diesen Kurs gebracht worden. Um in die Ukraine zu fliegen, hätten sie diesen Weg nicht fliegen müssen", sagte Pistorius am Morgen im Bundestag. "Sie waren offenkundig, so die Ansagen aus Polen, auch entsprechend munitioniert. Es hätte also auch jederzeit etwas passieren können."
"Sie wollten die Luftverteidigung Polens testen"
Auch westliche Militärexperten halten den Vorfall für eine bewusste Aktion, die mutmaßlich aus Russland gesteuert wurde. "Es war auf jeden Fall ein gezielter Angriff, dafür sprechen die große Anzahl an Drohnen, ihre Reichweite und die Tatsache, dass sie aus Belarus und der Ukraine kamen", sagt Militärexperte Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München zu t-online. "Es ging den Russen aber nicht darum, in Polen ein bestimmtes Ziel zu treffen. Sie wollten die Luftverteidigung Polens und damit auch die Nato testen und Informationen gewinnen über deren Strukturen, Abläufe und Reaktionen."
Für Masala steht der Drohnenangriff in Polen auch in Zusammenhang mit dem russisch-belarussischen Militärmanöver "Sapad 2025", das am Freitag in Belarus beginnt. 13.000 Soldaten haben beide Länder für die mehrtägige Übung bei Minsk zusammengezogen. Die Nato verfolgt die Übung genau, nicht zuletzt, weil das Sapad-Manöver 2021 zur Vorbereitung für den Überfall auf die Ukraine diente.
Führt Putin Trump vor?
Einen neuen großen Angriff im Zusammenhang mit "Sapad 2025" erwartet Masala wegen der relativ geringen Zahl an Soldaten zwar nicht; er rechnet aber mit weiteren russischen Provokationen – und damit, dass Polen politisch antworten wird. "Eine politische Antwort wäre die Verschärfung von Sanktionen, und das kann nur die EU beschließen", so Masala. Dass die Nato künftig russische Drohnen über ihrem Territorium abschießt oder den Luftraum über der Westukraine mit eigenen Kampfjets verteidigt, glaubt der Politikwissenschaftler nicht. Bislang hat die Nato verirrte Drohnen über ihrem Gebiet einfach abstürzen lassen.
Auch Hans-Lothar Domröse, Bundeswehrgeneral a. D., erwartet eine klare politische Antwort des Westens auf den Angriff gegen Polen – schaut dabei aber eher nach Washington. "Natürlich provozieren die Russen mit diesem Angriff Polen und die Nato, es ist aber vor allem der US-Präsident, der nach dem Treffen mit Putin in Alaska vorgeführt wird", sagt der frühere Heeresgeneral, der auch hohe Posten im Nato-Kommando in Brüssel bekleidete, zu t-online. "Wenn Trump darauf jetzt nicht reagiert und die Unterstützung für die Ukraine wieder hochfährt, dann schicken die Russen ihre Drohnen beim nächsten Mal vielleicht nach Lettland, Estland oder Rumänien."
Dieses Ziel könnte Putin mit dem Angriff verfolgen
Doch genau darin erkennt Domröse auch die große Gefahr des russischen Angriffs. "Hinter dieser nie dagewesen Provokation steckt der Versuch des Kremls, einen Keil zwischen Europa und die USA zu treiben", erklärt Domröse. "Polen hat Artikel 4 der Nato ausgerufen, die Verantwortlichen sitzen jetzt in Brüssel zusammen, um eine gemeinsame Reaktion zu finden. Wenn Trump da nicht mitzieht, ist Putin diesem Ziel ein Stück näher." Die USA und die europäischen Nato-Länder sollten mindestens die russischen Botschafter einbestellen und den UN-Sicherheitsrat einberufen, so Domröse.
Bislang beschränken sich Vertreter der Nato und ihrer Mitgliedsländer allerdings auf verbale Reaktionen. So erklärte der US-Gesandte bei der Nato, Matt Whitaker: "Wir stehen unseren Nato-Verbündeten angesichts dieser Luftraumverletzungen bei. Wir werden jeden Zentimeter Nato-Gebiets verteidigen."
Großbritannien stellte eine Verstärkung der Nato-Luftverteidigung über Polen in Aussicht. Und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas nannte den Vorfall einen "Gamechanger" und forderte weitere Sanktionen gegen Russland. Ob sich Kremlchef Putin davon beeindrucken lässt, bleibt abzuwarten. Der Kreml bestritt am Mittwoch, dass es sich bei dem Vorfall um einen Angriff handelte, und warf Polen vor, "Mythen zu konstruieren, um im Ukraine-Konflikt zu eskalieren".
- Telefonat mit Carlo Masala am 10. September 2025
- Telefonat mit Hans-Lothar Domröse am 10. September 2025
- Mit Material der Nachrichtenagenturen Reuters und dpa