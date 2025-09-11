Deutsche Politik empört über Erdoğan "Die Türkei bestraft sich selbst"
Die türkische Polizei stürmt die Zentrale der CHP in Istanbul und Recep Tayyip Erdoğan geht mit immer größerer Härte gegen seine Gegner vor. Deutsche Politiker reagieren empört, halten sich mit Blick auf Maßnahmen aber bedeckt.
Nach der jüngsten Eskalation in der Türkei wächst auch in Deutschland der Unmut über das Vorgehen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gegen die größte türkische Oppositionspartei CHP (Cumhuriyet Halk Partisi). Die Bundesregierung übt sich bislang in Zurückhaltung.
"Wir verfolgen den zunehmenden Druck gegen die größte türkische Oppositionspartei CHP aufmerksam, das aktuelle Vorgehen verstärkt unsere Sorgen um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei", erfuhr t-online aus dem Auswärtigen Amt. "Es drängt sich der Eindruck auf, dass der politische Wettstreit in der Türkei immer mehr auch mit Mitteln der Justiz geführt wird. Wir thematisieren dies in bilateralen Gesprächen mit der türkischen Seite."
Die CHP, die politisch am ehesten als sozialdemokratisch eingeordnet werden kann, war zuletzt unter Druck geraten. Der abgesetzte Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu, der Kandidat der Partei für die Präsidentschaftswahl 2028, sitzt seit dem Frühjahr aufgrund von Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft. Am Montag stürmte die Polizei die Istanbuler Parteizentrale der CHP und, setzte ihren Provinzvorsitzenden Özgür Çeli̇k ab. Und auch CHP-Parteichef Özgür Özel steht im Fadenkreuz der regierungstreuen Justiz – auch gegen ihn soll ein Amtsenthebungsverfahren umgesetzt werden.
Diese Vorgänge in der Türkei gelten als politisch motiviert. Im türkischen Fernsehen berichten angebliche Zeugen vor allem von Hörensagen, um die Korruptionsvorwürfe zu untermauern. Es drängt sich der Verdacht auf, dass Erdoğan sich seiner politischen Gegner entledigt. Zuerst Gefängnis, erst danach werden Beweise gesammelt. Die Untersuchungshaft in der Türkei kann bis zu sieben Jahre dauern.
Wie sollte die Bundesregierung darauf reagieren? Immerhin ist die Türkei Mitglied des Europarats und der Nato, ein EU-Beitrittskandidat und für Deutschland ein wichtiger wirtschaftlicher und politischer Partner. Die Koalitionsparteien und die Opposition in Deutschland teilen ihre Sorge mit Blick auf die gegenwärtige Situation, sind sich aber dort uneinig, wenn es um Maßnahmen geht.
"Kein Interesse an freien und unabhängigen Wahlen"
Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt (CDU), sagte t-online: "Meine Sorge um die türkische Demokratie ist sehr groß. Die Aussöhnung mit den Kurden bietet gewaltiges Potenzial für die Türkei – demokratisch, sicherheitspolitisch und gesellschaftlich. Diesen Erfolg verspielt man nun auf anderer Front durch völlig unbotmäßiges Vorgehen gegen eine legitime Oppositionskraft." Er ergänzte: "Die Türkei muss zu einer Normalität finden, sie scheint innenpolitisch im steten Ausnahmezustand. Das hemmt dieses so starke Land."
Ähnlich äußerte sich Adis Ahmetovic von der SPD: "Die immer härteren Maßnahmen gegen die größte Oppositionspartei CHP stellen eine erhebliche Gefahr für die türkische Demokratie dar. Die Instrumentalisierung der Justiz und in der Folge jetzt das Verbot von Parteiversammlungen und die Abriegelung der Parteizentrale in Istanbul sind Ausdruck eines autoritären Kurses, den wir entschieden verurteilen", sagte der außenpolitische Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion t-online. "Damit zeigen die politisch Verantwortlichen, dass sie kein Interesse an freien und unabhängigen Wahlen in der Türkei haben, da sie um ihre Mehrheit fürchten müssen."
Noch deutlicher wird der menschenrechtspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Max Lucks. "Präsident Erdoğan hat nicht nur den türkischen Staat nach seinem Geschmack umgebaut, nun wird mit der vollen Härte der politisierten Justiz auch die Opposition seiner Personalpolitik ausgesetzt", sagte er. "Das hat nichts mit einer demokratischen Staatsführung zu tun."
Keine Maßnahmen gegen Erdoğan
Doch welchen Einfluss kann die Bundesregierung überhaupt auf Erdoğan nehmen? Fest steht: Die Möglichkeiten sind begrenzt. Immerhin braucht die Europäische Union den türkischen Machthaber sicherheitspolitisch als wichtiges Nato-Mitglied und für die Versorgung von Flüchtlingen, die über die Türkei nach Europa gelangen möchten. Und die Europäer möchten eine weitere Annäherung zwischen Erdoğan und Kremlchef Wladimir Putin verhindern.
Deswegen äußern sich Union und SPD eher zurückhaltend mit Blick auf mögliche Maßnahmen. "Die repressiven Maßnahmen gegen die Opposition müssen beendet werden. Dazu gehört auch die sofortige Freilassung von Ekrem İmamoğlu und aller weiteren politischen Gefangenen", forderte SPD-Mann Ahmetović. "Deutschland wird die Entwicklung in der Türkei sehr genau beobachten. Unsere Solidarität gilt den demokratischen Kräften in der Türkei."
Der CDU-Politiker Hardt warb dagegen für Zurückhaltung. "Deutschland muss gar keine Maßnahmen treffen, will es gar nicht. Wir wollen die Türkei enger an uns binden, es ist die türkische Regierung, die sich durch die Maßnahmen gegen die Opposition entfernt", sagte er. "Sie bestraft sich selbst, indem Investoren sich abwenden, Touristen das Land weniger frequentieren und die Migration junger gebildeter Türken ins Ausland zunimmt."
Diesen Kurs kritisieren die Grünen, weil er die türkische Führung weiter ermutigen würde. "All das kann Präsident Erdoğan machen, da lautstarke Kritik und echte Maßnahmen, die seinen Gefolgsleuten wehtun, ausbleiben", erklärte Lucks. "Die Deutsche Bundesregierung geht sogar dazu über und gibt den Export von Eurofightern frei. Da fragt man sich, welches Interesse die Bundesregierung mit ihrer Türkeipolitik verfolgt. Mit solchen Maßnahmen steht sie nicht auf der Seite der demokratischen Kräfte."
Deutschland hat im Juli der Lieferung von bis zu 40 Eurofighter-Kampfjets an die Türkei zugestimmt. Auf dem Prüfstand steht diese Entscheidung bisher allerdings nicht – all der Angriffe von Erdoğan auf Demokratie und Gewaltenteilung in seinem Land zum Trotz.
