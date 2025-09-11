Deutsche Politik empört über Erdoğan "Die Türkei bestraft sich selbst"

Recep Tayyip Erdoğan: Der türkische Präsident geht massiv gegen die größte Oppositionspartei vor. (Quelle: IMAGO/Muhammed Selim Korkutata/imago-images-bilder)

Die türkische Polizei stürmt die Zentrale der CHP in Istanbul und Recep Tayyip Erdoğan geht mit immer größerer Härte gegen seine Gegner vor. Deutsche Politiker reagieren empört, halten sich mit Blick auf Maßnahmen aber bedeckt.

Nach der jüngsten Eskalation in der Türkei wächst auch in Deutschland der Unmut über das Vorgehen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gegen die größte türkische Oppositionspartei CHP (Cumhuriyet Halk Partisi). Die Bundesregierung übt sich bislang in Zurückhaltung.

"Wir verfolgen den zunehmenden Druck gegen die größte türkische Oppositionspartei CHP aufmerksam, das aktuelle Vorgehen verstärkt unsere Sorgen um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei", erfuhr t-online aus dem Auswärtigen Amt. "Es drängt sich der Eindruck auf, dass der politische Wettstreit in der Türkei immer mehr auch mit Mitteln der Justiz geführt wird. Wir thematisieren dies in bilateralen Gesprächen mit der türkischen Seite."

Diese Vorgänge in der Türkei gelten als politisch motiviert. Im türkischen Fernsehen berichten angebliche Zeugen vor allem von Hörensagen, um die Korruptionsvorwürfe zu untermauern. Es drängt sich der Verdacht auf, dass Erdoğan sich seiner politischen Gegner entledigt. Zuerst Gefängnis, erst danach werden Beweise gesammelt. Die Untersuchungshaft in der Türkei kann bis zu sieben Jahre dauern.

Wie sollte die Bundesregierung darauf reagieren? Immerhin ist die Türkei Mitglied des Europarats und der Nato, ein EU-Beitrittskandidat und für Deutschland ein wichtiger wirtschaftlicher und politischer Partner. Die Koalitionsparteien und die Opposition in Deutschland teilen ihre Sorge mit Blick auf die gegenwärtige Situation, sind sich aber dort uneinig, wenn es um Maßnahmen geht.

"Kein Interesse an freien und unabhängigen Wahlen"