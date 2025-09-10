Russland "testet die Reaktion, sie beobachten" Nach Drohnen-Vorfall: Selenskyj kritisiert den Westen

Aktualisiert am 10.09.2025

Wolodymyr Selenskyj: Er glaubt nicht, dass die Europäer genug tun. (Quelle: Kay Nietfeld)

Drohnen aus Russland verletzten den polnischen Luftraum. Selenskyj wirft dem Westen Passivität vor.

Nach dem Eindringen mehrerer russischer Drohnen in den polnischen Luftraum hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj westlichen Ländern und der internationalen Gemeinschaft Untätigkeit angesichts des Verhaltens Russlands vorgeworfen. In seiner allabendlichen Videoansprache sagte Selenskyj am Mittwoch: "Es gab mehr als genug Erklärungen, aber bisher mangelt es an Taten. Die Russen testen die Grenzen des Möglichen aus. Sie testen die Reaktion. Sie beobachten, wie die Streitkräfte der Nato-Staaten reagieren."

Polen hatte in der Nacht zum Mittwoch insgesamt 19 Verletzungen seines Luftraums festgestellt. Ministerpräsident Donald Tusk sagte, das EU- und Nato-Land habe daraufhin mindestens drei russische Drohnen abgeschossen.

Nach Drohnen-Vorfall in Polen: Tusk telefoniert mit Merz

Nach Tusks Angaben hat Polen von den europäischen Verbündeten konkrete Hilfsangebote zur Luftverteidigung erhalten. Tusk schrieb auf dem Portal X, er habe mit Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dem britischen Premier Keir Starmer, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni sowie Nato-Generalsekretär Mark Rutte gesprochen. Selenskyj selbst bot bei X an, die Ukraine könne polnische Soldaten unter anderem in der Luftverteidigung trainieren.

Nach dem Eindringen russischer Kampfdrohnen in den polnischen Luftraum habe es mehr als nur Solidaritätsbekundungen gegeben, erklärte Tusk. Er nannte aber keine Details zu der angebotenen Unterstützung. Erstmals in mehr als dreieinhalb Jahren des russischen Angriffskrieges hatten die polnische Luftwaffe und in Polen stationierte Nato-Kräfte russische Drohnen abgeschossen.