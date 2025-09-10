Auf offener Bühne erschossen Trump-Unterstützer Charlie Kirk ist tot



Von Julian Seiferth , Anna-Lena Janzen Aktualisiert am 10.09.2025 - 23:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump (l) mit Charlie Kirk (Archivbild): Kirk galt als einer der wichtigsten Influencer für Trumps Bewegung. (Quelle: IMAGO/Brian Cahn)

In Utah wird ein Schuss auf einen bekannten Trump-Unterstützer abgegeben. Charlie Kirk wird am Hals getroffen und bricht auf der Bühne zusammen. Er überlebt die Attacke nicht.

Der rechtskonservative US-Podcaster und Aktivist Charlie Kirk ist laut US-Präsident Donald Trump nach einem Schusswaffenvorfall an einer Universität im US-Bundesstaat Utah gestorben. Das schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.

Zuvor hatte die Utah Valley Universität in Orem mitgeteilt, dass der Podcaster, der als Trump-Verbündeter gilt, auf dem Campus angeschossen worden sei. Gegen 12.10 Uhr (Ortszeit) sei ein Schuss auf den Gastredner abgefeuert worden. Eine verdächtige Person sei in Gewahrsam genommen worden. Mehrere US-Medien berichteten unterdessen, dass die Person, die geschossen habe, bisher nicht gefasst sein soll.

Videos in sozialen Medien zeigen Kirk, der an der Universität auf einer Bühne unter einem Zelt sitzt und in ein Mikrofon spricht – der 31-Jährige war bekannt für seine Debatten mit Studierenden an Unis. Plötzlich fällt ein Schuss, Kirk wird am Hals getroffen und sackt zusammen. Eine Zeugin beschreibt im US-Sender CNN, Kirk habe sofort zu bluten begonnen.

Charlie Kirk war seit Jahren als republikanischer Influencer tätig. Er war besonders mit seiner Organisation "Turning Point USA" für die Werbung junger Unterstützer für Donald Trumps MAGA-Bewegung bekannt und sprach regelmäßig mit dem Präsidenten. In den sozialen Medien hat er ein Millionenpublikum.

Trump rief bei Truth Social zunächst zu Gebeten für Kirk auf. "Ein toller Kerl, von Kopf bis Fuß. Gott segne ihn!" Später vermeldete Trump selbst den Tod des 31-Jährigen: "Der großartige und legendäre Charlie Kirk ist tot. Niemand verstand das Herz der Jugend in den Vereinigten Staaten besser als Charlie. Er wurde von allen geliebt und bewundert, besonders von mir, und jetzt ist er nicht länger unter uns. Melanias und mein Beileid gehen an seine wundervolle Frau Erika und seine Familie. Charlie, wir lieben dich!"

Der Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien, Gavin Newsom, verurteilte die Tat auf das Schärfste. "Der Angriff auf Charlie Kirk ist widerlich, abscheulich und verwerflich", schrieb Newsom als Vertreter der Demokratischen Partei im Onlinedienst X. "In den Vereinigten Staaten von Amerika müssen wir politische Gewalt in jeder Form ablehnen." Kirk und Newsom kannten einander – der 31-Jährige war erst vor wenigen Monaten zu Gast in Newsoms Podcast.