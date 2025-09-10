Charlie Kirk lebensgefährlich verletzt Prominenter junger Trump-Anhänger niedergeschossen

In Utah wird ein Schuss auf einen bekannten Trump-Unterstützer abgegeben. Charlie Kirk wird am Hals getroffen und bricht auf der Bühne zusammen.

Charlie Kirk, einer der bekanntesten Berater und Unterstützer Donald Trumps, ist bei einem Event im US-Bundesstaat Utah niedergeschossen worden. Kirk ist lebensgefährlich verletzt. Der Täter, ein älterer Mann, soll festgenommen worden sein, berichten mehrere US-Medien.

Videos in sozialen Medien zeigen Kirk, der an einer Universität in Utah auf einer Bühne unter einem Zelt sitzt und in ein Mikrofon spricht – der 31-Jährige ist bekannt für seine Debatten mit Studenten an Unis. Plötzlich fällt ein Schuss, Kirk wird am Hals getroffen und sackt zusammen. Eine Zeugin beschreibt im US-Sender CNN, Kirk habe sofort zu bluten begonnen.

Charlie Kirk ist seit Jahren als republikanischer Influencer tätig. Er ist besonders mit seiner Organisation "Turning Point USA" für die Werbung junger Unterstützer für Donald Trumps MAGA-Bewegung bekannt und spricht regelmäßig mit dem Präsidenten.

US-Präsident Donald Trump rief bei Truth Social zu Gebeten für Kirk auf. "Ein toller Kerl, von Kopf bis Fuß. Gott segne ihn!" Der Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien, Gavin Newsom, verurteilte die Tat auf das Schärfste. "Der Angriff auf Charlie Kirk ist widerlich, abscheulich und verwerflich", schrieb Newsom als Vertreter der Demokratischen Partei im Onlinedienst X. "In den Vereinigten Staaten von Amerika müssen wir politische Gewalt in jeder Form ablehnen." Kirk und Newsom kennen einander – der 31-Jährige war vor wenigen Monaten zu Gast in Newsoms Podcast.