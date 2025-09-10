Gezielter Schuss vom Dach des Gebäudes

Behördenvertreter des Bundesstaates Utah gehen von einer gezielten Tat aus. Es sei ein Schuss auf das Opfer abgegeben worden. Ein Sprecher der Universität erklärte gegenüber CNN, dass der Schütze aus einem Gebäude etwa 200 Meter von Kirk entfernt geschossen habe. Auch das FBI bestätigt diese Version.

Videos zeigen, wie Kirks Leibwächter ihn unmittelbar nach dem Schuss in ein SUV-Fahrzeug bringen. Kirk wurde in den Hals getroffen und schwebte in Lebensgefahr. Er erlag kurze Zeit später seinen Verletzungen.

Tatwaffe in Waldstück entdeckt

Das FBI hat die Tatwaffe, ein Scharfschützengewehr, in einem Waldstück sichergestellt. In der Nähe wurde auch ein Schraubenzieher gefunden. Die Theorie der Ermittler: Der Schütze könnte mit dem Schraubenzieher die Waffe schnell zusammen- und wieder auseinandergebaut haben und sie so unbemerkt vom und auf das Gelände bringen.

In dem Waldstück sei der Täter selbst allerdings nicht gefunden worden. Ermittler hätten das Areal durchsucht, ohne weitere Hinweise auf den Schützen zu finden.

Motiv des Attentäters unklar

Der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, bezeichnet den tödlichen Schuss auf Kirk als "politisches Attentat". Die Ermittler haben bislang keine Angaben zu einem möglichen Motiv gemacht. Das "Wall Street Journal" berichtet unter Berufung auf Ermittler, auf der Munition des Schützen, die zusammen mit der Waffe in dem Waldstück entdeckt wurde, seien politische Botschaften eingraviert – unter anderem aus dem antifaschistischen Spektrum.

Vor dem Event hatte es eine Onlinepetition gegeben, in der die Verwaltung der Universität aufgefordert wurde, den rechten Influencer auszuschließen. Sie erhielt fast 1.000 Unterschriften. Auf Videos in sozialen Medien ist zu hören, dass Kirk Fragen zu Waffengewalt in den USA gestellt werden, kurz bevor er selbst von einem Schuss getroffen wird.

Kirks brisante Aussagen kurz vor dem tödlichen Schuss

Laut den Videoaufnahmen kritisierte Kirk Sekunden vor dem Angriff trans Menschen in Amerika und sprach über die von rechten Konservativen verbreitete, unbewiesene Behauptung, dass aus dieser Gruppe viele Amokläufer kämen.

Ein Zuschauer in der Menge fragte ihn: "Wissen Sie, wie viele trans Amerikaner in den vergangenen zehn Jahren Massenmorde begangen haben?" Kirk sagte knapp: "Zu viele." Derselbe Zuschauer erwiderte, die Zahl liege bei fünf, und fragte Kirk, ob er wisse, wie viele Amokläufer es in den vergangenen zehn Jahren in Amerika gegeben habe.

Kirk fragte zurück: "Zählt man die Gewalt von Banden mit, oder nicht?" Sekunden später war ein Knall zu hören, die Menge schrie auf, als Kirk angeschossen wurde und in seinem Stuhl zurückschnellte. Kirk trug ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck "FREEDOM" (Freiheit).