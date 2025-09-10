US-Aktivist erschossen Was wir über den Angriff auf Charlie Kirk wissen – und was nicht
In Utah wird ein tödlicher Schuss auf Trump-Unterstützer Charlie Kirk abgegeben. Die Ermittler suchen nach dem Täter und nach Waffen. Was wir bislang wissen.
Der konservative Aktivist Charlie Kirk ist am Mittwoch bei einer Veranstaltung auf einem Universitätscampus erschossen worden. Ein mutmaßlicher Täter wurde nun offenbar in Gewahrsam genommen. Sicherheitskräfte durchsuchten noch am Abend das Gelände – die Polizei sprach von einem gezielten Angriff.
Was bisher bekannt ist
Gezielter Schuss aus dem Gebäude
Behördenvertreter des Bundesstaates Utah gehen von einer gezielten Tat am Mittwoch aus. Es sei ein Schuss auf ein Opfer abgegeben worden. Ein Sprecher der Universität erklärte gegenüber CNN, dass der Schütze aus einem Gebäude etwa 200 Meter von Kirk entfernt geschossen habe. Videos zeigen, wie Kirks Leibwächter ihn unmittelbar nach dem Schuss in ein SUV bringen. Zuvor sei er offenbar am Hals getroffen worden. Kirk schwebte in Lebensgefahr und starb kurze Zeit später an seinen Verletzungen.
Mutmaßlicher Täter in Gewahrsam
Zunächst hatte die Universität Utah Valley bekannt gegeben, dass eine Person in Polizeigewahrsam sei. Später stellte ein Sprecher der Hochschule jedoch klar: Der mutmaßliche Schütze sei noch auf der Flucht. Gegen 16.30 Uhr (Ortszeit) schrieb FBI-Chef Kash Patel auf X, der mutmaßliche Schütze sei inzwischen in Gewahrsam. Weitere Angaben machten die Ermittler vorerst nicht.
Auch über die Tatwaffe gibt es bisher keine Informationen. Aufnahmen zeigen Polizeieinheiten, die Campusgebäude systematisch durchsuchten. Der gesamte Bereich wurde abgeriegelt, Studierende werden evakuiert.
Keine Sicherheitskontrollen am Eingang
Teilnehmer der Veranstaltung zeigten sich schockiert über die laschen Sicherheitsvorkehrungen. Raydon Dechene, der vor Ort war, sagte CNN: Es habe weder Einlasskontrollen noch Ticketkontrollen gegeben. Kirk habe vor der Tat noch rote MAGA-Kappen ins Publikum geworfen.
Aussage kurz vor dem Schuss
Laut Videoaufnahmen kritisierte Kirk Sekunden vor dem Angriff trans Menschen in Amerika. Ein Zuschauer fragte ihn: "Wissen Sie, wie viele trans Amerikaner in den vergangenen zehn Jahren Massenmorde begangen haben?" Kirk sagte knapp: "Zu viele." Derselbe Zuschauer sagte, die Zahl liege bei fünf, und fragte Kirk, ob er wisse, wie viele Amokläufer es in den vergangenen zehn Jahren in Amerika gegeben habe. Kirk fragte zurück: "Zählt man die Gewalt von Banden mit oder nicht?" Sekunden später war ein Knall zu hören, die Menge schrie auf, als Kirk angeschossen wurde und in seinem Stuhl zurückschnellte. Kirk trug er ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck "FREEDOM" (Freiheit).
Die Behörden wollen in Kürze in einer Pressekonferenz weitere Informationen bekanntgeben.
Was wir nicht wissen:
- Wer der Täter ist – und was ihn zu der Tat bewegt hat
- Wo sich die Tatwaffe befindet
- Ob der Angriff Teil eines größeren Plans war
- Warum es keine Sicherheitsvorkehrungen beim Event gab
Politische Reaktionen
Trump nennt Kirk "legendär"
Auf Truth Social schrieb Donald Trump: "Der große und sogar legendäre Charlie Kirk ist tot." Er ordnete an, alle Flaggen im Land bis Sonntag auf Halbmast zu setzen.
Biden verurteilt die Tat
Der frühere US-Präsident Joe Biden sagte laut Mitteilung: "Es gibt keinen Platz für diese Art von Gewalt in unserem Land." Auch republikanische Stimmen – darunter der RNC-Vorsitzende Joe Gruters – riefen zu überparteilicher Geschlossenheit auf.
Wer war Charlie Kirk?
Charlie Kirk war Präsident der konservativen Jugendorganisation Turning Point USA, Familienvater und eine prominente Stimme der amerikanischen Rechten. Er galt als Vertrauter von US-Präsident Trump.