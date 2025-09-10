US-Aktivist erschossen Was wir über den Angriff auf Charlie Kirk wissen – und was nicht

Aktualisiert am 11.09.2025 - 00:58 Uhr

Charlie Kirk spricht in Oram im US-Bundestaat Utah. Kurze Zeit später fällt der tödliche Schuss. (Quelle: Tess Crowley)

In Utah wird ein tödlicher Schuss auf Trump-Unterstützer Charlie Kirk abgegeben. Die Ermittler suchen nach dem Täter und nach Waffen. Was wir bislang wissen.

Der konservative Aktivist Charlie Kirk ist am Mittwoch bei einer Veranstaltung auf einem Universitätscampus erschossen worden. Ein mutmaßlicher Täter wurde nun offenbar in Gewahrsam genommen. Sicherheitskräfte durchsuchten noch am Abend das Gelände – die Polizei sprach von einem gezielten Angriff.

Was bisher bekannt ist

Gezielter Schuss aus dem Gebäude

Behördenvertreter des Bundesstaates Utah gehen von einer gezielten Tat am Mittwoch aus. Es sei ein Schuss auf ein Opfer abgegeben worden. Ein Sprecher der Universität erklärte gegenüber CNN, dass der Schütze aus einem Gebäude etwa 200 Meter von Kirk entfernt geschossen habe. Videos zeigen, wie Kirks Leibwächter ihn unmittelbar nach dem Schuss in ein SUV bringen. Zuvor sei er offenbar am Hals getroffen worden. Kirk schwebte in Lebensgefahr und starb kurze Zeit später an seinen Verletzungen.

Mutmaßlicher Täter in Gewahrsam

Zunächst hatte die Universität Utah Valley bekannt gegeben, dass eine Person in Polizeigewahrsam sei. Später stellte ein Sprecher der Hochschule jedoch klar: Der mutmaßliche Schütze sei noch auf der Flucht. Gegen 16.30 Uhr (Ortszeit) schrieb FBI-Chef Kash Patel auf X, der mutmaßliche Schütze sei inzwischen in Gewahrsam. Weitere Angaben machten die Ermittler vorerst nicht.

Auch über die Tatwaffe gibt es bisher keine Informationen. Aufnahmen zeigen Polizeieinheiten, die Campusgebäude systematisch durchsuchten. Der gesamte Bereich wurde abgeriegelt, Studierende werden evakuiert.

Keine Sicherheitskontrollen am Eingang

Teilnehmer der Veranstaltung zeigten sich schockiert über die laschen Sicherheitsvorkehrungen. Raydon Dechene, der vor Ort war, sagte CNN: Es habe weder Einlasskontrollen noch Ticketkontrollen gegeben. Kirk habe vor der Tat noch rote MAGA-Kappen ins Publikum geworfen.

