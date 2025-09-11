t-online - Nachrichten für Deutschland
Polen: Russische Drohnen sollen Nato-Stützpunkt angesteuert haben

F-35-Jets schossen sie ab
Drohnen über Polen hatten offenbar brisantes Ziel

Von t-online, mk
Aktualisiert am 11.09.2025 - 11:46 UhrLesedauer: 2 Min.
Im Video: Insgesamt drei russische Drohnen wurden über Polen abgeschossen. (Quelle: t-online)
Nach dem Drohnenvorfall in Polen ist die Nato alarmiert. Einige der Fluggeräte sollen auf direktem Weg zu einem wichtigen Stützpunkt gewesen sein.

Der Schreck ist groß in Polen und bei der Nato: Etwa zwei Dutzend russische Drohnen sind in der Nacht zu Mittwoch tief in den polnischen Luftraum eingedrungen. Militärexperten sprechen von einem "gezielten Angriff" und einer "nie dagewesenen Provokation". Der UN-Sicherheitsrat hat auf Antrag Polens eine Dringlichkeitssitzung für Freitag anberaumt. Der Luftverkehr an der polnischen Ostgrenze wurde eingeschränkt. Unterdessen werden brisante neue Details über die Flugbahn einiger der Drohnen bekannt.

Wie die "Welt" unter Berufung auf ein Nato-internes Sicherheitsbriefing berichtet, hätten sich fünf der russischen Drohnen auf direktem Kurs auf einen Nato-Stützpunkt befunden, von dem aus das Bündnis die Ukraine mit Waffen beliefert. Drei der Drohnen seien von niederländischen Kampfjets vom Typ F-35 abgeschossen worden, zwei weitere seien aus bislang ungeklärter Ursache abgestürzt. Waffen oder Sprengstoff haben die Ermittler zwar bei keiner der mehr als 20 Drohnen gefunden, dennoch zeigt sich die Nato alarmiert.

Nato geht von absichtlicher Aktion aus

"Nach gegenwärtigem Stand gehen wir davon aus, dass die Drohnen höchstwahrscheinlich absichtlich in den Nato-Luftraum eingedrungen sind", sagte ein hochrangiger Nato-Offizier der "Welt". Untermauert wird die Annahme eines absichtlichen Vordringens in Nato-Luftraum demnach durch einen weiteren Vorfall mit zwei russischen Drohnen, die am Mittwochvormittag den litauischen Luftraum verletzt haben.

Nato und Militärexperten gehen davon aus, dass Russland mit den Aktionen testen will, wie schnell und mit welchen Waffensystemen die Nato auf Drohnen reagiert.

Welchen der Nato-Stützpunkte in Polen die russischen Drohnen ansteuerten, ist unklar. Als wichtiges Drehkreuz für die Waffenlieferungen in die Ukraine gilt der Flughafen Rzeszów im Südosten Polens nahe der ukrainischen Grenze. In diese Richtung bewegten sich auch die meisten der Drohnen. Russland bestreitet, dass es sich bei dem Vorfall um eine absichtliche Aktion handelte.

