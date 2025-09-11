Westen ringt um Reaktion Putins Rechnung könnte aufgehen
Mit dem Drohnenflug über Polen hat Russland die Nato provoziert. Das Bündnis sucht nach einer angemessenen Antwort, doch die Optionen sind begrenzt.
Nato-Vertreter und westliche Militärexperten sind sich einig: Bei dem Eindringen von mindestens 19 Drohnen in den polnischen Luftraum in der Nacht zu Mittwoch handelte es sich um eine bewusste Aktion. Mutmaßlich wollte Moskau austesten, wie schnell und mit welchen Waffensystemen die Nato-Flugabwehr auf die Drohnen reagiert. Fünf der Fluggeräte sollen gar auf direktem Weg in Richtung eines Nato-Stützpunktes geflogen sein, bevor sie von niederländischen Kampfjets abgeschossen wurden.
Polen hat nach dem Vorfall Nato-Beratungen nach Artikel 4 einberufen. Im Hauptquartier in Brüssel brüten die Bündnisvertreter noch immer über ihrer Antwort auf die russische Provokation. Dass die Nato mit einer militärischen Aktion reagiert, gilt unter Militärexperten als unwahrscheinlich. Ganz ohne Möglichkeiten wäre die Nato aber nicht – ein Überblick.
Szenario 1: Keine russischen Drohnen mehr in Nato-Luftraum
Der Vorfall in der Nacht zu Mittwoch hatte zwar eine neue Qualität, es war aber nicht das erste Mal, dass russische Drohnen den polnischen Luftraum verletzten. Dabei hat es sich bislang aber wohl stets um verirrte Drohnen gehandelt, die eigentlich auf Ziele in der Ukraine abgefeuert worden waren und durch ukrainischen Störfunk von ihrem Kurs abgelenkt wurden. Bisher haben Polen und die Nato diese verirrten Drohnen einfach abstürzen lassen.
Eine militärische Reaktion eher symbolischer Art könnte darin bestehen, dass künftig jede fremde Drohne über Nato-Territorium abgeschossen wird. Dass es dazu kommt, gilt allerdings als unwahrscheinlich: Zu groß dürfte die Sorge sein, dass Moskau den Abschuss russischen Kriegsgeräts als Vorwand für eine weitere Eskalation missbraucht. Polen selbst rüstet seit dem Überfall auf die Ukraine stark auf und unterstützt Kiew mit Kriegsgerät, achtet aber sehr darauf, nicht in den Konflikt hineingezogen zu werden.
Szenario 2: Die Nato sperrt den Luftraum über der Westukraine
Westliche Militärexperten diskutieren schon länger über die Möglichkeit, dass die Nato mit ihren Patriot-Flugabwehrsystemen in Polen auch den Westen der Ukraine vor russischen Luftangriffen schützt. Das würde die ukrainische Luftverteidigung entlasten und es den Verteidigern erlauben, ihre Städte und Stützpunkte in der östlichen Landeshälfte besser zu verteidigen.
Dieses Szenario gilt allerdings als noch unwahrscheinlicher. Denn eine von Nato-Truppen errichtete Flugverbotszone über der Westukraine würde vom Kreml wohl als direktes Eingreifen gedeutet werden. Selbst wenn daraus keine direkte militärische Konfrontation zwischen Russland und der Nato folgen würde, dürfte Russland einen solchen Schritt zum Anlass nehmen, seine "hybriden Aktionen" im Westen und in der Ostsee auszuweiten. Das könnten Sabotageakte sein wie Anfang des Jahres gegen die noch im Bau befindliche Korvette "Emden" oder weitere Verletzungen des Nato-Luftraums. Dabei fällt es dem Bündnis jetzt schon schwer, russische Sabotage- und Spionage-Aktionen zu verfolgen oder gar abzuwehren.
Szenario 3: Die Nato verstärkt ihre Flugabwehr an der Ostflanke
Wahrscheinlicher ist, dass die Nato in Folge des Drohnenvorfalls ihre Luftverteidigung entlang der Ostflanke stärkt. Dies würde wohl ein militärisches Signal an Moskau senden, ohne eine weitere Eskalation aus Russland zu verursachen. Die Abwehr von Drohnen gilt ohnehin als größte Schwäche der Nato an ihrer Ostflanke. Oberste Priorität dürften dabei mobile Flugabwehrsysteme für den Nahbereich haben, wie etwa der Skyranger des Herstellers Rheinmetall, der als Nachfolger der Flugabwehrkanone Gepard auch an die Ukraine geliefert wird.
Im Gespräch sind auch Systeme wie der Schützenpanzer Puma, der mit seiner 30-Millimeter-Kanone ebenfalls Drohnen abschießen kann, obwohl er eigentlich für den Bodenkampf ausgelegt ist. Zwar lassen sich Drohnen auch mit raketenbasierter Flugabwehr wie Patriot oder Iris-T vom Himmel holen. Der Einsatz der teuren und ohnehin knappen Raketen steht aber in keinem Verhältnis zu den billigen und oft in großen Mengen anfliegenden Drohnen der Russen. Die Ukrainer schießen die meisten davon mit Kampfhubschraubern ab – oder gar mit Handfeuerwaffen aus alten Propellermaschinen.
Szenario 4: Neue Sanktionen
Denkbar ist auch, dass der Westen nicht oder nicht nur militärisch, sondern auch politisch auf Russlands Drohnenaktion gegen Polen reagiert. Die EU hatte erst Mitte Juli ihr 18. Sanktionspaket gegen Moskau verabschiedet und dabei insbesondere die Öl- und Gasindustrie des Landes ins Visier genommen. Frankreich und Deutschland hatten schon Anfang der Woche neue Sanktionen ins Spiel gebracht, die Russland den Export von Öl weiter erschweren könnten. Der Vorfall in Polen dürfte diese Überlegungen noch befeuern.
Völlig offen ist, ob auch die US-Regierung unter Präsident Trump neue Sanktionen gegen Russland verhängt. Trump hatte Anfang der Woche zwar bejaht, dass er dazu bereit sei; bisher hat er es aber stets bei Ankündigungen belassen. Die einzige indirekte Maßnahme der Trump-Regierung gegen Russland bestand bisher in Strafzöllen in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Indien, das einen Großteil seines Rohöls aus Russland bezieht. Die Zölle scheinen zumindest zu bewirken, dass Indien nun größere Preisnachlässe auf russisches Öl verlangt und Moskau entsprechend weniger an den Exporten verdient.
Bundeswehrgeneral a. D.: Putin will den Westen spalten
Doch in der uneindeutigen Haltung des US-Präsidenten liegt womöglich die große Gefahr der Situation – und das Kalkül von Kremlchef Putin. Darauf wies der frühere Bundeswehrgeneral Hans-Lothar Domröse im Gespräch mit t-online hin: "Hinter dieser nie dagewesenen Provokation steckt der Versuch des Kremls, einen Keil zwischen Europa und die USA zu treiben", sagte Domröse mit Blick auf den Drohnenvorfall in Polen.
"Wenn Trump darauf jetzt nicht reagiert und die Unterstützung für die Ukraine wieder hochfährt, dann schicken die Russen ihre Drohnen beim nächsten Mal vielleicht nach Lettland, Estland oder Rumänien", erklärte der frühere Heeresgeneral, der auch hohe Posten im Nato-Kommando in Brüssel bekleidete. Die USA und die europäischen Nato-Länder sollten mindestens die russischen Botschafter einbestellen und den UN-Sicherheitsrat einberufen, so Domröse.
Der UN-Sicherheitsrat wird sich auf Antrag Polens am Freitag mit dem Drohnenvorfall befassen. Ansonsten haben sich die internationalen Reaktionen bislang auf verbalen Protest beschränkt.
