Westen ringt um Reaktion Putins Rechnung könnte aufgehen

Von Martin Küper 11.09.2025 - 15:15 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Kremlchef Putin in einer Spiegelung: Der Nato fällt es offenbar schwer, eine angemessene Reaktion auf die jüngste russische Provokation zu finden. (Quelle: Adrien Fillon/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mit dem Drohnenflug über Polen hat Russland die Nato provoziert. Das Bündnis sucht nach einer angemessenen Antwort, doch die Optionen sind begrenzt.

Nato-Vertreter und westliche Militärexperten sind sich einig: Bei dem Eindringen von mindestens 19 Drohnen in den polnischen Luftraum in der Nacht zu Mittwoch handelte es sich um eine bewusste Aktion. Mutmaßlich wollte Moskau austesten, wie schnell und mit welchen Waffensystemen die Nato-Flugabwehr auf die Drohnen reagiert. Fünf der Fluggeräte sollen gar auf direktem Weg in Richtung eines Nato-Stützpunktes geflogen sein, bevor sie von niederländischen Kampfjets abgeschossen wurden.

Loading...

Polen hat nach dem Vorfall Nato-Beratungen nach Artikel 4 einberufen. Im Hauptquartier in Brüssel brüten die Bündnisvertreter noch immer über ihrer Antwort auf die russische Provokation. Dass die Nato mit einer militärischen Aktion reagiert, gilt unter Militärexperten als unwahrscheinlich. Ganz ohne Möglichkeiten wäre die Nato aber nicht – ein Überblick.

Szenario 1: Keine russischen Drohnen mehr in Nato-Luftraum

Der Vorfall in der Nacht zu Mittwoch hatte zwar eine neue Qualität, es war aber nicht das erste Mal, dass russische Drohnen den polnischen Luftraum verletzten. Dabei hat es sich bislang aber wohl stets um verirrte Drohnen gehandelt, die eigentlich auf Ziele in der Ukraine abgefeuert worden waren und durch ukrainischen Störfunk von ihrem Kurs abgelenkt wurden. Bisher haben Polen und die Nato diese verirrten Drohnen einfach abstürzen lassen.

Eine militärische Reaktion eher symbolischer Art könnte darin bestehen, dass künftig jede fremde Drohne über Nato-Territorium abgeschossen wird. Dass es dazu kommt, gilt allerdings als unwahrscheinlich: Zu groß dürfte die Sorge sein, dass Moskau den Abschuss russischen Kriegsgeräts als Vorwand für eine weitere Eskalation missbraucht. Polen selbst rüstet seit dem Überfall auf die Ukraine stark auf und unterstützt Kiew mit Kriegsgerät, achtet aber sehr darauf, nicht in den Konflikt hineingezogen zu werden.

Loading... Embed

Szenario 2: Die Nato sperrt den Luftraum über der Westukraine

Westliche Militärexperten diskutieren schon länger über die Möglichkeit, dass die Nato mit ihren Patriot-Flugabwehrsystemen in Polen auch den Westen der Ukraine vor russischen Luftangriffen schützt. Das würde die ukrainische Luftverteidigung entlasten und es den Verteidigern erlauben, ihre Städte und Stützpunkte in der östlichen Landeshälfte besser zu verteidigen.