"Großer Deal" Belarus lässt Gefangene frei – darunter auch zwei Deutsche

Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko (Archivbild): Er hat einen US-Gesandten getroffen und einen Deal beschlossen.

Der US-Gesandte John Coale ist zu Verhandlungen nach Minsk gefahren. Die staatliche Nachrichtenagentur von Belarus spricht von einem Durchbruch.

Belarus hat nach Verhandlungen mit einem Gesandten von US-Präsident Donald Trump am Donnerstag 52 Gefangene freigelassen, darunter nach offiziellen Angaben auch zwei Deutsche. Die Personen verschiedener Nationalitäten seien auf dem Weg nach Litauen, teilte ein Sprecher der US-Botschaft in der litauischen Hauptstadt Vilnius mit.

Zuvor hatte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko den als Trump-Gesandten agierenden Anwalt John Coale in Minsk empfangen. Lukaschenko habe sich zu einem "großen Deal" zur Freilassung von Gefangenen bereiterklärt, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Belta.

Unter den Freigelassenen sind der amtlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta zufolge 14 Ausländer, neben den beiden Deutschen auch sechs Litauer, ein Franzose, ein Brite sowie je zwei Letten und Polen. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor die Freilassung von Häftlingen gefordert, die er als "Geiseln" bezeichnet hatte.

Coale überreicht persönliches Schreiben von Trump

In Belarus sind zahlreiche Menschen aus politischen Gründen inhaftiert, darunter auch der Friedensnobelpreisträger Ales Bialiatski. Coale überreichte Lukaschenko demnach ein von Trump mit "Donald" unterzeichnetes Schreiben. Dies sei ein "seltener Akt persönlicher Freundschaft", sagte Coale.