Türkische Regierung übernimmt Kontrolle über drei TV-Sender

Journalisten vor den Büros der Fernsehsender (Archivbild): Die Sender stehen vorerst unter der Kontrolle der türkischen Regierung. (Quelle: Francisco Seco)

Der türkische Großkonzern Can Holding ist ins Visier der Regierung geraten. Reporter ohne Grenzen halten Einschnitte der Meinungsfreiheit für möglich.

In der Türkei haben die Behörden im Zuge von Ermittlungen gegen zehn Führungskräfte eines Großkonzerns die Kontrolle über drei Fernsehsender übernommen. Die Staatsanwaltschaft des Istanbuler Stadtteils Küçükçekmece habe die Festnahme von zehn Führungskräften des 121 Unternehmen umfassenden Konzerns Can Holding wegen "Betrugs, Steuerhinterziehung und Geldwäsche" angeordnet, berichteten am Donnerstag mehrere türkische Medien. Die Vermögenswerte der Can-Unternehmen, darunter drei Sender, seien beschlagnahmt worden.

Der Großkonzern Can Holding umfasst Tankstellen, Schulen und eine private Universität. Im Dezember 2024 hatte er die drei Sender Habertürk, Show TV und Bloomberg HT übernommen. Der Wirtschaftssender Bloomberg HT wurde 2010 in Zusammenarbeit mit Bloomberg News gegründet.

Zu den Beschuldigten gehören die drei Can-Topmanager Mehmet Sakir Can, Kemal Can und Kenan Tekdağ. Sie seien bei frühmorgendlichen Razzien festgenommen worden, berichtete der private Sender NTV. Tekdağ leitet die Mediengruppe Ciner, die im Dezember von der Can-Konzerngruppe übernommen worden war.