Lange Haftstrafe im Putsch-Prozess Bolsonaro verurteilt – Washington droht mit Konsequenzen

Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro: Er wurde zu einer langen Haftstrafe veurteilt. (Quelle: Luis Nova/AP/dpa/dpa-bilder)

Eine Mehrheit des Bundesgerichts hat dafür gestimmt: Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro wurde wegen eines Staatstreichs zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Das Oberste Gericht Brasiliens hat Ex-Präsident Jair Bolsonaro wegen eines Putschversuchs zu 27 Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Die Richter verkündeten das Strafmaß am Donnerstag, kurz nachdem sie den 70-Jährigen mehrheitlich für schuldig befunden hatten. Es war das erste Mal, dass sich ein ehemaliger Staatschef in Brasilien wegen eines versuchten Staatsstreichs vor Gericht verantworten musste.

Die US-Regierung kritisierte die Verurteilung Bolsonaros scharf und drohte mit Konsequenzen. "Die Vereinigten Staaten werden auf diese Hexenjagd entsprechend reagieren", schrieb US-Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X. US-Präsident Donald Trump zeigte sich "überrascht" über die Verurteilung Bolsonaros.

Trump hatte das Verfahren gegen seinen Verbündeten schon zuvor mehrmals als "Hexenjagd" kritisiert und mit Strafzöllen und Sanktionen gegen den vorsitzenden Richter auf den Prozess reagiert. Zudem entzog die US-Regierung den meisten Mitgliedern des brasilianischen Gerichts die Visa.

Anklage: Bolsonaro plante Putschversuch gegen die Regierung

Das Gericht hatte Bolsonaro am Donnerstag wegen der Planung eines Putsches verurteilt, um nach seiner Wahlniederlage 2022 an der Macht zu bleiben. Vier von fünf Richtern befanden den Ex-Präsidenten für schuldig, unter anderem wegen der Beteiligung an einer bewaffneten kriminellen Vereinigung und des Versuchs eines gewaltsamen Umsturzes. Bolsonaro befindet sich derzeit im Hausarrest.

Am 8. Januar 2023 hatten Anhänger Bolsonaros kurz nach Amtsantritt Lulas den Kongress, das Oberste Gericht und den Präsidentenpalast gestürmt. Zudem soll Bolsonaro von Mordplänen gegen Lula, Vizepräsident Geraldo Alckmin und Richter Alexandre de Moraes gewusst haben. Bolsonaro weist alle Vorwürfe zurück und bezeichnet sich als Opfer politischer Verfolgung.

Neben Bolsonaro standen sieben weitere Angeklagte vor Gericht, darunter frühere Minister und Generäle. Sie wurden ebenfalls verurteilt. Unter ihnen sind fünf Militärangehörige, darunter auch Bolsonaros Vize-Präsidentschaftskandidat von 2022, General Walter Braga Netto.

Urteil nicht einstimmig – Bolsonaro könnte es anfechten

Das Urteil fiel jedoch nicht einstimmig aus. Ein Richter stimmte für einen Freispruch, was den Weg für Anfechtungen des Urteils ebnen könnte. Rubio schrieb auf X, die politische Verfolgung Bolsonaros durch den Richter Alexandre de Moraes gehe weiter.

Richter Moraes hatte das Verfahren gegen den ehemaligen brasilianischen Präsidenten maßgeblich vorangetrieben. Sein hartes Vorgehen gegen Bolsonaro und dessen Verbündete wird von der Linken in Brasilien gefeiert und von der Rechten als politische Verfolgung angeprangert.

Das abweichende Votum des Richters Luiz Fux vom Mittwoch könnte Bolsonaro den Weg für eine Berufung ebnen, die dann vor dem Plenum des Gerichts mit elf Richtern verhandelt werden müsste. Dies könnte den Abschluss des Verfahrens bis kurz vor die Präsidentschaftswahl 2026 verzögern.

Fux erklärte, das Gericht sei für den Fall nicht zuständig. Seiner Ansicht nach hätte der Prozess vor unteren Instanzen verhandelt werden müssen, da Bolsonaro nicht mehr im Amt sei. Bolsonaro hat wiederholt erklärt, er sei unschuldig.