Unruhen in der Türkei Prozess gegen Erdoğan-Rivalen beginnt

Von dpa 12.09.2025 - 10:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan: Seinem größten Rivalen wird Urkundenfälschung vorgeworfen. (Quelle: Matthias Schrader/AP/dpa/dpa-bilder)

Der türkische Oppositionelle Ekrem İmamoğlu sitzt seit Monaten im Gefängnis. Jetzt beginnt der Prozess um Erdoğans größten Herausforderer.

Gegen den abgesetzten Istanbuler Bürgermeister und Hoffnungsträger der türkischen Opposition, Ekrem İmamoğlu, hat der Prozess rund um sein Universitätsdiplom begonnen. Wie das türkische Medium "Cumhuriyet" berichtet, war der Prozessbeginn für 11 Uhr Ortszeit angesetzt. Das entspricht 10 Uhr deutscher Zeit.

İmamoğlu wird nach Angaben seines Anwalts Urkundenfälschung vorgeworfen. Das Verfahren könnte mit über die weitere politische Karriere İmamoğlus entscheiden.

Der Politiker der größten Oppositionspartei CHP, der seit einem halben Jahr im Gefängnis sitzt, gilt als aussichtsreicher Herausforderer von Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei zukünftigen Wahlen. Ein Universitätsdiplom ist Voraussetzung für eine Präsidentschaftskandidatur.

Die Universität Istanbul hatte İmamoğlus Diplom vor sechs Monaten annulliert. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Politiker nun vor, in einer Verkettung von Straftaten unter anderem falsche Angaben zu seiner Universitätslaufbahn gemacht zu haben, schreibt die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. İmamoğlu drohten bis zu acht Jahre und neun Monate Haft. Der Politiker weist die Vorwürfe zurück.

Universitätswechsel im Fokus

İmamoğlu hatte nach Angaben seiner Partei CHP sein Studium in Betriebswirtschaft in Nordzypern begonnen und 1994 einen Abschluss an der Universität Istanbul gemacht. Die Staatsanwaltschaft argumentiert unter anderem, der Wechsel sei nicht rechtens gewesen.

Die CHP teilte vor Prozessauftakt mit, schon die Annullierung des Diploms habe sich auf Vorschriften gestützt, die beim Wechsel der Universität bisher nicht galten. Das gesamte Verfahren sei politisch motiviert. İmamoğlu habe seinen Abschluss seit 31 Jahren, doch erst als er sich zum ernsthaften Rivalen Erdoğans etabliert habe, sei die Gültigkeit angefochten worden. Es handle sich nicht um einen administrativen Streit, "sondern um ein klares Zeichen für einen autoritären Rückschritt und die Erosion des politischen Pluralismus in der Türkei", kritisierte die CHP.