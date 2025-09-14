Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Streit um Putins Öl Trump schockt Indien – und China reibt sich die Hände
Donald Trump bestraft Indien mit Zöllen, weil Neu-Delhi weiter russisches Öl kauft. Premier Narendra Modi sucht nun nicht nur die Nähe zu Kremlchef Putin, sondern auch zu China. Wie gefährlich ist dieser Schulterschluss für den Westen?
Wenn man sie auf öffentlicher Bühne sieht, dann wächst der Eindruck einer tiefen Freundschaft. Es ist vor allem der indische Premier Narendra Modi, der auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zugeht, ihn umarmt, ihn bei der Hand nimmt. Zuletzt war dies beim Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Peking Ende August zu beobachten.
Ob Xi diese Körperlichkeit immer so gut gefällt, ist fraglich. Zumindest lässt er es mit sich machen. Ist das alles nur Show – und wie gut oder wie schlecht sind die Beziehungen zwischen China und Indien wirklich?
Fest steht: Es gibt kaum zwei Länder, deren Verhältnis zueinander so widersprüchlich erscheint wie das zwischen Indien und China. Auf der einen Seite verbinden sie gewisse Gemeinsamkeiten: Beide Atommächte gehören zu den bevölkerungsreichsten Ländern der Erde, beide verstehen sich als Stimme des Globalen Südens, beide sitzen in Formaten wie Brics oder der SOZ am Tisch.
Andererseits ist das Misstrauen so tief, dass jede Annäherung sofort an geopolitischen Realitäten scheitert. Die strategische Rivalität, das Misstrauen und die strategischen Konflikte lassen eine echte Entspannung oder gar eine Partnerschaft kaum zu. Bislang.
Denn die Rolle der USA – und vor allem Trumps Zollpolitik – macht das Bild noch komplexer. Indien wird vom Partner zum Prügelknaben amerikanischer Außenpolitik. Damit verstärkt Washington ungewollt den Einfluss des chinesischen Machthabers Xi Jinping – auch mit Blick auf Indien.
Misstrauen überwiegt
Die moderne Geschichte der indisch-chinesischen Beziehungen ist vor allem von Konflikten geprägt. Der Grenzkrieg von 1962, der mit einer demütigenden Niederlage Indiens endete, hat in Neu-Delhi ein tiefes Trauma hinterlassen. Die chinesisch-indische Grenze im Himalaja, die "Line of Actual Control", ist bis heute nicht endgültig festgelegt. Immer wieder kommt es dort zu Zwischenfällen. Der blutigste der jüngeren Vergangenheit ereignete sich im Juni 2020 im Galwan-Tal, als 20 indische und mehrere chinesische Soldaten starben – im Nahkampf, ohne Schusswaffen, nur mit Knüppeln und Steinen.
Zwar gab es zahlreiche Gesprächsrunden zwischen Militärs und Diplomaten, doch die Truppen beider Länder stehen weiter in großer Zahl an der Grenze. Es überwiegt weiterhin das gegenseitige Misstrauen.
Das zeigt sich nicht nur an Grenzstreitigkeiten. Ein weiteres Hindernis in den chinesisch-indischen Beziehungen ist das enge Verhältnis zwischen China und Pakistan. Für Indien ist der Nachbar nicht nur ein historischer Feind, sondern auch ein ständiger Unsicherheitsfaktor. Peking investiert Milliarden in den "China-Pakistan Economic Corridor", ein Kernstück der Neuen Seidenstraße, das durch umstrittene Gebiete in Kaschmir führt – eine Region, die Indien für sich beansprucht.
Hinzu kommt der Konflikt um Wasser in der Region. China treibt den Bau von Staudämmen an seiner südlichen Grenze und in Tibet voran. Das gibt Peking ein zusätzliches Machtinstrument gegenüber Ländern wie Indien oder Bangladesch. Experten fürchten, dass sich hier Kriege um Wasser entwickeln könnten.
Für Indien ist das alles in Summe eine direkte Missachtung seiner territorialen Ansprüche durch Xi Jinping. Zudem liefert China modernste Rüstungsgüter an Pakistan. Das verstärkt die indische Sorge, im schlimmsten Fall in einen Zweifrontenkonflikt zu geraten.
Die engen Beziehungen zwischen Pakistan und China verhindern auch, dass Indien chinesische Rüstungsgüter kauft. Neu-Delhi bleibt in diesem Zusammenhang abhängig von Russland oder den USA, wobei Moskau durch Putins Krieg in der Ukraine in den vergangenen Jahren Probleme hatte, den eigenen Lieferzusagen gegenüber Indien zu entsprechen.
Rivalität zwischen Modi und Xi
Bei internationalen Treffen mögen sich Modi und Xi Mühe geben, damit schöne Bilder entstehen. Aber die persönliche Beziehung der beiden Staatschefs zueinander gilt eigentlich als kühl. Beide sind Nationalisten, beide inszenieren ihre Länder als aufstrebende Großmächte. Doch gemeinsame Gipfeltreffen bleiben distanziert. Selbst wenn Modi und Xi sich am Rande von Brics- oder G20-Gipfeln begegnen, wird jeder Satz, jedes Bild akribisch analysiert – nicht selten, um Unterschiede zu betonen.
Ein Beispiel war der Brics-Gipfel 2023 in Südafrika. Während Xi Jinping dort auf eine Erweiterung des Bündnisses drang, sah Modi eher eine Bühne, um Indiens Rolle als Führungsmacht des Globalen Südens zu unterstreichen. Xi betonte damals: "Wir müssen als Entwicklungsländer zusammenstehen und dürfen nicht zulassen, dass westlicher Druck uns spaltet" (Xinhua, SCMP). Für Neu-Delhi klang das mehr nach Werbung für Pekings Linie als nach echter Partnerschaft.
Indien und China wetteifern international um Einfluss. Beide stellen sich als Anwälte der Entwicklungsländer dar. Doch während Peking mit Krediten und Infrastrukturprojekten lockt, setzt Indien stärker auf diplomatische Foren. Zwar benutzt auch Peking Diplomatie, doch China nutzt vor allem seine Wirtschaftsmacht, um andere Staaten an sich zu binden. Die indische Präsidentschaft der G20 im Jahr 2023 war dagegen etwa für Modi eine Gelegenheit, Indien als Brückenbauer zwischen Industrie- und Entwicklungsländern zu präsentieren – und damit bewusst Kontraste zu China zu setzen.
Wirtschaftliches Ungleichgewicht
Auch in Wirtschaftsfragen wird die Rivalität zwischen beiden Staaten deutlich. China hat mit der "Belt and Road Initiative" (BRI) ein gewaltiges geopolitisches Projekt gestartet, das Häfen, Straßen und Bahnlinien von Asien bis Europa umfasst. Indien verweigert sich dieser Initiative – aus Misstrauen und weil eben der Kaschmir-Streit weiterhin ungelöst ist.
Gleichzeitig sind die beiden Rivalen wirtschaftlich enger verflochten, als es die politischen Spannungen vermuten lassen. China ist Indiens größter Handelspartner. Elektronik, Maschinen und chemische Produkte strömen aus China nach Indien, während Indien vor allem Rohstoffe und Pharmazeutika liefert. Das gemeinsame Handelsvolumen lag 2023 bei über 130 Milliarden Dollar.
Doch diese Abhängigkeit ist einseitig. Indien importiert weit mehr aus China, als es dorthin exportiert. Das Handelsdefizit zugunsten Chinas beträgt jährlich rund 80 Milliarden Dollar. Für Neu-Delhi ist das ein wachsendes Problem – wirtschaftlich wie politisch.
Trumps Strafzölle treffen indische Regierung
Ähnliches Kopfzerbrechen bereitet Neu-Delhi das militärische Gleichgewicht. China investiert seit Jahren massiv in die Modernisierung seiner Streitkräfte, auch an der Grenze zu Indien. Neu-Delhi wiederum kauft Rüstungsgüter aus Russland, Frankreich und den USA, um aufzuholen. Doch das Ungleichgewicht bleibt: Chinas Armee ist zahlenmäßig überlegen und technologisch vielfach weiter.
Das militärische Ungleichgewicht versucht Indien mit internationalen Bündnissen auszugleichen – etwa durch die engen Beziehungen zu den USA. Washington betrachtet Indien als Schlüsselpartner in der Eindämmungspolitik gegenüber China.
Doch eben diese Beziehung steht nun unter Druck. US-Präsident Donald Trump hat Ende August die Zölle auf indische Produkte wie Textilien, Schmuck und Leder auf 50 Prozent verdoppelt – eine der härtesten Strafmaßnahmen, die Washington gegen einen Partner verhängt hat.
"Wir verdoppeln die Zölle auf indische Waren – auf 50 Prozent. So stoppen wir ihre Finanzierung der russischen Kriegsmaschinerie", sagte Trump in Washington. Schon im Vorfeld hatte er gewarnt: "Indien hilft Russland sehr. Wir können das nicht akzeptieren. Wenn sie weiterhin Putins Öl kaufen, werden sie einen Preis dafür zahlen."
Indien wendet sich China zu
Neu-Delhi gehört nach China zu den größten Abnehmern russischen Rohöls. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs ist der Anteil an Indiens Ölimporten von zwei auf fast 36 Prozent gestiegen. Washington sieht darin eine indirekte Finanzierung von Wladimir Putins Angriffskrieg.
Doch Indiens Premierminister Narendra Modi hält an seiner Linie fest: "Indien wird Öl dort kaufen, wo es am billigsten ist. Unsere Priorität ist die Energiesicherheit für 1,4 Milliarden Menschen." Trotzdem war die indische Regierung überrascht und überrumpelt von den US-Zöllen, erfuhr t-online aus Kreisen europäischer Diplomaten. Das Land wurde von Trumps Strafmaßnahme unvorbereitet getroffen.
Die Folge: Indien wendet sich vorsichtig dem Rivalen China zu. Linienflüge nach Washington wurden gestrichen, stattdessen will Delhi erstmals seit Jahren wieder Direktverbindungen nach Peking aufnehmen. Parallel bekräftigten hochrangige Diplomaten beider Länder ihre Bereitschaft, das Gespräch zu intensivieren.
Die Zölle haben damit eine paradoxe Wirkung: Eigentlich will Washington Indien als Partner gegen China binden. Doch je härter die USA zuschlagen, desto attraktiver erscheint Peking für Neu-Delhi als ökonomische Rückversicherung.
Rivalität bleibt
Vorerst ist diese Entwicklung allerdings nicht nachhaltig. Zu groß ist weiterhin das gegenseitige Misstrauen zwischen Indien und China. Neu-Delhi benutzt offenbar den Schulterschluss mit Peking als moderates Druckmittel, um mit Trump einen Deal über die Senkung der Zölle auszuhandeln.
Aber das muss mittelfristig nicht nachteilig für die chinesisch-indischen Beziehungen sein. Immerhin: Peking und Neu-Delhi haben erkannt, dass offene Gewalt den eigenen Interessen schadet. Deshalb setzen sie auf militärische Entflechtungsgespräche, die zumindest weitere Tote verhindern sollen. Gleichzeitig stehen beide Länder vor gewaltigen inneren Herausforderungen: China kämpft mit einer schwächelnden Wirtschaft, Indien muss Arbeitsplätze für Millionen junger Menschen schaffen.
In solchen Phasen greifen Regierungen gern auf außenpolitischen Nationalismus zurück. Das macht die Beziehungen noch anfälliger für die Konflikte, die ja ohnehin ungelöst, unter der Oberfläche weiterhin da sind. Deshalb sollte sich auch der Westen keine Illusionen machen: China und Indien werden zunächst Rivalen bleiben, die in einigen Bereichen kooperieren, wenn es beiden Mächten nützt. Eine stabile Freundschaft wird aber vorerst nicht daraus entstehen.
