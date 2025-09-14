Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump bestraft Indien mit Zöllen, weil Neu-Delhi weiter russisches Öl kauft. Premier Narendra Modi sucht nun nicht nur die Nähe zu Kremlchef Putin, sondern auch zu China. Wie gefährlich ist dieser Schulterschluss für den Westen?

Wenn man sie auf öffentlicher Bühne sieht, dann wächst der Eindruck einer tiefen Freundschaft. Es ist vor allem der indische Premier Narendra Modi, der auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zugeht, ihn umarmt, ihn bei der Hand nimmt. Zuletzt war dies beim Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Peking Ende August zu beobachten.

Ob Xi diese Körperlichkeit immer so gut gefällt, ist fraglich. Zumindest lässt er es mit sich machen. Ist das alles nur Show – und wie gut oder wie schlecht sind die Beziehungen zwischen China und Indien wirklich?

Fest steht: Es gibt kaum zwei Länder, deren Verhältnis zueinander so widersprüchlich erscheint wie das zwischen Indien und China. Auf der einen Seite verbinden sie gewisse Gemeinsamkeiten: Beide Atommächte gehören zu den bevölkerungsreichsten Ländern der Erde, beide verstehen sich als Stimme des Globalen Südens, beide sitzen in Formaten wie Brics oder der SOZ am Tisch.

Andererseits ist das Misstrauen so tief, dass jede Annäherung sofort an geopolitischen Realitäten scheitert. Die strategische Rivalität, das Misstrauen und die strategischen Konflikte lassen eine echte Entspannung oder gar eine Partnerschaft kaum zu. Bislang.

Denn die Rolle der USA – und vor allem Trumps Zollpolitik – macht das Bild noch komplexer. Indien wird vom Partner zum Prügelknaben amerikanischer Außenpolitik. Damit verstärkt Washington ungewollt den Einfluss des chinesischen Machthabers Xi Jinping – auch mit Blick auf Indien.

Misstrauen überwiegt