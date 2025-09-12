Diese Handys erhalten keine Updates mehr

Parallel zu "Sapad" Russlands Pazifikflotte startet Manöver in der Arktis

Das Militärmanöver "Sapad" sorgt für Schlagzeilen, da es in der Nähe der Grenze zur EU abläuft. Doch auch im Fernen Osten Russlands probt die Marine den Kriegsfall.

Parallel zum Großmanöver "Sapad 2025" im Westen des Landes hat Russland offiziellen Angaben nach in seinen fernöstlichen Gewässern eine Marineübung der Pazifikflotte gestartet. "An dem Manöver sind mehr als zehn Schiffe und Boote, Flugzeuge und Hubschrauber der Marineflieger in der Pazifikflotte sowie Atom-U-Boote und Küstenraketenbatterien vom Typ "Bastion" beteiligt", teilte der Pressedienst der Flotte auf Telegram mit.

Bei der Kommandeurs- und Stabsübung gehe es um den Schutz der Seewege im Nordosten des Landes sowie der Küsten der Halbinseln Kamtschatka und Tschukotka in dieser Region, hieß es weiter. Die Einheiten sollen versteckte U-Boote aufspüren, Angriffe aus der Luft abwehren und mit Raketen auf Seeziele schießen. Besonderes Augenmerk gilt demnach der Abwehr von Luft- und Seedrohnen.