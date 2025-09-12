Diese Handys erhalten keine Updates mehr

Geplantes Verbot ab 2035 EU will Verbrenner-Aus "schnellstmöglich" überprüfen

Von afp 12.09.2025 - 16:01 Uhr Lesedauer: 1 Min.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen: Die Europische Union hat angekündigt, das Verbrenner-Aus bald zu überprüfen. (Quelle: Ansgar Haase/dpa/dpa-bilder)

Seit einigen Wochen hat die Diskussion um das geplante Verbrenner-Aus wieder Fahrt aufgenommen. Die EU signalisierte nun ein erstes Einlenken.

Die Europäische Union will nach Angaben aus der Kommission das Verbot von Verbrennermotoren bei Neuwagen ab 2035 früher als bisher geplant überprüfen. "Die gesetzlich vorgesehene Überprüfung wird so bald wie möglich durchgeführt", teilte ein Sprecher von Industriekommissar Stéphane Séjourné am Freitag nach einem Treffen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Vertretern der Autoindustrie in Brüssel mit. Bisher war eine Überprüfung im kommenden Jahr vorgesehen.

Der Kommission zufolge wird diese Prüfung nun also noch vor Ende des laufenden Jahres vorgenommen. Angesichts der aktuellen Schwierigkeiten der Branche hatte die Industrie auf einen beschleunigten Zeitplan gedrängt. Autobauer und Zulieferer hoffen auf Lockerungen bei den Vorgaben – Audi-Chef Gernot Döllner verteidigte im Gegensatz dazu das beschlossene Verbrenner-Aus.