Albanien: Premierminister Edi Rama will KI "Diella" zur Ministerin ernennen

Kritik aus der Opposition: "Verfassungswidrig"
Albanischer Premierminister will KI-Server zur Ministerin ernennen

Von dpa
13.09.2025 - 11:04 UhrLesedauer: 2 Min.
Italienische Ministerpräsidentin Meloni besucht AlbanienVergrößern des Bildes
Albaniens Ministerpräsident Edi Rama (Archivbild): Er will eine KI zur Ministeirn ernennen. (Quelle: Vlasov Sulaj/AP/dpa/dpa-bilder)
Der KI-Server "Diella" soll als Ministerin in Albanien dafür sorgen, dass Korruption abgeschafft wird. Der Vorschlag von Premier Rama stößt in der Opposition auf Widerstand.

Mit dem Vorschlag zur Ernennung eines KI-Servers zur Ministerin hat Albaniens Ministerpräsident Edi Rama für Empörung in den Reihen der Opposition gesorgt. Rama hatte bei der Vorstellung seines Kabinetts angekündigt, der Server "Diella" (übersetzt: "Sonne") solle dafür sorgen, dass Korruption bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen abgeschafft wird. "Diella" wurde bislang als virtuelle Assistentin auf staatlichen Seiten eingesetzt. Das Kabinett muss noch vom Parlament gebilligt werden.

Der Fraktionschef der oppositionellen konservativen Demokratischen Partei, Gazment Bardhi, schrieb bei Facebook: "Die Streiche des Premierministers können nicht in Rechtsakte des albanischen Staates verwandelt werden." Ramas Kabinettsentscheidung sei verfassungswidrig. Albaniens Verfassung schreibe vor, dass Minister albanische Staatsbürger, volljährig und geistig fit sein müssten, schrieb Bardhi.

Verfassungsänderungen benötigen Zweidrittelmehrheit

Ramas Sozialistische Partei gewann im Mai zum vierten Mal in Folge die Parlamentswahl und erreichte die absolute Mehrheit. Für Verfassungsänderungen ist allerdings eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Ob Rama für "Diella" eine Änderung der Verfassung anstrebt, war zunächst unklar.

Rama berichtete auf der Plattform X, er habe mit "Diella" ein "Gespräch" geführt. Die Künstliche Intelligenz habe ihm geraten: "Halte deinen Gegner niemals auf, wenn er einen Fehler macht".

Der Sozialist Rama ist auch bildender Künstler und für theatralisch wirkende Gesten bekannt. So etwa begrüßte er im Mai bei einem Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Tirana Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit einem Kniefall auf dem roten Teppich.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
