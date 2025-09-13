Kritik aus der Opposition: "Verfassungswidrig" Albanischer Premierminister will KI-Server zur Ministerin ernennen

Von dpa 13.09.2025 - 11:04 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Albaniens Ministerpräsident Edi Rama (Archivbild): Er will eine KI zur Ministeirn ernennen. (Quelle: Vlasov Sulaj/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der KI-Server "Diella" soll als Ministerin in Albanien dafür sorgen, dass Korruption abgeschafft wird. Der Vorschlag von Premier Rama stößt in der Opposition auf Widerstand.

Mit dem Vorschlag zur Ernennung eines KI-Servers zur Ministerin hat Albaniens Ministerpräsident Edi Rama für Empörung in den Reihen der Opposition gesorgt. Rama hatte bei der Vorstellung seines Kabinetts angekündigt, der Server "Diella" (übersetzt: "Sonne") solle dafür sorgen, dass Korruption bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen abgeschafft wird. "Diella" wurde bislang als virtuelle Assistentin auf staatlichen Seiten eingesetzt. Das Kabinett muss noch vom Parlament gebilligt werden.

Loading...

Der Fraktionschef der oppositionellen konservativen Demokratischen Partei, Gazment Bardhi, schrieb bei Facebook: "Die Streiche des Premierministers können nicht in Rechtsakte des albanischen Staates verwandelt werden." Ramas Kabinettsentscheidung sei verfassungswidrig. Albaniens Verfassung schreibe vor, dass Minister albanische Staatsbürger, volljährig und geistig fit sein müssten, schrieb Bardhi.

Verfassungsänderungen benötigen Zweidrittelmehrheit

Ramas Sozialistische Partei gewann im Mai zum vierten Mal in Folge die Parlamentswahl und erreichte die absolute Mehrheit. Für Verfassungsänderungen ist allerdings eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Ob Rama für "Diella" eine Änderung der Verfassung anstrebt, war zunächst unklar.

Rama berichtete auf der Plattform X, er habe mit "Diella" ein "Gespräch" geführt. Die Künstliche Intelligenz habe ihm geraten: "Halte deinen Gegner niemals auf, wenn er einen Fehler macht".