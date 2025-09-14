150.000 Teilnehmer Rechtsextreme Demonstration in London eskaliert

Bengalische Feuer, feindliche Parolen: In London kam es zu massiven Ausschreitungen bei einer rechtsextremen Großdemonstration. Die Regierung droht mit Konsequenzen.

Bei einer vom rechtsextremen britischen Aktivisten Tommy Robinson organisierten Großdemo mit bis zu 150.000 Teilnehmern in London haben sich Demonstranten am Samstag gewaltsame Zusammenstöße mit der Polizei geliefert. Die Londoner Polizeibehörde sprach von "inakzeptabler Gewalt" der Protestierenden.

Polizisten wurden demnach mit Tritten und Schlägen attackiert, auch Flaschen, bengalisches Feuer und andere Gegenstände wurden geworfen. Teilnehmer der Großdemonstration skandierten zudem einwandererfeindliche Parolen und forderten den Rücktritt der Labour-Regierung.

26 Polizisten wurden demnach verletzt, vier davon schwer. Bis Sonntag wurden nach Polizeiangaben 24 Menschen festgenommen. Weitere Randalierer sollen noch identifiziert werden.

Die britische Regierung droht indes mit Konsequenzen: Wer am Samstag in London kriminell geworden sei und Polizisten verletzt habe, werde die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen, schrieb die britische Innenministerin Shabana Mahmood am Abend auf X. Zugleich versicherte die Labour-Politikerin, das Recht auf friedlichen Protest sei von fundamentaler Bedeutung für das Land.

Größte nationalistische Veranstaltung seit Jahrzehnten

Die Demonstration unter dem Motto "Unite the Kingdom" richtete sich unter anderem gegen die irreguläre Migration sowie angebliche Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Auf Plakaten und Fahnen waren Slogans für eine schärfere Asylpolitik – etwa "Stoppt die Boote" oder "Schickt sie nach Hause" – zu lesen, wie der Sender Sky berichtete. Viele skandierten gegen Migration und für Meinungsfreiheit.

Erst vergangene Woche hatte das Innenministerium mitgeteilt, dass schon mehr als 30.000 Menschen in diesem Jahr den Ärmelkanal in kleinen Booten in Richtung England überquert haben. Das sind knapp 40 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und so viel wie noch nie zuvor zu dieser Jahreszeit.

Ein Meer aus Union Jacks und englischen Flaggen prägte am Samstagnachmittag das Zentrum Londons. Die Zeitung "The Guardian" sprach etwa von der wohl größten nationalistischen Veranstaltung seit Jahrzehnten, die Tommy Robinson auf die Beine stellte.

Haft wegen Falschaussagen

Dabei ist der wohl bekannteste britische Rechtsextreme, der eigentlich Stephen Yaxley-Lennon heißt, eine höchst umstrittene Figur. Der frühere Chef der rechtsextremen Vereinigung English Defence League ist vor allem für seine islamfeindlichen Aktivitäten bekannt. Während der rechtsextremen Ausschreitungen in England im vergangenen Sommer heizte er mit seinen millionenfach geklickten Posts in sozialen Medien die Stimmung weiter an.