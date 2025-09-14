AfD kommt in diesen Städten in Stichwahl

Proteste in Ankara Zehntausende fordern Erdoğans Rücktritt

Von reuters 14.09.2025 - 22:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Demonstrierende in Ankara: Die drohende Absetzung von Özgür Özel mobilisert Zehntausende. (Quelle: Umit Bektas)

Die türkische Regierung geht gegen die größte Oppositionspartei des Landes vor. Jetzt solidarisieren sich Zehntausende Demonstranten in Ankara mit der CHP.

In der türkischen Hauptstadt Ankara haben Zehntausende Menschen gegen die drohende Absetzung des Chefs der größten Oppositionspartei demonstriert. Sie forderten am Sonntag den Rücktritt von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, wie auf Live-Aufnahmen zu sehen war. Viele schwenkten türkische Flaggen sowie Transparente der Republikanischen Volkspartei (CHP).

Am Montag entscheidet ein Gericht, ob Özgür Özel als CHP-Chef abgesetzt werden soll. Die Anklage wirft der CHP Verfahrensfehler bei der Wahl Özels vor zwei Jahren vor. Sollte das Gericht die Wahl Özels annullieren, könnte es einen Treuhänder ernennen, um die CHP zu leiten.

Özel spricht von "Verleumdung"

Özel warf bei der Kundgebung der Regierung vor, demokratische Regeln zu missachten, um sich nach den Siegen der Opposition bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr an der Macht zu halten. Er forderte zudem vorgezogene Parlamentswahlen. "Dieser Fall ist politisch. Die Anschuldigungen sind Verleumdung", sagte Özel. "Was hier geschieht, ist ein Putsch. Wir werden Widerstand leisten."

Hunderte Mitglieder der CHP wurden bereits wegen angeblicher Korruption und Verbindungen zum Terrorismus in Untersuchungshaft genommen. Unter ihnen ist auch der wichtigste politische Rivale von Präsident Erdoğan, der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu. Dessen Verhaftung im März hatte die größten Proteste im Land seit einem Jahrzehnt ausgelöst.