Türkei: Zehntausende gehen gegen Erdoğan auf die Straße

Proteste in Ankara
Zehntausende fordern Erdoğans Rücktritt

Von reuters
14.09.2025 - 22:40 UhrLesedauer: 2 Min.
TURKEY-OPPOSITION/CRACKDOWNVergrößern des Bildes
Demonstrierende in Ankara: Die drohende Absetzung von Özgür Özel mobilisert Zehntausende. (Quelle: Umit Bektas)
News folgen

Die türkische Regierung geht gegen die größte Oppositionspartei des Landes vor. Jetzt solidarisieren sich Zehntausende Demonstranten in Ankara mit der CHP.

In der türkischen Hauptstadt Ankara haben Zehntausende Menschen gegen die drohende Absetzung des Chefs der größten Oppositionspartei demonstriert. Sie forderten am Sonntag den Rücktritt von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, wie auf Live-Aufnahmen zu sehen war. Viele schwenkten türkische Flaggen sowie Transparente der Republikanischen Volkspartei (CHP).

Am Montag entscheidet ein Gericht, ob Özgür Özel als CHP-Chef abgesetzt werden soll. Die Anklage wirft der CHP Verfahrensfehler bei der Wahl Özels vor zwei Jahren vor. Sollte das Gericht die Wahl Özels annullieren, könnte es einen Treuhänder ernennen, um die CHP zu leiten.

Özel spricht von "Verleumdung"

Özel warf bei der Kundgebung der Regierung vor, demokratische Regeln zu missachten, um sich nach den Siegen der Opposition bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr an der Macht zu halten. Er forderte zudem vorgezogene Parlamentswahlen. "Dieser Fall ist politisch. Die Anschuldigungen sind Verleumdung", sagte Özel. "Was hier geschieht, ist ein Putsch. Wir werden Widerstand leisten."

Ekrem Imamoğlu bei einer Wahlkampfveranstaltung (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Ekrem Imamoğlu bei einer Wahlkampfveranstaltung (Archivbild). (Quelle: IMAGO/imago-images-bilder)

Hunderte Mitglieder der CHP wurden bereits wegen angeblicher Korruption und Verbindungen zum Terrorismus in Untersuchungshaft genommen. Unter ihnen ist auch der wichtigste politische Rivale von Präsident Erdoğan, der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu. Dessen Verhaftung im März hatte die größten Proteste im Land seit einem Jahrzehnt ausgelöst.

In einem Brief aus dem Gefängnis, der bei der Kundgebung verlesen wurde, schrieb İmamoğlu, die Regierung versuche, den Ausgang der nächsten Wahl vorwegzunehmen, indem sie legitime Konkurrenten ins Abseits stelle. "Die Ära des 'Ich' in diesem Land wird enden, und die Ära des 'Wir' wird beginnen", hieß es in dem Schreiben. Die Menge applaudierte und rief daraufhin "Präsident İmamoğlu“.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
Telekom