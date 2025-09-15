t-online - Nachrichten für Deutschland
Elon Musk: Britische Regierung kritisiert Demo-Rede

"Verteidigen oder sterben"
London reagiert scharf auf Musk-Rede vor Rechtsextremen

Von afp, t-online
15.09.2025 - 18:51 UhrLesedauer: 2 Min.
Elon Musk: Gegen seine europäischen Manager läuft ein Emittlungsverfahren wegen Strafvereitelung.Vergrößern des Bildes
Elon Musk erregt den Unmut der britischen Regierung von Keir Starmer. (Quelle: Apu Gomes/imago-images-bilder)
In den USA hat sich Elon Musk aus der ersten Reihe der Politik weitgehend zurückgezogen. In Großbritannien sorgt er mit einem Video für Ärger.

Nach einer Video-Ansprache von Elon Musk bei einer rechtsextremen Großdemonstration in London hat die britische Regierung den US-Multimilliardär wegen der Nutzung von "gefährlicher und aufrührerischer Sprache" kritisiert. "Das Vereinigte Königreich ist ein faires, tolerantes und anständiges Land", erklärte am Montag der Sprecher von Premierminister Keir Starmer. "Das Letzte, was die Briten wollen, ist gefährliche und aufrührerische Sprache, die mit Gewalt und Einschüchterung auf unseren Straßen droht", fügte er mit Blick auf Musks Rede hinzu.

An der vom rechtsextremen britischen Aktivisten Tommy Robinson organisierten Großdemo hatten am Samstag in London nach Schätzungen der Polizei bis zu 150.000 Menschen teilgenommen. Mehrere Vertreter der extremen Rechten aus Europa und den USA hielten dabei Reden. Musk forderte in seiner Videobotschaft die Auflösung des Parlaments in London und die Ablösung der Labour-Regierung von Starmer. "Gewalt kommt zu euch", warnte Musk die Demonstranten: "Entweder verteidigt ihr euch, oder ihr sterbt."

Der britische Rechtsextreme Tommy Robinson war nach 2009 zeitweise Chef der English Defence League (EDL). Diese erregte nach 2011 auch international Aufsehen, weil einzelne Mitglieder nach einem Brandanschlag auf eine Moschee verurteilt worden waren. Robinson kam wegen anderer Delikte in Haft, sagte sich später aber vom EDL los. Seine anti-muslimische Agitation verlegte er danach auf soziale Medien im Internet. Zu seinen Unterstützern zählt unter anderem der Tech-Unternehmer Robert Shillman.

Live-Talk auf X mit Weidel und MuskVergrößern des Bildes
Mehr als eine Stunde lang unterhielten sich die AfD-Vorsitzende, Alice Weidel, und der Tech-Milliardär Elon Musk auf der Plattform X. Die Plattform gehört Musk. (Archivbild) (Quelle: Kay Nietfeld/dpa-POOL/dpa/dpa-bilder)

Musk hatte schon im Bundestagswahlkampf wegen seines Engagements für die AfD Unmut erregt. Unter anderem hatte er auf seiner Plattform X mit AfD-Chefin Alice Weidel diskutiert.

Im US-Wahlkampf hatte Musk die Kandidatur von Donald Trump unterstützt und kurzzeitig auch dessen Amt für Bürokratieabbau (Doge) geleitet. Nach wenigen Monaten war es aber im Juli zum Bruch zwischen beiden gekommen. Trump hatte Musk danach als "Vollkatastrophe" bezeichnet.

Großbritannien erlebte bei den Kommunalwahlen im Mai kräftige Zugewinne von Rechtsaußen. In jüngsten Umfragen liegt die "Reform"-Partei des Rechtspopulisten Nigel Farage mit 31 Prozent in Führung. Auch in Frankreich, wo in zwei Jahren ein neuer Präsident gewählt wird, legten die Rechtspopulisten von Marine Le Pen zuletzt zu.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
