In den USA hat sich Elon Musk aus der ersten Reihe der Politik weitgehend zurückgezogen. In Großbritannien sorgt er mit einem Video für Ärger.

Nach einer Video-Ansprache von Elon Musk bei einer rechtsextremen Großdemonstration in London hat die britische Regierung den US-Multimilliardär wegen der Nutzung von "gefährlicher und aufrührerischer Sprache" kritisiert. "Das Vereinigte Königreich ist ein faires, tolerantes und anständiges Land", erklärte am Montag der Sprecher von Premierminister Keir Starmer. "Das Letzte, was die Briten wollen, ist gefährliche und aufrührerische Sprache, die mit Gewalt und Einschüchterung auf unseren Straßen droht", fügte er mit Blick auf Musks Rede hinzu.

An der vom rechtsextremen britischen Aktivisten Tommy Robinson organisierten Großdemo hatten am Samstag in London nach Schätzungen der Polizei bis zu 150.000 Menschen teilgenommen. Mehrere Vertreter der extremen Rechten aus Europa und den USA hielten dabei Reden. Musk forderte in seiner Videobotschaft die Auflösung des Parlaments in London und die Ablösung der Labour-Regierung von Starmer. "Gewalt kommt zu euch", warnte Musk die Demonstranten: "Entweder verteidigt ihr euch, oder ihr sterbt."

Der britische Rechtsextreme Tommy Robinson war nach 2009 zeitweise Chef der English Defence League (EDL). Diese erregte nach 2011 auch international Aufsehen, weil einzelne Mitglieder nach einem Brandanschlag auf eine Moschee verurteilt worden waren. Robinson kam wegen anderer Delikte in Haft, sagte sich später aber vom EDL los. Seine anti-muslimische Agitation verlegte er danach auf soziale Medien im Internet. Zu seinen Unterstützern zählt unter anderem der Tech-Unternehmer Robert Shillman.