Tommy Robinson Das Gesicht des britischen Rechtsextremismus

Von t-online , pri 16.09.2025 - 14:42 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Tommy Robinson in Aktion (Archivbild): Der ehemalige Hooligan mobilisiert die rechtsextreme Bewegung in Großbritannien. (Quelle: IMAGO/Thomas Krych/imago)

Mehr als 100.000 Menschen folgten Tommy Robinson in London auf die Straße. Ein Blick auf das Programm des britischen Rechtsextremen und was er in Dresden von Pegida lernte.

Es gab eine gewisse Vorahnung. "So etwas hat dieses Land noch nie erlebt", sagte der britische Rechtsextreme Tommy Robinson in seinem Podcast. Das war vor dem vergangenen Wochenende. Dann gingen in London mehr als 100.000 Menschen auf die Straßen. Elon Musk schickte eine Grußbotschaft aus den USA. Der französische Rechtsextreme Éric Zemmour war nach London gekommen. Und natürlich Tommy Robinson. "Heute ist der Funke für eine Kulturrevolution im Vereinigten Königreich", rief er aus und die Menge johlte. Das klang wie eine Warnung.

Eigentlich war der Protest gegen Zuwanderung und Islam unter dem Motto "Unite the Kingdom" – Vereinigt das Königreich – lange geplant. Der Mord an dem christlichen Nationalisten Charles Kirk in den USA verlieh dem Aufmarsch dann aber eine besondere Bedeutung. "Vom größten Festival der freien Rede" twitterte Robinson. Die linksliberale Zeitung "The Guardian" nannte den Aufmarsch die "größte rechtsextreme Versammlung der jüngeren Geschichte" im Vereinigten Königreich, Robinson sah dagegen eine "Flutwelle des Patriotismus". Sein Fazit: "Das ist unser Moment."

Robinson ist bereits seit Langem eine prägende Figur der extremen Rechten in Großbritannien. Doch bislang konnte er noch nie so viele Menschen für seine Ideen mobilisieren. Wer ist der Mann und wie hat sich sein Aufstieg vollzogen?

Leben: Vom Hooligan zum Agitator

Tommy Robinson, 42, Vater von drei Kindern, wuchs in der britischen Arbeiterstadt Luton auf. Eine Ausbildung am Flughafen brach er ab. Der Grund: Nach der Beleidigung eines Polizisten muss er in Haft. Weitere Verurteilungen und Gefängnisaufenthalte folgten. Mal wegen Körperverletzung, mal wegen illegaler Einreise aus Kanada in die USA, mal wegen Verleumdung, mal wegen Kreditbetrugs.

Seine politische Initiation erlebte er in der Hooliganszene des englischen Klubs Luton Town. Dort legte Robinson auch seinen bürgerlichen Namen Stephen Yaxley-Lennon ab. Er nannte sich fortan nach dem berühmten Hooligan Tommy Robinson.