Tommy Robinson Das Gesicht des britischen Rechtsextremismus
Mehr als 100.000 Menschen folgten Tommy Robinson in London auf die Straße. Ein Blick auf das Programm des britischen Rechtsextremen und was er in Dresden von Pegida lernte.
Es gab eine gewisse Vorahnung. "So etwas hat dieses Land noch nie erlebt", sagte der britische Rechtsextreme Tommy Robinson in seinem Podcast. Das war vor dem vergangenen Wochenende. Dann gingen in London mehr als 100.000 Menschen auf die Straßen. Elon Musk schickte eine Grußbotschaft aus den USA. Der französische Rechtsextreme Éric Zemmour war nach London gekommen. Und natürlich Tommy Robinson. "Heute ist der Funke für eine Kulturrevolution im Vereinigten Königreich", rief er aus und die Menge johlte. Das klang wie eine Warnung.
Eigentlich war der Protest gegen Zuwanderung und Islam unter dem Motto "Unite the Kingdom" – Vereinigt das Königreich – lange geplant. Der Mord an dem christlichen Nationalisten Charles Kirk in den USA verlieh dem Aufmarsch dann aber eine besondere Bedeutung. "Vom größten Festival der freien Rede" twitterte Robinson. Die linksliberale Zeitung "The Guardian" nannte den Aufmarsch die "größte rechtsextreme Versammlung der jüngeren Geschichte" im Vereinigten Königreich, Robinson sah dagegen eine "Flutwelle des Patriotismus". Sein Fazit: "Das ist unser Moment."
Robinson ist bereits seit Langem eine prägende Figur der extremen Rechten in Großbritannien. Doch bislang konnte er noch nie so viele Menschen für seine Ideen mobilisieren. Wer ist der Mann und wie hat sich sein Aufstieg vollzogen?
Leben: Vom Hooligan zum Agitator
Tommy Robinson, 42, Vater von drei Kindern, wuchs in der britischen Arbeiterstadt Luton auf. Eine Ausbildung am Flughafen brach er ab. Der Grund: Nach der Beleidigung eines Polizisten muss er in Haft. Weitere Verurteilungen und Gefängnisaufenthalte folgten. Mal wegen Körperverletzung, mal wegen illegaler Einreise aus Kanada in die USA, mal wegen Verleumdung, mal wegen Kreditbetrugs.
Seine politische Initiation erlebte er in der Hooliganszene des englischen Klubs Luton Town. Dort legte Robinson auch seinen bürgerlichen Namen Stephen Yaxley-Lennon ab. Er nannte sich fortan nach dem berühmten Hooligan Tommy Robinson.
Ausländerfeindlichkeit und Gewalt gehörten schon damals zu Robinsons Repertoire. 2009 wechselte Robinson von den Rängen im Stadion auf die politische Bühne. Rasch stieg der Mitbegründer zur Führungsfigur der European Defence League (EDL) auf, einer Anti-Migrations-Bewegung und Vorläufer von Pegida, mit Ablegern unter anderem in den Niederlanden und Norwegen.
Robinson wurde 2018 wegen rechtsextremer Inhalte von diversen sozialen Medien verbannt. Erst als Elon Musk 2022 die Plattform Twitter übernahm und sie in X umtaufte, wurde Robinson wieder zugelassen. Allein dort hat er rund 1,6 Millionen Follower.
Programm: Außerparlamentarische Opposition von rechts
Robinson dockte im vorigen Jahrzehnt bei verschiedenen Parteien an. Mal bei der UK Independence Party des britischen EU-Kritikers Nigel Farage (doch war selbst dem der neue Berater Robinson zu radikal, Farage verließ die Partei unter Protest), mal bei der Bewegung "For Britain", mal bei "Advance UK". Die Gruppierungen wechselten, das Programm blieb: Robinson wetterte gegen Migration und den Islam und predigte stattdessen ein nationalistisches, männlich geprägtes Weltbild. Ivan Humble, ein ehemaliger Wegbegleiter, erinnerte sich in der ARD: "Ich habe mich wieder wie ein Mann gefühlt."
Die Parteien wechselten rasch, sie blieben für Robinson aber nur bloße Hüllen. Bei den Pegida-Protesten in Sachsen, die Robinson vor Ort studierte, entdeckte er die Macht der Straße. "Er inszeniert sich als eine Art Messias, der das britische Volk 'retten' will", sagte der Experte Chris Allen von der Universität Leicester der Berliner Zeitung "Tagesspiegel".
Robinson setzt auf eine Art außerparlamentarische Opposition von rechts außen. Offen für Gewalt und durchlässig zum rechtsextremen Terror. Schon die Ränder der European Defence League (EDL) pflegten Kontakte zum norwegischen Attentäter Anders Behring Breivik, der 2011 nahe Oslo 77 Teilnehmer eines sozialdemokratischen Jugendlagers ermordete.
Robinsons wichtigste Mittel sind soziale Medien wie X, YouTube und sein eigener Podcast. Als im vergangenen Jahr drei Mädchen im englischen Southport durch einen 17-jährigen Messerattentäter ermordet wurden, heizte Robinson die Stimmung durch Falschinformationen gezielt an. Es kam zu schweren Ausschreitungen. Der Protest richtete sich zuerst gegen eine Moschee, später gegen den Staat. Der britische Premier Keir Starmer sprach davon, dass das Gedenken an die Ermordeten gekapert worden sei.
Robinson selbst war dabei übrigens weit weg. Er weilte während der Proteste im Urlaub in einem Sternehotel auf Zypern.
Netzwerk: Von Elon Musk bis Geert Wilders
Das Netzwerk von Robinson reicht mittlerweile weit über die Grenzen Großbritanniens hinaus. Das zeigt nicht nur die Videobotschaft von Elon Musk am Wochenende. Schon die European Defence League (EDL) pflegte enge Kontakte zum niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders.
Finanzielle Unterstützung erhielt Robinson unter anderem vom US-Tech-Unternehmer Robert Shillman. Verbindungen sieht die niederländische Zeitung "Trouw" auch zum Freiheitszentrum des inzwischen verstorbenen Mäzens David Horowitz. Dessen Ziel: "Die Freiheit fördern und die radikalen Lügen der islamistischen Bewegung und ihrer Verbündeten in den Medien bloßzulegen."
Für das Vereinigte Königreich stellte der Extremismus-Experte Allen fest: "Man kann durchaus sagen, dass Robinson die wichtigste Figur in der Geschichte der extremen Rechten in Großbritannien ist."
- guardian.co.uk: Who were the key figures at the ‘unite the kingdom’ rally in London? (Englisch)
- ft.com: Starmer and Badenoch are handling the far-right march all wrong (Englisch)
- ard.de: Die Stimme hinter den Krawallen in England
- tagesspiegel.de: "Tommy Robinson inszeniert sich als Messias" (Bezahlschranke)
- trouw.nl: De Britse Tommy Robinson is een extreemrechtse ex-hooligan met rijke vrienden (Niederländisch)
- dailymail.co.uk: On-the-run Tommy Robinson suns himself at an all-inclusive five-star hotel in Cyprus (Englisch)