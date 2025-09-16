Im Europäischen Parlament EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen

Ursula von der Leyen: Ihre EU-Kommission muss sich zwei Misstrauensanträgen stellen. (Quelle: Pascal Bastien/AP/dpa/dpa-bilder)

Zwei Fraktionen im EU-Parlament gehen gegen die Kommission von Ursula von der Leyen vor. Die Präsidentin muss sich nicht das erste Mal Misstrauensanträgen stellen.

Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen muss sich Anfang Oktober im Europäischen Parlament der Abstimmung über zwei Misstrauensanträge stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unterrichtete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die Abgeordneten darüber. Die EU-Kommission hatte sich erst im Juli einem ähnlichen Antrag stellen müssen.

Zuvor hatte das Europaparlament den Eingang von zwei neuen Misstrauensanträgen gegen die EU-Kommission bestätigt. Anschließend hatte die Parlamentsverwaltung geprüft, ob genug Abgeordnete die Vorhaben unterstützen. Dies war offenbar der Fall.

Eingebracht wurden die Misstrauensanträge von der rechten PfE-Fraktion sowie der Linken-Fraktion. Im PfE-Antrag wird unter anderem von der Leyens Klima- sowie Migrationspolitik kritisiert. Zudem werfen ihr die Abgeordneten Intransparenz und Zensur vor.