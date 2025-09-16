Im Europäischen Parlament EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen
Zwei Fraktionen im EU-Parlament gehen gegen die Kommission von Ursula von der Leyen vor. Die Präsidentin muss sich nicht das erste Mal Misstrauensanträgen stellen.
Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen muss sich Anfang Oktober im Europäischen Parlament der Abstimmung über zwei Misstrauensanträge stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unterrichtete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola die Abgeordneten darüber. Die EU-Kommission hatte sich erst im Juli einem ähnlichen Antrag stellen müssen.
Zuvor hatte das Europaparlament den Eingang von zwei neuen Misstrauensanträgen gegen die EU-Kommission bestätigt. Anschließend hatte die Parlamentsverwaltung geprüft, ob genug Abgeordnete die Vorhaben unterstützen. Dies war offenbar der Fall.
Eingebracht wurden die Misstrauensanträge von der rechten PfE-Fraktion sowie der Linken-Fraktion. Im PfE-Antrag wird unter anderem von der Leyens Klima- sowie Migrationspolitik kritisiert. Zudem werfen ihr die Abgeordneten Intransparenz und Zensur vor.
Linken-Fraktionschef Martin Schirdewan kritisierte: "Die Kommission hat ein verheerendes Zollabkommen mit Trump geschlossen." Der Pakt sei ein Angriff auf Europas Industrie und werde Tausende Arbeitsplätze vernichten. Außerdem habe die Kommission angesichts der humanitären Katastrophe im Gazastreifen zu lange geschwiegen.
- Nachrichtenagentur dpa