UN-Gremium spricht von Genozid Heftige Kritik an Netanjahu – Israel isoliert
Israel startet eine massive Offensive in Gaza-Stadt. Die internationale Kritik wächst. Die UN werfen Israel Völkermord vor und fordern ein sofortiges Ende der Angriffe.
Die Großoffensive der israelischen Armee in Gaza-Stadt ist in vollem Gange. In der Nacht zu Dienstag begann der Angriff auf die größte Stadt des Gazastreifens. Israels Verteidigungsminister schrieb auf der Plattform X: "Gaza (Stadt) brennt." Laut palästinensischen Gesundheitsbehörden wurden allein am Dienstag 78 Menschen getötet, drei von ihnen seien an akuter Hungersnot gestorben. Die Reaktionen aus dem Ausland sind scharf und drängen die israelische Regierung dazu, von ihren Eroberungsplänen abzusehen.
Zeitgleich mit der laufenden Bodenoffensive stellte eine dreiköpfige UN-Kommission ihre Ergebnisse zur Untersuchung des Völkermord-Vorwurfs gegen Israel vor. Demnach ziele die israelische Kriegsführung gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen auf die Zerstörung der Palästinenser ab. Vier der fünf in der UN-Konvention von 1948 genannten Tatbestände des Völkermords seien erfüllt, heißt es in dem Bericht. Israel begehe einen Genozid, so die Abschlusserklärung.
Israels Regierung wies die Einschätzung als skandalös zurück. "Israel weist die verleumderische Tirade kategorisch zurück", erklärte das Außenministerium in Genf, wo Botschafter Daniel Meron die Stellungnahme verlas. Er warf den Kommissionsmitgliedern antisemitische Neigungen vor. Laut den Autoren des Berichts habe Israel auf Anfragen der Kommission nie geantwortet.
Außenminister Wadephul erklärt seine Position
Auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) reagierte auf die Offensive. Er betonte zwar die besondere Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel, erklärte jedoch mit Blick auf die humanitäre Situation im Gazastreifen, ein "Fortführen der Auseinandersetzung mit dem Ziel der Eroberung von Gaza-Stadt sei der falsche Weg".
Seine schwedische Kollegin Maria Malmer Stenergard äußerte sich ähnlich kritisch. Auf X schrieb sie, ihre Regierung stehe der "derzeit intensivierten Militäroffensive im Gazastreifen zutiefst kritisch gegenüber". Die Offensive verschärfe die katastrophale humanitäre Lage und führe zu massenhaften Vertreibungen – ein Verstoß gegen das Völkerrecht, schreibt sie.
Unterdessen machte Israels Oppositionsführer Jair Lapid den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu für die wachsende internationale Isolation Israels verantwortlich. In einer auf X veröffentlichten Ansprache sagte er, Netanjahu habe selbst erklärt, Israel gerate in Isolation und müsse "Sparta sein". Lapid warf ihm vor, durch sein Schweigen zu extremistischen Äußerungen seiner Minister die Lage verschärft zu haben. Es gebe keine klare politische Linie, niemand verstehe, was Israel wolle. Der Gaza-Krieg habe kein erkennbares Ziel, alles sei "amateurhaft, nachlässig und arrogant".
Erdoğan vergleicht Netanjahu erneut mit Hitler
Auch in der Region wächst die Kritik. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan griff Netanjahu scharf an und sagte, "ideologisch gesehen ist Netanjahu wie ein Verwandter Hitlers. So wie Hitler die ihn erwartende Niederlage nicht vorhersehen konnte, wird Netanjahu letztendlich dasselbe Schicksal erleiden“, fügte er hinzu, als er aus Doha (Katar) zurückkehrte. Bereits zuvor hatte er die israelische Regierung als "Mordnetzwerk" bezeichnet und mit Nazi-Deutschland verglichen. Erdoğan kündigte an, bei der UN-Generalversammlung am 22. September in New York für die Unterstützung eines palästinensischen Staates zu werben.
Auch in Ägypten werden erstmals wieder feindliche Töne gegenüber Israel angeschlagen. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat Israel erstmals seit Jahrzehnten wieder öffentlich als "Feind" bezeichnet. Das bestätigte der Leiter des Staatsinformationsdienstes SIS, Diaa Raschwan, im staatlichen Fernsehen. In einer Rede beim arabisch-islamischen Gipfeltreffen in Katar am Montag erklärte al-Sisi, "der Feind" müsse verstehen, dass die Länder der Region in ihrer Haltung gegenüber Israel geeint seien.
Auf dem Gipfel war Israels Vorgehen im Gazastreifen erneut scharf verurteilt worden. Nach Angaben Raschwans ist es das erste Mal seit 1977, dass ein ägyptisches Staatsoberhaupt Israel in dieser Form bezeichnet.
"Stoppt das Gemetzel"
Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, fordert Israel indessen auf, seine Bodenoffensive auf Gaza-Stadt sofort zu beenden. "Die einzige Antwort darauf ist: Stoppt das Gemetzel", sagt er in Genf. Es gebe immer mehr Beweise für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die weitere Eskalation sei "völlig und absolut inakzeptabel".
Von der internationalen Kritik zeigt sich Israel bislang jedoch unbeeindruckt. Parallel zur Offensive in Gaza griff die Armee auch den Hafen von Hodeidah im Jemen an. Laut Militär handelte es sich um eine Reaktion auf Drohnen- und Raketenangriffe der Huthi-Miliz.
Auch die Terrororganisation Hamas meldete sich auf dem Kurznachrichtendienst Telegram zu Wort. Sie machte Netanjahu für das Schicksal der israelischen Geiseln im Gazastreifen verantwortlich. Der "Kriegsverbrecher Netanjahu" trage die volle Verantwortung für das Leben "seiner Gefangenen im Gazastreifen", hieß es.
Als weitere Reaktion will die EU-Kommission am Mittwoch neue Sanktionsvorschläge vorlegen. Nach Angaben einer Sprecherin geht es um ein mögliches Aussetzen bestimmter Handelsvorteile aus dem Assoziierungsabkommen mit Israel. Außerdem sei ein Stopp von Zahlungen aus einem EU-Topf für internationale Zusammenarbeit vorgesehen. Ob diese Maßnahmen im Rat der EU-Mitgliedstaaten eine Mehrheit finden, ist jedoch offen. Von der Leyen hatte bereits eingeräumt, dass dies schwierig sein werde.
