UN-Gremium spricht von Genozid Heftige Kritik an Netanjahu – Israel isoliert

Von t-online , FIN Aktualisiert am 16.09.2025 - 18:55 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Videoaufnahmen zeigen den Moment des Angriffs. (Quelle: t-online)

Israel startet eine massive Offensive in Gaza-Stadt. Die internationale Kritik wächst. Die UN werfen Israel Völkermord vor und fordern ein sofortiges Ende der Angriffe.

Die Großoffensive der israelischen Armee in Gaza-Stadt ist in vollem Gange. In der Nacht zu Dienstag begann der Angriff auf die größte Stadt des Gazastreifens. Israels Verteidigungsminister schrieb auf der Plattform X: "Gaza (Stadt) brennt." Laut palästinensischen Gesundheitsbehörden wurden allein am Dienstag 78 Menschen getötet, drei von ihnen seien an akuter Hungersnot gestorben. Die Reaktionen aus dem Ausland sind scharf und drängen die israelische Regierung dazu, von ihren Eroberungsplänen abzusehen.

Israels Regierung wies die Einschätzung als skandalös zurück. "Israel weist die verleumderische Tirade kategorisch zurück", erklärte das Außenministerium in Genf, wo Botschafter Daniel Meron die Stellungnahme verlas. Er warf den Kommissionsmitgliedern antisemitische Neigungen vor. Laut den Autoren des Berichts habe Israel auf Anfragen der Kommission nie geantwortet.

Außenminister Wadephul erklärt seine Position

Auch der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) reagierte auf die Offensive. Er betonte zwar die besondere Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel, erklärte jedoch mit Blick auf die humanitäre Situation im Gazastreifen, ein "Fortführen der Auseinandersetzung mit dem Ziel der Eroberung von Gaza-Stadt sei der falsche Weg".

Seine schwedische Kollegin Maria Malmer Stenergard äußerte sich ähnlich kritisch. Auf X schrieb sie, ihre Regierung stehe der "derzeit intensivierten Militäroffensive im Gazastreifen zutiefst kritisch gegenüber". Die Offensive verschärfe die katastrophale humanitäre Lage und führe zu massenhaften Vertreibungen – ein Verstoß gegen das Völkerrecht, schreibt sie.

Unterdessen machte Israels Oppositionsführer Jair Lapid den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu für die wachsende internationale Isolation Israels verantwortlich. In einer auf X veröffentlichten Ansprache sagte er, Netanjahu habe selbst erklärt, Israel gerate in Isolation und müsse "Sparta sein". Lapid warf ihm vor, durch sein Schweigen zu extremistischen Äußerungen seiner Minister die Lage verschärft zu haben. Es gebe keine klare politische Linie, niemand verstehe, was Israel wolle. Der Gaza-Krieg habe kein erkennbares Ziel, alles sei "amateurhaft, nachlässig und arrogant".

Erdoğan vergleicht Netanjahu erneut mit Hitler