Shinji Ishimaru (Archivbild): Der Parteigründer zieht sich nach einer Wahlschlappe zurück. KI soll ihn beerben. (Quelle: IMAGO/Ken Asakura/imago)

Ein überraschend erfolgreicher Kleinstadt-Bürgermeister hat in Japan eine neue Partei gegründet. Sein Nachfolger an der Spitze soll kein Mensch werden.

In Japan will eine Partei nach dem Rückzug ihres Gründers eine Künstliche Intelligenz (KI) an die Parteispitze setzen. "Der neue Parteivorsitzende wird eine KI sein", sagte der KI-Spezialist Koki Okumura, der formell der neue Parteivorsitzende sein wird, sich selbst aber lediglich als Assistent der KI-Parteispitze betrachtet, am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Die Partei "Weg zur Wiedergeburt" war im Januar von dem ehemaligen Kleinstadt-Bürgermeister Shinji Ishimaru gegründet worden. Ishimaru war bei der Gouverneurswahl in Tokio 2024 dank einer erfolgreichen Online-Kampagne überraschend auf dem zweiten Platz gelandet. Bei der Oberhaus-Wahl im Juli konnte seine neu gegründete Partei dann aber keinen einzigen Sitz erringen. Ishimaru trat daraufhin als Parteichef zurück.