Maßnahmen wegen Gaza EU-Kommission plant weitreichende Sanktionen gegen Israel
Die EU-Behörde plant weitreichende Maßnahmen gegen Israel wegen des Vorgehens in Gaza. Auch die Hamas landet auf der Sanktionsliste.
Vor dem Hintergrund des militärischen Vorgehens der israelischen Armee im Gazastreifen hat die EU-Kommission einen Maßnahmenkatalog vorgestellt, um den Druck auf die israelische Regierung zu erhöhen. Das Sanktionspaket sieht unter anderem das teilweise Aussetzen des Assoziierungsabkommens der EU mit Israel vor, wie ein hochrangiger Vertreter der EU-Kommission am Mittwoch mitteilte. Zudem schlägt die Kommission Sanktionen gegen zwei rechtsextreme israelische Minister und extremistische israelische Siedler sowie gegen Mitglieder der radikalislamischen Hamas vor.
Eine teilweise Aussetzung des Abkommens hätte zur Folge, dass die Zölle auf bestimmte Waren aus Israel steigen. Nach Angaben der EU-Kommission beträfe dies in etwa 37 Prozent der Importe aus Israel, insbesondere landwirtschaftliche Produkte wie Datteln, Obst und Nüsse. Die EU hat 2024 Waren im Wert von 15,9 Milliarden Euro aus Israel importiert.
- UN: Schwere Vorwürfe gegen Israel
- Palästinensischer Staat: Was braucht es für eine Staatsgründung?
Nach Angaben der Kommission dürften die Maßnahmen zu zusätzlichen Zöllen in Höhe von rund 227 Millionen Euro führen. Im Gegenzug könnte Israel die Zölle auf Waren aus der EU erhöhen.
Bei den Ministern, die die Kommission mit Sanktionen belegen möchte, handelt es sich um Finanzminister Bezalel Smotrich und den Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Den Angaben zufolge sollen zudem zehn Mitglieder des Politbüros der Hamas mit Sanktionen belegt werden. Diese hielten sich zum Teil im Gazastreifen und im Westjordanland sowie zum Teil im Ausland auf, hieß es.
Bundesregierung bleibt zurückhaltend
Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Sanktionen in der Vorwoche in Straßburg angekündigt. Sie war dafür aber von Unions-Europaabgeordneten aus Deutschland heftig kritisiert worden.
So geht es weiter in Brüssel
Die EU-Kommission hat ihre Vorschläge den EU-Mitgliedstaaten vorgelegt. Die geplante Sanktionsliste muss dabei einstimmig beschlossen werden, was schwierig werden könnte, da neben Deutschland auch Italien und Ungarn Sanktionen gegen die Regierung von Benjamin Netanjahu kritisch sehen.
Für die Aussetzung des Handelsabkommens genügt im Kreis der Mitgliedstaaten eine qualifizierte Mehrheit. Das heißt, dass mindestens 55 Prozent der Mitgliedstaaten dafür stimmen müssen, die mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung beheimaten.
Die EU-Staaten müssen die Sanktionsliste noch billigen. Die Bundesregierung sprach sich bisher stets gegen eine Aussetzung des Abkommens mit Israel aus. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte mit Blick auf die Sanktionen gegen Israel, die Bundesregierung habe sich darüber "noch keine abschließende Meinung" gebildet. Die Zweckmäßigkeit solcher Vorschläge müsse "stets auch im Lichte geprüft werden, ob sie zielgerichtet sind", fügte er hinzu. Die Erwartung, dass sich die Politik Israels durch solche Maßnahmen ändere, sei aber "möglicherweise überzogen".
Auch andere Länder lehnen Sanktionen gegen Israel ab, darunter Ungarn und Italien. In den Niederlanden hatte die Debatte über ein härteres Vorgehen gegen die Regierung von Benjamin Netanjahu zum Austritt der Reformpartei NSC aus der Regierung geführt.
Die Kommission beschloss zudem, bilaterale Zahlungen der EU an Israel einzustellen. Dies betrifft nach Kommissionsangaben jährliche Zahlungen in Höhe von sechs Millionen Euro im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik. Zudem sollen rund 14 Millionen Euro für laufende Projekte zurückgestellt werden. Für diese Maßnahmen braucht die Kommission keine Zustimmung der EU-Länder.
- Nachrichtenagentur AFP