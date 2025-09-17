Maßnahmen wegen Gaza EU-Kommission plant weitreichende Sanktionen gegen Israel

Aktualisiert am 17.09.2025

Ursula von der Leyen (Archivbild): Die EU-Kommissionspräsidentin hatte die Restriktionen angekündigt. (Quelle: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/imago)

Die EU-Behörde plant weitreichende Maßnahmen gegen Israel wegen des Vorgehens in Gaza. Auch die Hamas landet auf der Sanktionsliste.

Vor dem Hintergrund des militärischen Vorgehens der israelischen Armee im Gazastreifen hat die EU-Kommission einen Maßnahmenkatalog vorgestellt, um den Druck auf die israelische Regierung zu erhöhen. Das Sanktionspaket sieht unter anderem das teilweise Aussetzen des Assoziierungsabkommens der EU mit Israel vor, wie ein hochrangiger Vertreter der EU-Kommission am Mittwoch mitteilte. Zudem schlägt die Kommission Sanktionen gegen zwei rechtsextreme israelische Minister und extremistische israelische Siedler sowie gegen Mitglieder der radikalislamischen Hamas vor.

Eine teilweise Aussetzung des Abkommens hätte zur Folge, dass die Zölle auf bestimmte Waren aus Israel steigen. Nach Angaben der EU-Kommission beträfe dies in etwa 37 Prozent der Importe aus Israel, insbesondere landwirtschaftliche Produkte wie Datteln, Obst und Nüsse. Die EU hat 2024 Waren im Wert von 15,9 Milliarden Euro aus Israel importiert.

Nach Angaben der Kommission dürften die Maßnahmen zu zusätzlichen Zöllen in Höhe von rund 227 Millionen Euro führen. Im Gegenzug könnte Israel die Zölle auf Waren aus der EU erhöhen.

Bei den Ministern, die die Kommission mit Sanktionen belegen möchte, handelt es sich um Finanzminister Bezalel Smotrich und den Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Den Angaben zufolge sollen zudem zehn Mitglieder des Politbüros der Hamas mit Sanktionen belegt werden. Diese hielten sich zum Teil im Gazastreifen und im Westjordanland sowie zum Teil im Ausland auf, hieß es.

Bundesregierung bleibt zurückhaltend

Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Sanktionen in der Vorwoche in Straßburg angekündigt. Sie war dafür aber von Unions-Europaabgeordneten aus Deutschland heftig kritisiert worden.

In Brüssel sind nach dem Vorstoß der EU-Kommission nun die Mitgliedstaaten am Zug. (Quelle: IMAGO/Martin Bertrand) So geht es weiter in Brüssel Die EU-Kommission hat ihre Vorschläge den EU-Mitgliedstaaten vorgelegt. Die geplante Sanktionsliste muss dabei einstimmig beschlossen werden, was schwierig werden könnte, da neben Deutschland auch Italien und Ungarn Sanktionen gegen die Regierung von Benjamin Netanjahu kritisch sehen.

Für die Aussetzung des Handelsabkommens genügt im Kreis der Mitgliedstaaten eine qualifizierte Mehrheit. Das heißt, dass mindestens 55 Prozent der Mitgliedstaaten dafür stimmen müssen, die mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung beheimaten.