Früher hat es laut Tarnavschi große Investitionen der EU und der Türkei in Gagausien gegeben. Seit zwei Jahren ließen diese jedoch auch wegen des Einflusses von Șor nach. Der Oligarch nutze das Vakuum für seine eigenen Zwecke, erklärt Tarnavschi: "Șor hat Investitionen in die Zukunft, etwa für Kindergärten oder Krankenhäuser, durch Investitionen in die Taschen Einzelner ersetzt."

Systematischer Wahlbetrug in Moldau

Mit rund 100 Euro monatlich stocke Șor nun die Renten vieler Menschen auf, die durchschnittlich nur 120 Euro im Monat betragen. Geschenkt ist das Geld aber nicht: Der Oligarch schafft sich so ein Netzwerk gutgläubiger Menschen, die er für illegale Zwecke missbrauchen kann.

Wie das System genau funktioniert, hat die unabhängige Zeitung "Ziarul de Gardă" im vergangenen Jahr mit einer Recherche aufgedeckt. Aktivisten aus Șors Netzwerk sprechen demnach Menschen gezielt an und bieten ihnen Geld. Diese müssen dafür eine Passkopie sowie eine Handynummer einreichen. Damit werde dann aus der Ferne ein Konto bei der russischen Promswjasbank (PBS) eröffnet. Die Bank finanziert den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und unterliegt westlichen Sanktionen.

Wenig später bekommen die Menschen dann die erste Nachricht, dass 10.000 Rubel (rund 100 Euro) auf ihr Konto eingegangen seien. Dann müsse das Geld nur noch ins Land geschafft werden. Mittlerweile gibt es vielfältige Wege dafür: teils über Kryptowährungen oder über Mittelsmänner. Das Ausmaß des Netzwerks ist gewaltig: Im Nachgang der Präsidentschaftswahlen im vergangenen Herbst entdeckten die moldauischen Behörden insgesamt 140.000 Handynummern, die mit russischen Konten in Verbindung standen.

Das System funktioniert so nicht nur in Gagausien, sondern auch in anderen Regionen, etwa im Norden Moldaus, wo die Menschen ebenfalls eher prorussisch eingestellt sind. Eigentlich ist das paradox: Warum sollte sich der Kreml Zustimmung von Moldauern erkaufen, die ohnehin Russland zugeneigt sind?

"Diese Menschen sind Söldner in einem hybriden Krieg Russlands"