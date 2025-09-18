In Putins Russland Manager ohne Kopf – das dubiose Ende eines Geschäftsmanns

Von Ellen Ivits 18.09.2025

Wladimir Putin auf einem Wirtschaftsforum (Archivbild): Der Tod eines Geschäftsmanns wirft ein Licht auf Russlands undurchsichtige Wirtschaftspolitik. (Quelle: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/imago-images-bilder)

Ein kopfloser Manager und ein gescheitertes Milliardenprojekt: Der Tod von Alexej Sinitsyn wirft Fragen auf – und legt die Probleme eines gigantischen Bergbau-Vorhabens offen.

Der Morgen des 7. September startete in dem Örtchen Solnetschnoje (Das Sonnige) entgegen seinem Namen düster. Unter einer Brücke des 70-Seelen-Dorfes wurde eine kopflose Leiche entdeckt. Ein Abschleppseil baumelte noch von der Brücke herunter. Schnell stand fest: Bei dem Toten handelt es sich um den Kaliningrader Geschäftsmann Alexej Sinitsyn.

Er war Generaldirektor von K-Potash Service, einem Unternehmen für die Förderung von Kalium-Magnesium-Salzen. Sein Tod wurde von der regionalen Abteilung des russischen Ermittlungskomitees bestätigt. Nach einer ersten Version, die Quellen in den Strafverfolgungsbehörden äußerten, könnte die Todesursache Suizid gewesen sein.

"Neben der rechtsmedizinischen Untersuchung wird auch ein postmortales psychologisch-psychiatrisches Gutachten angeordnet", erklärte das regionale Ermittlungskomitee. Ein Ermittlungsverfahren läuft.

Generaldirektor von nichts

In den deutschen Medien wurde Sinitsyn schnell zu den Top-Managern gezählt, die in den vergangenen Jahren in Russland unter merkwürdig anmutenden Umständen ums Leben gekommen sind. Doch ein Blick in offizielle Dokumente zeigt: Sinizyn war Generaldirektor eines Unternehmens, das faktisch nie den Betrieb aufgenommen hat.

Das Unternehmen K-Potash Service hat seinen Sitz in einem Dorf namens Niwenskoje in der Nähe der russischen Enklave Kaliningrad. Die Besitzer sind die niederländische Firma Vyrex B.V. und das zypriotische Unternehmen Openlane LTD.

Über die Absicht, in der Region ein Bergwerk und ein Kali-Magnesium-Aufbereitungskombinat zu errichten, war erstmals im Jahr 2014 die Rede. Ursprünglich sollten die Schächte direkt auf dem Gelände der ehemaligen Lukoil-Basis in Niwenskoje gegraben werden. Das Bergwerk sollte 2021 die Arbeit aufnehmen – doch dem standen die Anwohner im Weg.

Wladimir Putin schaltete sich ein

Aufgrund von Protesten der Anwohner, die eine Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen befürchteten, verschoben sich die Baufristen. 2017 schaltete sich sogar Kremlchef Wladimir Putin ein: "Die Menschen beschweren sich über den Bau eines Bergbau- und Aufbereitungskombinats zur Gewinnung von Kaliumsalzen. Ich sage jetzt nicht, dass dieses Projekt geschlossen oder gestoppt werden muss – ich weiß es nicht, es gibt keine vollständigen Informationen zu dieser Frage, aber man muss sich anschauen, was dort geschieht“, sagte damals Putin.

Schließlich wurde beschlossen, den Produktionsstandort um 930 Meter von den Wohnhäusern zu verlagern. Das Bergwerk sollte nun 2025 in Betrieb gehen, das Kombinat 2026. Das gesamte Investitionsvolumen berechnete man auf 59 Milliarden Rubel (nach aktuellem Kurs ca. 60 Millionen Euro). Rund 2 Milliarden Rubel pro Jahr werde das Projekt in das Regionalbudget einbringen, schwärmte der Minister für Wirtschaft und Industrie der Region, Dmitri Kuskow. Außerdem werde der Abbau von Bodenschätzen und die Produktion von Düngemitteln mehr als 1.600 Arbeitsplätze schaffen.